В Подмосковье пройдет VII Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова

Фото: 17 мгновений весны, 1973 год

26 апреля в Московской области стартует VII Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. Каждый год весной этот праздник кино проходит на родине народного артиста СССР в Павловском Посаде. Создателем и президентом фестиваля стала дочь артиста — актриса и продюсер Анна Тихонова. Ее идею активно поддержало Министерство культуры Московской области. И в прошлом году торжественно был открыт памятник актеру на одной из центральных площадей города.

— Искусство объединяло людей в самые сложные времена, и для меня одна из главных задач фестиваля — транслировать традиции, ценности и позитив, которые несет творчество моего отца, — говорит Анна Тихонова.

В этом году «17 мгновений» приурочены сразу к двум важным датам — 95-летию со дня рождения народного артиста России Вячеслава Тихонова и 50-летию с момента выхода на экраны киносериала «17 мгновений весны». Как всегда, на этом смотре заявлены два конкурса: полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов.

Эти соревнования талантов оценивает одно жюри. Его председателем в этом году стал режиссер, продюсер, заслуженный артист России Игорь Угольников. Также среди судей — продюсер Дмитрий Якунин и педагог, киновед, кандидат искусствоведения Марианна Ростоцкая.

В конкурсе полнометражных игровых фильмов 10 кинокартин. Среди них: «Один настоящий день» (режиссер Георгий Шенгелия), «Огород» (Лариса Садилова), «Плакать нельзя» (Наталья Назарова), «Нюрнберг» (Николай Лебедев), «Золотая бронза» (Игорь Копылов), «Мистер Нокаут» (Артем Михалков), «Портной из Бруклина» (Евгений Серов) и другие.

А в конкурсе сериалов, который составляется исходя из зрительских рейтингов и голосований, — десять киносаг, показанных на телевизионных экранах и онлайн-платформах в 2022–2023 годах. Среди них: «Шпион», «Раневская», «Нулевой пациент», «Закрыть гештальт», «Замерзшие», «Ваша честь», «Собор», «Акушер».

Зрителей в Павловском Посаде ждут, помимо конкурсных, внеконкурсные и специальные показы. Например, по традиции это картины с участием Тихонова: «Молодая гвардия», «Оптимистическая трагедия», «Доживем до понедельника», «Убить дракона», «Сочинение ко Дню Победы». Еще ретроспектива фильмов киностудии «Военфильм». Среди них — «Брестская крепость», «БатальонЪ», «Подольские курсанты», «Учености плоды».

Кроме того, на фестивале будет представлено новое документальное и семейное кино. Например, картины «Иван Семенов: школьный переполох» Антона Богданова и «Артек. Большое путешествие» Карена Захарова и Армена Ананикяна. Особым событием обещает стать показ картины «Глазами Волка», которую представят продюсер Анна Тихонова и режиссер, автор сценария Николай Вороновский. Главную роль в фильме исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

В программе праздника также концерты, спектакли, творческие встречи, мастер-классы для взрослой аудитории и анимационные программы для детей, а также конкурс актерской песни «Эх, яблочко…». По регламенту в нем могут участвовать актеры кино и театра из любых регионов России. А еще в рамках смотра состоится футбольный турнир между звездами российского футбола (ветеранами сборной СССР), артистами театра и кино и командой любителей и поклонников творчества Тихонова из Сербии, Черногории и Боснии. Турнир организован дирекцией фестиваля совместно со спортивным объединением «Северный бастион» в честь 95-летнего юбилея Вячеслава Тихонова.

Торжественная церемония открытия пройдет вечером 26 апреля в Павлово-Покровском Дворце культуры на Большой Покровской улице. Ведущие церемонии — артисты Екатерина Волкова и Петр Баранчеев. В этом торжественном вечере примут участие Московский губернский оркестр и Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» Светланы Безродной. А 30 апреля на церемонии закрытия, будут подведены итоги фестиваля и вручены призы.