«Дети должны чувствовать себя в безопасности»: как выбрать адекватного тренера для ребенка

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Азербайджане тренер по самбо Мехман Халилов до смерти забил своего семилетнего ученика Фарида Бакарова. Инцидент произошел в Сумгайытской спортивной школе, сообщает Qafqazinfo.az. На камерах видеонаблюдения, которые были в зале, где проводились тренировки, видно, как тренер избивает ребенка, пинает его ногами и таскает за волосы. Юный спортсмен получил перелом шеи и был доставлен в детскую больницу, где скончался. В отношении Халилова возбуждено дело, он задержан. «Вечерняя Москва» решила узнать у экспертов, почему тренеры допускают рукоприкладство в отношении подопечных и как найти адекватного специалиста.

Слушайте ребенка

По словам семейного психолога Натальи Наумовой, выявить первые признаки того, что тренер позволяет себе не только морально воздействовать на воспитанника, но физически, несложно.

— В первую очередь вы должны попросить своего ребенка, чтобы он максимально откровенно рассказывал подробности прошедшей тренировки: как тренер относится к нему, к другим детям, позволял ли себе высказываться грубо, применял ли силу? Все это очень важно, у вас должен быть цельный психологический портрет человека, с которым занимается ваш ребенок.

Не лишним будет и лично пообщаться с тренером, узнать о методике преподавания и дисциплине, продолжила Наумова.

— Пусть тренер сам расскажет, как он кует будущих чемпионов, кто из его воспитанников уже достиг небывалых высот, — сказала Наумова. — Затем обязательно свяжитесь с родителями таких успешных выходцев из школы, где преподавал ваш тренер, и узнайте, каким он был на занятиях, проявлял ли агрессию и стоит ли ожидать неприятных сюрпризов. Обязательно ознакомьтесь с отзывами в Сети, на просторах интернета уже тяжело скрыть негативные комментарии.

Строгость в разумных пределах должна обязательно присутствовать у хорошего тренера и педагога. Наумова уверяет, что по отношению к тренеру у ребенка должно быть уважительное отношение, а не чувства страха.

— В любом случае стоит запомнить: ребенок приходит к тренеру учиться, а не калечиться, — добавила эксперт.

Не страх, а уважение

У тренера нет никакого права подвергать воспитанника психологическому или физическому насилию. Тренер может переходить на высокие тона лишь в тех случаях, когда учащийся целенаправленно игнорирует его многочисленные просьбы.

Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал детский тренер по боксу Сергей Березкин.

— Повысить голос — иногда допустимая мера, если тренер видит, что ребенок способен сделать необходимый маневр или трюк, но в силу разных причин подопечный начинает вести себя неадекватно, всячески ослушивается тренера, игнорирует его просьбы, — сказал Березкин.

Собеседник «ВМ» отметил: любые спортивные дисциплины, куда родители отдают детей, нужны не тренеру, а тому, кто приходит к нему заниматься.

— Дети, работая с тренером, должны чувствовать себя в безопасности. Эмоции страха ребенок не должен испытывать, а вот уважать и почитать своего наставника — священная обязанность любого, кто связывает свою жизнь со спортом, так как тренер — источник знаний и мотиватор для будущего чемпиона, — объяснил специалист.

При этом Березкин считает, что любое насилие над подопечными — как психологическое, так и физическое — табу. Ни при каких обстоятельствах специалист не должен поднимать руку или оказывать невербальное давление на учащегося, и это правило в кругу тренеров должно беспрекословно соблюдаться. Более того, любой адекватный тренер отдает себе отчет, какие последствия могут наступить для него в результате таких вольностей.