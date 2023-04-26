Бумеранг эмоций: почему необходимо научиться правильно выпускать пар

Москвичка Елена Николаева принимает участие в благотворительном забеге на Патриарших прудах. Пробежка на свежем воздухе помогает зарядиться положительными эмоциями перед рабочим днем / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В России продолжает расти число компаний, внедряющих психологическую помощь для сотрудников. По данным исследований ведущих агентств по трудоустройству, спрос на услуги конфликтологов за год вырос почти в пять раз. Привычка выплескивать негатив на окружающих и, с другой стороны, неумение противостоять агрессии, по мнению специалистов, становятся причиной частых эмоциональных срывов и конфликтов.

Накопить раздражение на весь окружающий мир — легче легкого. В метро по дороге на любимую работу на ногу наступили. Обидно. А уже в офисе у лифта коллега взял да и брякнул что-нибудь типа «плохо выглядишь». Злишься.

И бросаешься к зеркалу, проверить — что не так? В итоге опаздываешь на совещание, что, естественно, вызывает страх получить разнос от начальства. «На ковер» идешь уже изрядно «заряженный» негативом. И не факт, что руководитель к вашему приходу уже не доведен до белого каления каким-нибудь «косяком» трудового коллектива. Вполне может осерчать. И себя, естественно, становится жалко. Гамма неприятных чувств накрывает с головой, а в душе — свалка из эмоционального мусора в качестве «послевкусия». В итоге все бесит, и накопившийся гнев неизбежно рвется наружу. Это нормальная реакция психики на раздражающие факторы — утверждают специалисты. Но работе она вредит, на производительность труда влияет негативно. Вот и попробуй сохрани стабильный эмоциональный фон в коллективе.

Конфликтная среда

Большинство граждан нашей страны сегодня отмечают, что уровень стресса, который они испытывают на работе, выше среднего, утверждают аналитики крупного кадрового сервиса. А член Комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Борис Менделевич еще два года назад предупреждал, что после коронавируса получат распространение панические настроения и генерализированное тревожное расстройство. Теперь страхи перед болезнью сменились тревогой на фоне нестабильной экономической и политической ситуации.

— За последние два года количество людей, отмечающих, что их уровень стресса повышен, действительно стало больше, — говорит эксперт по развитию эмоционального интеллекта Елизавета Радина. — По факту мы уже три года живем в стрессовой ситуации, а это сильно истощает эмоциональное состояние. Представим, что у нас есть не только общий иммунитет, но и эмоциональный. Когда он в порядке, мы легко понимаем эмоции (свои и чужие) и сглаживаем острые углы в коммуникации. Но стоит эмоциональному иммунитету ослабнуть от стресса, мы становимся похожими на оголенный провод, который сверкает каждый раз, когда до него дотрагиваются. Накопленный стресс и количество острых ситуаций увеличивают интенсивность переживаемых негативных эмоций. И каждый последующий скандал может быть ярче предыдущего.

Количество россиян, конфликтующих на работе, резко выросло еще в пандемию. А сегодня, по данным исследовательского центра известного сервиса по подбору персонала, число тех, кто когда-либо ссорился с коллегами, и тех, кому доводилось воевать с начальством, снова увеличилось. При этом более 25 процентов респондентов заявляют, что в конфликтах виноваты их коллеги, и лишь 3 процента винят в них себя. Поводом для столкновений, по словам участников опроса, может стать буквально все что угодно: рабочие моменты, личная жизнь, вопросы, связанные с организацией офисного пространства, политические взгляды и многое другое. Недовольных начальством в этом году тоже стало больше: разногласия с ним возникают у 37 процентов респондентов. Каждый четвертый работник обвиняет в этом руководителя, а причину в своем поведении признают только 5 процентов.

— Так называемый эмоциональный мусор — замечательный фундамент для возникновения конфронтаций в какой угодно среде: рабочей или семейной, — говорит конфликтолог Глеб Труфанов. — Потребность избавиться от негатива вполне естественна: в противном случае он может спровоцировать разрушительные последствия для психики. А для выплеска отрицательных эмоций необходим объект, и им может оказаться любой, кто каким-либо неосторожным действием или высказыванием создал триггер для уже раздраженного человека.

Реагировать на тревожную статистику, конечно, нужно. По данным страховых компаний, уже порядка 71 процента опрошенных руководителей крупных предприятий страны признают потребность реализовывать программы поддержки эмоционального и психологического состояния сотрудников.

— Жизнь каждого человека подчинена эмоциям, и мы почти научились ими управлять, — комментирует кандидат психологических наук Валерий Гут. — Но распределять, какая реакция останется в памяти, а какая навсегда исчезнет, нам еще непросто. Вот и копится эмоциональный мусор. Когда мы находимся в состоянии стресса, он вываливается наружу. В основном на коллег и семью, так как в рабочем коллективе и дома мы проводим большую часть нашей жизни. Доводить до конфликтных ситуаций не стоит. Если в компании еще не внедрили службу психологической помощи, а дома не к кому обратиться за советом, то необходимо позаботиться о своем ментальном здоровье самостоятельно.

Ты — мне, я — тебе

Но разобраться, как справиться с эмоциями, когда они уже хлещут через край, непросто. А огромное число современных теорий и всевозможных техник изучения человеческой психики, распространяемых в интернете, лишь добавляют путаницу в наше и так беспокойное сознание. А ведь еще недавно мы и не задумывались, что там у нас внутри копится и выплескивается где и как придется.

— Любая недосказанность — это токсин, который живет в нашем теле и отравляет его изнутри, — объясняет психолог Екатерина Дашкова. — От этого наш организм стареет и очень быстро изнашивается. Все переживания, недомолвки, неприятные чувства хранятся в нашем теле, и если от них не освободиться, то это будет вредить здоровью или вы будете срываться на других.

По статистике, 66 процентов россиян предпочитают делиться своими проблемами с друзьями и родственниками, 38 процентов пытаются справиться с эмоциями самостоятельно, а 21 процент — с помощью коллег.

— Феномен социального обмена эмоциями как стремление разделить свои переживания с окружающими хорошо изучен, — говорит член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Александр Куличков. — Это явление обусловлено нашей нейробиологией.

Ответственная за эмоциональные реакции часть головного мозга, лимбическая система человека разумного, свободно сонастраивается на состояния себе подобных благодаря зеркальным нейронам. Любые эмоции естественны, так как являются просто сигнальной системой, обеспечивающей нам связь с нашими потребностями. Но если людям дать полную свободу в социальном обмене, то так же, как и в вопросе ликвидации бытовых отходов, мы пожнем хаос. Использование других в качестве вынужденных утилизаторов своего эмоционального мусора разрушает нормальные взаимоотношения и слаженность коллектива.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения тоже предупреждают: цепная реакция депрессивных состояний неизбежно приводит к повышению градуса агрессии в обществе. А недавнее исследование, проведенное Международной ассоциацией психологов, доказало: один возбужденный, расстроенный, переживающий стресс работник способен «заразить» негативными эмоциями находящихся рядом с ним. И как быть? Копить негатив — вредно для здоровья, а выплескивать его — опасно для окружающих. И вроде мы понимаем, что выпускать пар на других нехорошо, но все равно срываемся. Правда, когда чей-то нервный срыв отражается на нас, негодуем.

«Негатив — это внутреннее грязное белье, которое многие так и норовят на кого-то примерить, — возмущается на одном из форумов пользовательница под ником Рогнеда. — Разве это этично? Не задумываются ведь об этом, сливая свою грязь на ни в чем не повинного, попавшегося в лихую минуту под руку человека, будь это родственник или чужой человек. С себя сняли тяжелый мешок, а на другого — повесили». « Негатив не стоит выливать на других, — соглашается некая Юлия. — Люди разные: кто-то поймет и простит, а другой затаит обиду». «Когда говорят «просто накопилось» — это свидетельствует о несдержанности, невоспитанности и неумения найти другой выход из ситуации», — считает участник дискуссии Олег Н.

Специалисты объясняют это иначе. Так, по словам психолога Елены Роженко, мотивы поведения у всех могут быть разными, и делать общие выводы неверно.

— Есть несколько распространенных причин, по которым кто-то может захотеть «сбросить» эмоциональный багаж на других, — говорит она. — Иногда люди ищут подтверждения своих чувств, и, рассказывая о проблемах, они могут ощущать, что их поняли. Другие, изо всех сил пытаясь справиться с эмоциями, действительно, делятся проблемами, чтобы снять напряжение. Обмен эмоциональными переживаниями также может быть способом поиска поддержки и утешения в трудные минуты.

Азы управления

Конечно, хорошо бы иметь возможность выключить какой-нибудь тумблер. Расстроило тебя чадо плохой оценкой — возьми да и выкинь переживания из головы, отправляясь на работу, чтобы не засорять кислотными эмоциями офис. Но волшебной «кнопки» нет, а к специалисту за помощью обращаться по-прежнему не модно. И тоже ведь парадокс: на психолога как на постороннего вываливать свои тяготы житейские не готовы, а на коллег — легко.

— В норме мы осознаем, что не со всеми нужно разделять эмоции, — считает клинический психолог Дарья Яушева. — Есть близкие люди, друзья, психолог, в конце концов. То есть те, кто будет готов эти переживания услышать. Если человек обрушивает трагические истории из жизни на коллег или людей, с которыми шапочно знаком, значит, он не умеет соблюдать границы других. В результате складываются проблемные отношения. Но если человек вообще ни с кем не делится своими эмоциями, даже с близкими, это тоже лишает его возможности выстроить здоровые отношения.

По данным Института общественного мнения «Анкетолог», 70 процентов граждан страны никогда не обращались за помощью к психологам: 43 процента предпочитают сами справляться с проблемами, 29 процентов говорят, что не имеют возможности посетить специалиста, а 27 процентов не верят, что он может помочь. Регулярно посещают психологов всего лишь 2 процента россиян. При этом 80 процентов из них признают, что профессионалы им помогли. Советы-то дают дельные.

Чтобы справиться с эмоциями, психолог Айгуль Гранд предлагает сделать глубокий вдох и выдох, прежде чем ответить коллеге в момент конфликта. Такое простое упражнение даст возможность «остыть» и отреагировать более мягко. Занятия по уходу за собой, физические упражнения, медитация и достаточное количество сна могут помочь справиться со стрессом, по мнению психолога Елены Роженко: «Если нет возможности заняться спортом, но пар выпустить нужно, рекомендую ходить вверх-вниз по лестнице — очень помогает!»

Соблюдать баланс между работой и отдыхом и стараться получать удовольствие от любой деятельности, будь то затянувшееся совещание или генеральная уборка, рекомендует психолог Валерий Гут.

— Нужно научиться переключать фокус внимания с выяснения причин конфликтов на цель коммуникаций, — говорит он. — Попробуйте в конце дня выписывать все мысли, какие приходят в голову, не останавливаясь, а затем, не перечитывая, выбрасывать. Это поможет освободиться от ненужных тревог и навязчивых размышлений.

А по мнению психотерапевта Александра Куличкова, успех коммуникации зависит от того, готовы ли мы взять на себя ответственность за качество общения с другим человеком.

— Или вы учитесь «выкладывать эмоциональную рыбу на стол», или она рано или поздно даст не самый приятный запах, — говорит он. — Точное понимание, где вы сейчас находитесь: в зоне конструктивных переговоров, конфликта, циклического спора и как вы туда попали, дает сильнейший положительный эффект. Есть интересное исследование, в соответствии с которым похвала и поддержка должны встречаться в коммуникации в 3–6 раз чаще, чем критика, чтобы общение шло в конструктивном ключе.

Чтобы эмоционального мусора было меньше в вашем командном взаимодействии, делайте проактивные инвестиции в удовлетворение эмоциональных потребностей своих коллег.

Давно известна и наша народная мудрость: «доброе слово и кошке приятно». Может, в ней и секрет? Ведь, как утверждают специалисты, люди могут забыть, что вы им говорили, но никогда не забудут, что они с вами чувствовали.

КСТАТИ

Нейробиологи различают термины «эмоция» и «чувство». Слово «эмоция» используется ими, чтобы описать автоматическую (неосознанную) реакцию мозга на определенные раздражители, а «чувство» — для того, чтобы объяснить наше сознательное впечатление или реакцию.