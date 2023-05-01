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Приметы и советы

«Змеи очень чувствительны к шумам»: как вести себя при встрече с ужом или гадюкой

Никита Бессарабов
Общество
Как вести себя при встрече со змеей в Москве и области
Фото: Pixabay

На прошлой неделе в столичном Битцевском лесу заметили нашествие ужей. «Вечерняя Москва» узнала, как вести себя при встрече со змеей.

В соцсетях появилось видео, снятое посетителем Битцевского леса. На кадрах запечатлены ужи, которые сплелись в живой клубок. Так змеи ведут себя в разгар брачного сезона. И такое скопление в народе называют змеиной свадьбой.

— Ужей можно встретить на многих природных территориях столицы, среди которых природно-исторические парки «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», ландшафтные заказники «Долина реки Сходни в Куркино», «Лес на реке Самородинке», «Лианозовский», «Теплый Стан», «Тропаревский», «Химкинский», — рассказывает главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Азамат Кунафин.

Ужи не ядовиты, и узнать их несложно по темной, даже черной окраске и наличию желтых отметин в затылочной части головы. Также в Подмосковье проснулись ядовитые гадюки, они обитают в Троицком и Новомосковском округах.

В Подмосковье их можно увидеть в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве и Талдоме. Вдоль спины у гадюки есть зигзагообразный рисунок из темных ромбов. Хотя встречаются темные, практически черные змеи, у которых рисунок не заметен.

На самом деле, знать, чем уж и гадюка отличаются друг от друга, не так важно. Столкновения с любой змеей лучше избегать. Если даже вы уверены, что перед вами уж, не надо устраивать за ним охоту. Тем более не надо делать этого с ядовитой змеей. Во-первых, это опасно. А во-вторых, уж и гадюка внесены в Красные книги Москвы и Подмосковья. Их нельзя ловить и убивать.

— Собираясь посетить места, где могут обитать змеи, нужно надевать сапоги с высокими голенищами или широкие брюки из плотной ткани, которую змее не прокусить, — советуют в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

ЦИФРА

4 вида змей обитают на территории Подмосковья. Два из них не ядовиты.

КСТАТИ

Герпетологи утверждают, что в Подмосковье можно встретить не только гадюку обыкновенную, но и гадюку Никольского. Ее можно узнать по брутальному черному окрасу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды:

— Укус ужа не опасен, потому что у него нет яда. Но у ужа могут быть на зубах остатки пищи, которые могут инфицировать рану. У гадюки яд достаточно слабый. Взрослый здоровый человек спокойно перенесет его. Гадюка может укусить в том случае, если вы на нее наступите или попытаетесь взять ее в руки. Змеи очень чувствительны к шумам. Они стараются избежать контакта с человеком.

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