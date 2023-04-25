Как выбрать кондиционер для квартиры в 2023 году

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Кондиционер — спасительный девайс, который в жару помогает избежать духоты и нормализует климатический баланс в доме. Но как выбрать подходящее устройство, если у вас крошечная квартира? О том, какая модель больше подойдет для просторных домов, какое устройство лучше — инверторное или неинверторное, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Для небольшой квартиры — мобильные

По словам эксперта в области бытовой техники Валерия Метко, для небольших квартир больше всего подойдут мобильные кондиционеры. Однако нужно учитывать, что небольшое устройство будет куда медленнее охлаждать помещение, так как вместе с теплым воздухом невольно выводится и часть холодного.

— Большим недостатком мобильных кондиционеров является высокий уровень шума, — сказал Метко. — Дело в том, что в сплит-системах внешний блок, который издает специфический звук, устанавливается с внешней стороны здания. Соответственно, никаких лишних звуков пользователь не слышит.

А вот в мобильных устройствах компрессор находится во внутренней части конструкции и издает немало шума в помещении при работе, пояснил специалист.

Большим преимуществом миниатюрных кондиционеров, по мнению эксперта, является их небольшой размер — 30–70 сантиметров. Еще одним огромным плюсом можно назвать цену небольших моделей: они куда дешевле, чем их более крупные «собратья».

Однако эта формула работает не всегда, отметил эксперт. Порой за мощную, но маленькую модель приходится платить как за полноценную, а иногда даже переплачивать, поскольку мини-устройство позволяет здорово сэкономить место.

Мобильные и стационарные

Специалисты выделяют два варианта кондиционеров — мобильные и стационарные. Некоторые стационарные модели прекрасно удаляют пыль, насекомых и освежают воздух в комнате.

Есть и такие, что подходят для помещений, которые не превышают по площади 30 «квадратов». Охлаждение воздуха происходит максимально быстро.

Стоимость таких моделей варьируется от 13 до 14 тысяч рублей. Мобильные варианты — переносные, их минимальная высота составляет 50 сантиметров. Подавляющее большинство мобильных устройств — это напольные модели, а не настенные. Их можно установить в любом помещении квартиры.

До недавних пор лучшими вариантами мобильных устройств считались шведские варианты. Однако теперь эту нишу заполнили китайские версии, сказал эксперт.

Если комната большая

Для больших помещений и комнат, конечно, лучше выбирать более габаритные модели, которые способны охлаждать до 90 «квадратов».

Средняя цена таких устройств варьируется от 20 до 60 тысяч рублей. Эксперт отметил, что лучше приобретать климатическую технику, о которой имеется положительный отзыв, а покупать модель малоизвестной фирмы не стоит.

Инверторные и неинверторные

Большую роль играет тип устройства. На рынке можно найти инверторные и неинверторные кондиционеры. Их отличие заключается в принципе работы. Так, инверторные модели по достижении заданного температурного фона продолжают его сохранять, но при этом мощность снижают. Обычные устройства постоянно работают с максимальной мощностью, но как только воздух в помещении остывает, компрессор кондиционера тут же отключается и вновь включается, когда температурный режим поднимается на 2–3 градуса при нагреве воздуха на 1–2 градуса.

Нужные и ненужные функции

Среди главных и нужных функций, которые непременно должны быть в наличии у хорошего устройства, эксперт выделил следующие:

охлаждение;

обогрев;

осушение;

вентиляция;

ночной режим;

фильтрация воздуха;

увлажнение.

К бесполезным можно отнести следующие функции: «теплый старт», приток свежего воздуха, тонкая очистка и ионизация воздуха, заключил Метко.