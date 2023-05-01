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Верни, если сможешь: почему покупатели вынуждены платить за возврат бракованного товара

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему покупатели вынуждены платить за возврат бракованного товара
Фото: shutterstock

Подольский городской суд Московской области признал незаконным решение маркетплейса Wildberries требовать с покупателя деньги за возврат бракованного товара. «Вечерняя Москва» выясняла, как бесплатно вернуть товар с дефектами.

Иск на маркетплейс подал региональный Роспотребнадзор, который уже выносил «ягодкам» предупреждение за незаконное удержание средств клиента. Ведь согласно пункту 1 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей», покупатель имеет право вернуть деньги или обменять вещь ненадлежащего качества на другую без каких-либо доплат, только если обмен не производится на более дорогую вещь.

— Решение вынес областной суд, а значит, ждать, что это резко поменяет политику маркетплейса в Москве, не стоит. Тем более что компания планирует обжаловать это решение суда, — отметил юрист Павел Поздняков.

По словам эксперта, все дефекты лучше сразу фиксировать на камеру. Бракованный товар можно вернуть в течение 15 дней, а возврат денежных средств производится в течение 10 дней.

В Wildberries утверждают, что возврат бракованных товаров был и остается бесплатным, а полную стоимость обратной доставки компенсирует сам продавец. Однако многие покупатели жалуются, что доказать факт брака не так-то просто. Если товар уже оплачен, то необходимо заполнить заявление на возврат денежных средств через приложение маркетплейса, которое рассматривают в течение нескольких дней. А многим приходят отказы.

— Тогда можно смело обращаться в Роспотребнадзор, — добавляет Павел Поздняков. — А лучше не оплачивать товар заранее. Внимательно осматривайте его на пункте выдачи перед покупкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Дрозд, замруководителя Роспотребнадзора по Московской области:

— Покупатель вправе требовать замену на продукцию той же марки или другой, но с перерасчетом цены. Также он может требовать бесплатного устранения дефекта в товаре. Ведомство подало иск в суд, чтобы защитить права потребителей, чьи средства при возврате компания незаконно удерживает.

КСТАТИ

Маркетплейсам с 1 мая 2023 года вдвое снизят межбанковскую комиссию. Однако для этого нужно будет выполнить условия: продвигать акции, способствующие росту доли оплаты картами и другими сервисами Национальной платежной системы.

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