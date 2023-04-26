Кардиолог рассказал, зачем певице Власовой понадобилось коронарное шунтирование сердца

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Наталия Власова пережила сложную операцию на сердце. Из-за отека легких артистку подключили к аппарату ИВЛ. При госпитализации медики диагностировали у звезды ишемию сердца. «Вечерняя Москва» узнала, что это за недуг и как он может отразиться на состоянии знаменитости.

Какой диагноз у певицы?

Резкое ухудшение самочувствия Наталия Власова ощутила вечером 23 апреля во время корпоратива в Москве, где она выступала. За день до концерта 44-летней певице тоже нездоровилось, она принимала таблетки, но не подозревала, что ей может стать хуже.

На следующий день во время выступления она чуть не потеряла сознание. Как рассказал концертный директор звезды, сначала Власова облокотилась на колонку, потом у нее упал микрофон, затем она начала падать в обморок, но ее успели подхватить.

Окружение знаменитости оперативно обратилось за помощью к медикам. Когда врачи приехали, Власова пришла в себя, но в машине скорой потеряла сознание и больше в него не приходила. В настоящее время знаменитость находится в отделении реанимации.

Звезду госпитализировали с диагнозом «ишемия». Это состояние, характеризующееся снижением притока крови к сердечной мышце.

В ночь на вторник Власовой сделали сложную операцию на сердце, установив коронарное шунтирование. Когда процедура была окончена, ее подключили к аппарату искусственного дыхания из-за отека легких — состояния, при котором в легких накапливается избыток жидкости, что затрудняет дыхание.

Более того, по сообщениям некоторых СМИ, у Власовой упало кровяное давление, перестали работать почки. По мнению врачей, это осложнение, возникшее вследствие операции. Для нормализации состояния в организм певицы вводят специальные препараты.

В настоящее время звезда находится без сознания — в медикаментозной коме и на аппарате ИВЛ. СМИ сообщают, что у знаменитости проблемы с сердцем были и до этого. Медики пока дают неутешительный прогноз относительно состояния Власовой.

Чем поможет шунтирование

По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, ишемия — это хроническое поражение сердечной мышцы — миокарда, которое возникает вследствие уменьшения или прекращения кровотока по коронарным артериям.

— Смысл коронарного шунтирования заключается в том, что мы искусственно создаем русла коронарных артерий, которые у человека перестают функционировать из-за появившихся в них атеросклеротических бляшек, затрудняющих кровоток. Из родных артерий врачи создают новые пути для кровотока посредством шунта, который накладывается между коронарной артерией и восходящей аортой, — пояснил медик.

Операция, по его словам, позволяет нормализовать движение кровотока в обход заблокированного участка сосудов и артерий.

Собеседник «ВМ» отметил, что артериальные шунты способны обеспечить необходимыми функциями организм не менее 10–15 лет после хирургического вмешательства.

Медик уточнил, что ишемия сердца может развиться по разным причинам: химические воздействия на организм, активное влияние атеросклероза из-за высокого холестерина, отсутствие своевременного лечения и внимания к своему здоровью.

Клиническая картина может усугубляться вследствие сахарного диабета, гиподинамии и курения. При этом дебют болезни может случиться не сразу — это может длиться от двух лет до десятилетий, заключил врач.