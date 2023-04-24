Десятки соцобъектов для жителей востока столицы

Фото: Департамент строительства города Москвы

Более десяти социальных объектов построят для жителей Восточного административного округа. Как неоднократно отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, создание качественных социальных объектов и мест для занятий спортом — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед правительством Москвы.

Новое здание детского сада в районе Косино-Ухтомский на улице Ветлужская, дом 4а, примет своих первых воспитанников уже 1 сентября. В детском саду на 125 мест в районе Соколиная Гора завершаются отделочные работы. Его также планируют открыть в этом году. Как сообщили в столичном департаменте строительства в ВАО, до конца 2024 года за счет городского бюджета планируется завершить строительство трех учебных корпусов и одной школы.

Учебный корпус на 400 мест строится в районе Преображенское на улице 2-й Пугачевской. Общая площадь здания — около 10 тысяч квадратных метров. Фасады оформят в оранжево-белых тонах. Помимо учебных классов, в корпусе предусмотрены столовая, актовый зал на 240 мест с трибунами, спортивный блок, включающий спортзал с возможностью трансформации на два зала, медицинские кабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон.

Еще один учебный корпус на 400 мест появится в районе Богородское на 2-й Гражданской улице, дом 8. В здании будут обучаться школьники с 5-го по 11-й класс. Здесь обустроят универсальные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, кабинеты для изучения иностранного языка, кабинет программирования и других помещений. Школьникам также будет доступен многофункциональный информационный библиотечный центр.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 225 детей будет построен на Салтыковской улице в районе Косино-Ухтомский. Еще один объект образования, школа на 600 мест, появится на улице Тюменской, владение 5.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс площадью порядка четырех тысяч квадратных метров с двумя бассейнами строят на улице Алтайской, владение 33. Архитектурный облик здания будет перекликаться со стилем советского модернизма. В здании разместится два бассейна: длиной 25 метров для взрослых и 10 метров — для обучения плаванию детей. Помимо этого, в здании предусмотрен тренажерный зал и буфет.

Завершено строительство нового здания взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в Измайлове по адресу Измайловский проспект, дом 63. Совсем скоро она примет своих первых пациентов. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в поликлинике будут обслуживать порядка 40 тысяч жителей района. В новое здание переедет третий филиал поликлиники № 191. По сравнению с прежним помещением ее площадь увеличится почти в шесть раз. Здесь будут работать 229 человек, в смену они смогут принять порядка 750 пациентов. Поликлиника возведена в соответствии с новым московским стандартом оснащения поликлиник. Основными особенностями медицинских учреждений по новому стандарту являются зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей. В пятиэтажном здании медицинского учреждения предусмотрены зоны дежурного врача, выдачи больничных листов, лучевой диагностики, отдыха и комфортного ожидания, врачей специалистов, терапевтического отделения, функциональной диагностики, эндоскопии, профилактики, реабилитации.

Еще одна поликлиника откроет свои двери в районе Богородское на улице Игральной, дом 8. Строители завершают благоустройство территории, готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Общая площадь здания, которое также возвели по новому стандарту, составляет более 11 тысяч квадратных метров. Кабинеты врачей разместили таким образом, чтобы снизить возникновение очередей и сделать ожидание приема комфортным. Наиболее востребованные расположены на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних этажах. Кабинеты узких специалистов оборудовали на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На прилегающей территории разместятся парковки для сотрудников и посетителей, площадки отдыха, информационные зоны, площадки для лечебно-оздоровительных занятий и зоны озеленения.

В этом году в округе также достроят флагманский центр на территории больницы № 15 им. О. М. Филатова. Общая площадь здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров. В составе медицинского учреждения будут шесть разнопрофильных операционных. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием (антиографом, магнитно-резонансным томографом, компьютерным томографом, аппаратами ультразвуковой диагностики, аппаратом искусственного кровообращения). Для обеспечения оптимизации путей движения пациентов, персонала и материалов сделают удобное зонирование помещений. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести: пациенты в «тяжелом» состоянии; пациенты в состоянии «средней степени тяжести»; пациенты в «условно легком» состоянии. Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов «самотеком». Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

Новую стоматологическую поликлинику построят в районе Перово на улице Новогиреевской, владение 28–30. Строительство предусмотрено в рамках программы реновации. Площадь здания составит порядка 3800 квадратных метров, здесь предусмотрены отделения терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологий, зона лучевой диагностики, зона физиотерапии, зуботехническая лаборатория, а также отделение платных услуг.

— Объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы, к строительству мы планируем приступить уже в этом году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.