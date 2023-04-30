Как сложилась судьба автора хита «Виновата ли я…» композитора Алексея Муравлева

Алексей Муравлев / Фото: FAL via Wikimedia Commons

Автор хита «Виновата ли я…», композитор Алексей Муравлев ушел из жизни 22 апреля — за две недели до своего 99-летия. Автор многих симфонических произведений, он написал музыку к песне, которая стала считаться народной. «Вечерняя Москва» рассказывает о жизни известного советского композитора.

Алексей Муравлев всю свою долгую жизнь буквально жил музыкой. Он написал музыкальное сопровождение почти к 200 фильмам, самые известные из которых — «Белый пудель» (1955), «Дом с мезонином» (1960), «Тучи над Борском» (1960), «Василий и Василиса» (1981). Муравлев — автор симфонических, камерно-инструментальных и хоровых произведений. В 2014 году Алексей Алексеевич попал в знаменитую Книгу рекордов России как старейший профессиональный композитор и старейший действующий пианист — пишущий и исполняющий музыку.

Родился Алексей Муравлев 2 мая 1924 года в Грузии, в солнечном Тифлисе. В семье маленького Алеши все были одержимы музыкой. Бабушка, Евгения Владимировна Родзевич, рассказывала с гордостью, как сдала выпускной экзамен по гармонии в Санкт-Петербургской консерватории самому Николаю Римскому-Корсакову — на пять с крестиком! Крестиком называли тогда «плюс». Первые азы музыкальной грамоты постигал под руководством мамы, пианистки и обладательницы уникального колоратурного сопрано Евгении Вячеславовны. В два года ему подарили барабан, тогда семья уже жила в Петербурге на Васильевском острове. В три мальчик сам, на слух, подобрал прелюдию до мажор из «Хорошо темперированного клавира» Иоганна Себастьяна Баха.

В восемь лет талантливого мальчика приняли в Особую группу одаренных детей при Ленинградской консерватории в фортепианный класс знаменитой Паулины Линде. А теорию музыки и композиции преподает Муравлеву Георгий Михайлович Римский-Корсаков, внук того самого композитора, который когда-то поставил «пятерку с крестиком» юной выпускнице консерватории Жене Родзевич…

21 июня 1941 года 17-летний Алеша Муравлев сдает последний экзамен по специальности «фортепиано» в музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории — на пять с плюсом! «Фамильная» оценка.

А на следующий день началась Великая Отечественная. И учиться в консерватории пришлось уже в эвакуации, на Урале. В Свердловскую консерваторию Алексей поступил на два факультета: композиторский и фортепианный.

Суровое военное время, кажется, не располагает к творчеству. Голод и холод, смерть вокруг. Пьянчуга-сосед грозится поотбивать руки молодому композитору, стоит только тому сесть за фортепиано. Но одержимость музыкой становится для Муравлева настоящим спасением от страшной реальности. Он наслаждается Уральскими сказами Бажова и перекладывает их на музыку. Виссарион Шебалин, профессор Московской консерватории, руководит талантливым студентом.

На экзамене первого курса в 1942 году Алексей Муравлев исполняет струнный квартет и фортепианную сюиту по мотивам «Сказов» Бажов а. В комиссии именитые композиторы: Арам Хачатурян, Рейнгольд Глиэр. Музыка произвела на них такое впечатление, что Муравлева приняли в Союз композиторов. А в 1944 году по рекомендации все того же Виссариона Шебалина Алексей переводится в Московскую консерваторию. Москва открыла для талантливого студента новые возможности. Все те же «Сказы» по мотивам Бажова стали курсовой работой, которую Муравлев в 1947 году представил на Первом всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге и получил первую премию. Окрыленный победой, он пишет симфоническую поэму «Азов-гора».

Судьба сама сделала за него выбор: травма руки не позволяла больше мечтать о карьере пианиста. Но зато в его жизнь ворвалось кино. И были те самые десятки песен, которые стали визитной карточкой любимых кинолент того времени.

Но скромный композитор отчего-то всегда оставался если не в тени, то в полутени. Вот и с самым главным его хитом — песней «Виновата ли я...» из фильма «Тучи над Борском» — вышла странная история: многие считают, что песня эта… народная. Она была «застольной», ее заказывали любимым в программе «В рабочий полдень», Надежда Кадышева, Жанна Бичевская и Вика Цыганова до сих пор с успехом исполняют ее. И даже британская фолкрок-группа Blackmore’s Night, основанная гитаристом Ричардом Блэкмором, включила в 2008 году кавер-версию на «Виновата ли я...» в свой альбом. Блэкмор считал, что песня эта — русская народная.

Народная — значит очень любимая.

МУЖСКИМИ ГОЛОСАМИ

Песня «Виновата ли я...» впервые прозвучала в фильме Василия Ордынского «Тучи над Борском», снятом в 1960 году. Его съемки проходили в небольших городках Нижегородской и Рязанской областей, где, как вспоминал Муравлев позже, он услышал песенку с очень простым мотивом.

Над музыкой он как следует поработал, затем сделал инструментовку для гитар и балалайки, но главное — расписал ее для... мужского вокального ансамбля. В таком виде она и была представлена зрителям и так им полюбилась, что тут же ушла в народ.

НО ЭТО НЕ ТОЧНО

А вот с автором слов к песне история получилась загадочная. Некоторые исследователи считают, что текст «Виновата ли я...» написал бард Феликс Даллада. Работал он в жанре народной песни, но при жизни свои стихи издавать не стремился.