Дед Мороз и летом ждет гостей: чем может удивить москвичей Великий Устюг

Михайло-Архангельский собор в Великом Устюге / Фото: Shutterstock / FOTODOM

В Великий Устюг впервые будут запущены летние туры выходного дня. «Вечерняя Москва» узнала, чем этот город может удивить москвичей.

Самым популярным местом в Великом Устюге остается резиденция Деда Мороза, даже в летний период, уточняет местный гид Владислава Долгова.

— В теплое время года там открывается детский лагерь, где ребятам рассказывают, что Дедушка делает летом, показывают питомцев местного зоопарка и оранжерею. Для детей даже готовят программу «Дед Мороз и лето», — рассказала Владислава Долгова. — Резиденция находится в 13 километрах от Великого Устюга, а вокруг нее — густой хвойный лес.

В самом комплексе есть главный терем Деда Мороза, а еще множество аттракционов, которые будут интересны детям и взрослым. На территории резиденции также находится необычный ледник с резными ледяными фигурами. Даже летом там поддерживается температура минус 15 градусов. Недалеко от владений Деда Мороза есть поселок с гостевыми домами.

— В целом на резиденцию будет достаточно одного дня, — добавила гид. — В Великом Устюге советую посетить Краеведческий музей и Спасо-Преображенский монастырь.

Великий Устюг будет интересен туристам не только храмами и архитектурными достопримечательностями, но и природой, подчеркивает вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

— Удивительный северный регион с достаточно длинным летним днем, — рассказывает «Вечерке» Ольга Санаева. — Великий Устюг — красивый старый город, в котором развита всесезонная инфраструктура.

Есть в Великом Устюге и интересные старо-промышленные объекты, добавила Санаева. Например, завод, на котором изготавливают изделия из серебра с чернением. Необычную посуду, предметы интерьера можно увидеть на экскурсиях по демонстрационному залу. А еще там предлагают посетить мастер-классы и самому научиться искусству гравировки.

Мастера в Великом Устюге с древних времен занимались не только чернением серебра, но и иконописью, а также другими различными искусствами и ремеслами. Интересные работы старинных мастеров можно посмотреть в местном Музее древнерусского искусства. Он, кстати, расположен в здании бывшей церкви Вознесения, построенной еще в XVII веке.