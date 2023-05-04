Метро не работало лишь день

Самая известная из всех фигур на«Площади революции» — это пограничник с собакой / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

После 22 июня 1941 года, несмотря на войну, метро закрывалось всего на день. Подземка служила в качестве самого большого бомбоубежища столицы, а ее строительство не останавливалось ни на минуту. В послевоенный же период появились самые красивые станции метро. Просмотрев архивы «Вечерки» за 1946 год, мы узнали, какой подарок ко Дню Победы сделала подземка для жителей Москвы.

Листая выпуск от 10 мая, можно заметить, что он был полностью посвящен этой знаменательной дате. И неудивительно, ведь прошел год с момента подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Жизнь вновь наполняла города — шли активные работы по их восстановлению. А метро продолжало свое дело. Так, уже ко Дню Победы 1946 года было завершено строительство перехода между «Площадью Революции» и «Площадью Свердлова» (сегодня «Театральная». — «ВМ»).

«На этих центральных узловых станциях, где обычно скапливается большое количество пассажиров, теперь значительно облегчена пересадка с одного радиуса на другой. Эскалаторы освобождены от значительной нагрузки — примерно 200 тысяч человек в сутки. Новый просторный тоннель, отлично со вкусом отделанный, рассчитан на пропуск 25 тысяч пассажиров в час», — сообщала газета. Кстати, это был второй подобный переход в Московском метрополитене. Первый построили во время войны в 1944 году между станциями «Площадь Свердлова» и «Охотный Ряд».

«Площадь Революции» считалась одной из самых красивых в метро. Автором ее архитектурного облика стал Алексей Душкин. Ему выпала честь украсить станцию, находящуюся ближе всех к Кремлю. Самая запоминающаяся деталь оформления — бронзовые скульптуры Матвея Манизера, которые мы можем видеть и сегодня.

Однако согласно первоначальному проекту станции на месте фигур должны бы ли быть барельефы с изображением революции в разных странах. Этот проект хоть и был идеологически выдержан, но не понравился руководству Метростроя.

А в оформлении станции «Площадь Свердлова» о соратнике Ленина Якове Свердлове, как ни странно, нет ни одного намека. Автор облика станции — архитектор Иван Фомин, украсил ее белым мрамором коелга и черным габбро. Потолок перронного зала был украшен барельефами из глазурованного фарфора, изображавшими танцоров и музыкантов народов Советского Союза. Это были работы скульптора Натальи Данько.

КСТАТИ

Проект со скульптурами на станции «Площадь Революции» вызвал много критики. И сам архитектор Душкин считал, что барельефы лучше. Точку в споре поставил сам Сталин, который пришел в восторг от скульптур и по легенде даже повторял: «Как живые! Как живые!».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 1941 году скульптуры со станции были эвакуированы в Среднюю Азию, а в 1944 году возвращены в виде разрозненных частей. Каждой из скульптурных композиций было несколько, их все удалось восстановить.

ЦИФРА

150 метров составляет самый длинный переход между станциями «Павелецкая» двух разных линий.