Продукты со скидкой: в Москве открылись магазины-склады с низкими ценами

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Москве на фоне роста цен на продовольственные товары появились магазины-склады, которые предлагают продукты с очень весомыми скидками. «Вечерняя Москва» отправилась в один из таких магазинов, и выяснила, за счет чего формируется низкая стоимость продуктов.

Магазины низких цен, или так называемые дискаунтеры, просто так не найдешь — они располагаются на территориях бывших складов. Но благодаря навигатору сделать это удается достаточно быстро. На двери такого магазина на улице Вернисажной никаких красивых ярких вывесок — лишь криво повешенная табличка. Внутри мало привычных полок, в есь товар буквально свален на полу. Горой стоят двухлитровые бутылки с газировкой — по 49 рублей каждая. Но купить можно только упаковку, в которой шесть бутылок. Рядом — большая коробка картофеля. Цена за килограмм — всего 15 рублей. Но чтобы найти хоть один целый овощ, придется сильно постараться. Неподалеку — открытый холодильник, доверху забитый неупакованной рыбой! А рядом стоят бутылки и коробки с молоком. Но москвичей это не смущает — уж слишком привлекательные ценники.

— Некоторые товары в таких магазинах и правда дешевле на 30–70 процентов, но ассортимент неразнообразный, — рассказывает «Вечерке» представитель продуктовой компании Дмитрий Оленичев. — Низкие цены на товары формируются из разных факторов: невысокие расходы на содержание центрального офиса, логистику, работу мерчандайзеров. Все продукты отгружаются в магазин прямо со склада, и сотрудники торгового зала не расставляют товары аккуратно по полкам.

В целом супермаркеты низких цен делятся на несколько категорий. Вверху иерархии стоят «мягкие дискаунтеры»: «Пятерочка», «Верный», «Дикси», «Магнит», которые занимают небольшую площадь и продают товары по достаточно низким ценам. Однако они расположены в нескольких шагах от дома, в отличие от следующей категории.

Ниже находятся те самые «жесткие дискаунтеры»: «Светофор», «Чижик», «Монетка», «ДА!», Fix Price. Они в основном расположены в спальных районах города и вдоль крупных дорожных магистралей. Однако владельцы некоторых из них все же планируют открывать новые точки ближе к центру из-за роста спроса на подобные магазины.

— Что касается качества товара, то тут нет однозначного ответа. Нередко такие дискаунтеры ловили на продаже подделок известной газировки, так как они работают с малоизвестными поставщиками, — добавил Оленичев.

В социальных сетях покупатели нередко публикуют обзоры товаров из супермаркетов низких цен. Многие рекомендуют идти туда за чаем, кофе, соками, кашами быстрого приготовления, кондитерскими изделиями, крупами, маслом, детскими игрушками, а также некоторыми видами консервов, которые стоят на 50–60 рублей дешевле, чем в других магазинах. В общем, за всем тем, что не относится к скоропортящимся товарам.

— От приобретения мяса, молочной продукции и рыбных консервов я бы отказался, — говорит Дмитрий Оленичев. — Во-первых, там не всегда соблюдаются условия хранения товара, во-вторых, туда привозят товары те компании, которые еще не зарекомендовали себя на рынке. С выбором овощей и фруктов тоже непросто — практически не найти свежие и спелые. Такие товары лучше покупать в проверенных точках. А ту продукцию, которая не требует особых условий хранения, и правда можно очень выгодно приобрести в супермаркетах низких цен. И при этом еще и здорово сэкономить.

Так, например, 950 граммов томатной пасты в дискаунтере можно взять за 150 рублей, а в крупном сетевом маркете — за 400 рублей. С чаем ситуация аналогичная: упаковка черного листового весом 250 граммов в дискаунтере будет стоить от 87 рублей, а в «сетевике» — от 199 рублей. Выгодные цены и на кондитерские изделия. Упаковка печенья в магазине низких цен обойдется в 50 рублей, а в «мягком дискаунтере» — от 100 рублей. И так далее.

— При выборе товара в магазинах низких цен внимательно изучайте на ценниках информацию о производителе и обращайте внимание на сроки годности. Нелишним будет проверить товары с помощью приложения «Честный знак» или почитать отзывы покупателей в интернете, — посоветовал сотрудник службы контроля качества пищевой продукции одной из столичных лабораторий Виталий Мильченко.

ЦИФРА

1 тысяча товаров в среднем предлагается посетителям супермаркетов низких цен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Формат магазинов низких цен пришел к нам из других стран. Например, в Германии магазины низких цен можно встретить на каждому шагу. Выгоднее в них закупаться оптом. В скором времени в столицу придут и новые сети таких магазинов из других регионов — Сибири, Красноярского края.