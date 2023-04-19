Почему в России есть ограничения на провоз жидкостей в салоне самолета и нужно ли их отменять

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Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить правило, ограничивающее провоз жидкостей в салоне самолета. Сейчас пассажир может взять в ручную кладь до литра жидкости, но в каждой емкости должно быть не более 100 миллилитров. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему действует такое правило и можно ли его отменить.

Защита от терроризма

Запрет на пронос в самолет слишком большого количества жидкости корнями уходит в август 2006 года. Тогда в аэропорту Лондона были задержаны 20 террористов, планировавших устроить взрывы на самолетах, вылетающих в Соединенные Штаты. Осуществить задуманное смертники хотели над Атлантикой при помощи жидких химикатов, которые находились в ручной клади.

Примечательно, что службы безопасности аэропорта не смогли распознать опасные жидкости, и преступников пропустили через досмотровые пункты. Обезвредить их удалось только благодаря британским спецслужбам. В Великобритании было объявлено о высоком риске террористической угрозы, в результате чего авиакомпании начали запрещать провоз на борту самолетов любой ручной клади. Сначала о запрете сообщил ведущий авиаперевозчик Соединенного Королевства British Airways, а затем — компании United Airlines и Virgin Atlantic.

Сразу после задержания террористов началось внеочередное заседание Международной организации гражданской авиации (ИКАО), на котором обсудили, как можно избежать подобных ситуаций в будущем. Эксперты пришли к выводу, что количество жидкости в емкостях до 100 миллилитров не позволяет осуществить взрыв, а для совершения теракта общий объем химических компонентов должен превышать литр.

При этом объем в 100 миллилитров посчитали достаточным для лекарств и других жизненно важных жидкостей, которые нужны пассажирам в полете.

После заседания был создан документ, в котором ограничения были закреплены на законодательном уровне для Европы и США. В список исключений попали только невскрытые жидкости из duty free, которые упакованы особым образом. В России новое правило стало действовать в 2007 году.

Устаревшая норма

Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП), член Общественной палаты РФ Илья Зотов в беседе с «ВМ» отметил, что современные нормы безопасности в аэропортах исключают вероятность совершения террористических актов с помощью жидкостей.

— За все время действия ограничений не было инцидентов в российской и международной практике, — говорит он. — К тому же большинство крупных аэропортов уже сейчас оснащены спектрометрами, которые позволяют определять опасные вещества. На те аэропорты, в которых нет нужного оборудования, действие предлагаемых изменений можно не распространять. Это менее значительные аэропорты с меньшим пассажирооборотом.

По словам Зотова, предложение ООП связано с большим количеством жалоб от граждан, у которых отбирают воду, косметические средства, шампуни и другие средства.

Норму о максимальном суммарном объеме жидкостей (один литр) в организации предлагают сохранить, так как слишком большое количество вещества может не вписываться в требования о габаритах ручной клади. Однако отменить оговорку об ограничении объема каждой отдельной тары вполне возможно.

Нынешними ограничениями с успехом пользуются магазины, находящиеся в аэропортах, полагает собеседник «ВМ»:

— Мы выступаем за то, чтобы запретить провоз всех опасных веществ, а воду, чай и другие подобные жидкости не отбирать у пассажиров. Этой мерой сейчас пользуются коммерческие компании и аэропорты. Они зарабатывают на пассажирах, которые вынуждены покупать воду в аэропорту в три раза дороже.

По словам Зотова, в других странах также обсуждаются варианты смягчения или снятия подобных норм. В 2007 году не было устройств, которые позволяют выявить опасную жидкость. В 2012 году они уже начали появляться в России — за 11 лет научились выявлять более 50 опасных веществ.

Анализатор жидкостей для аэропортов

Единственный сертифицированный в России аппарат, который умеет анализировать жидкости, согласно словам участников рынка, — спектрометр «ХимЭксперт-Т», производящийся серийно с 2019 года.

Принцип работы спектрометра описывается так: устройство просвечивает жидкость при помощи лазера, под его воздействием молекулы химических веществ начинают особым образом колебаться, позволяя определить, какая жидкость находится в емкости.

Цена прибора — порядка двух миллионов рублей (для сравнения: стоимость интроскопа для досмотра багажа начинается от 2,5 миллиона рублей). Объемы производства позволяют в перспективе удовлетворить потребности аэропортов по всей стране. Порядка 40 аэропортов уже установили такие приборы. В частности, речь идет об аэропортах, расположенных рядом с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Казанью и Екатеринбургом.