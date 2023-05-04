Выиграна Курская битва

Танковый экипаж лейтенанта В. Стороженко, отличившийся в боях под Прохоровкой. Слева направо: лейтенант В. Стороженко, старшина Ф. Косых, старшина И. Пудов и старший сержант Н. Торбан. Фото 1943 года / Фото: Яков Рюмкин / РИА Новости

C 5 июля по 23 августа 1943 года продолжалась битва на Курской дуге — величайшее сражение в истории. Если с победы под Сталинградом начался коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, то результаты Курской битвы окончательно закрепили за Советским Союзом ведущую стратегическую роль.

Весной 1943 года в центре советско-германского фронта образовался выступ, обращенный в западную сторону. В позиции вермахта вдавался участок, занятый нашими войсками, глубиной до 150 километров и шириной до 200 километров. Линия фронта напоминала дугу, выгнутую между Малоархангельском (с севера) и Белгородом (с юга), а самым крупным населенным пунктом внутри нее был Курск. Было ясно, что фашисты попытаются любой ценой срезать этот выступ, ударив с севера и с юга. Советская разведка сработала на совесть: уже в конце апреля 1943 года в Кремле знали сроки будущей немецкой атаки. В ставке Верховного главнокомандующего решено было не нападать первыми, а как следует измотать неприятеля и в критический момент нанести по нему контрудар.

Вообще-то план был рискованный: ни в начале войны под Белостоком и Минском, ни в октябре 1941 года под Вязьмой, ни летом 1942 года на сталинградском направлении не удалось заставить врага выдохнуться еще на этапе прорыва. Но Советский Союз хорошо учился на своих ошибках, и за два года на курском направлении была создана мощная система оборонительных сооружений, которую перед битвой дополнительно усилили. В результате уже в первый день, 5 июля, больше половины немецких самоходных артиллерийских установок, наступавших с севера, подорвались на советских минах. В номере от 12 июля «Вечерка» цитировала показания одного немца, который сдался в плен в первый день битвы: «Достигнув гребня высоты, мы попали под перекрестный огонь противотанковых орудий и противотанковых ружей русских. Строй сразу нарушился, движение замедлилось. «…» Передовой танк командира роты остановился, а затем попятился назад. «…» Тактика танкового прорыва, которой нас обучали, оказалась непригодной».

Всего в Курской битве было задействовано с каждой из сторон более 6 тысяч танков и самоходных орудий. Например, советский парк боевой техники был в 5 раз больше, чем во время контрнаступления под Москвой, и в 7 раз больше, чем во время сражения под Сталинградом. Причем оборонные заводы постоянно совершенствовали свое искусство: к лету 1943 года в армию уже поступали мощные самоходные орудия СУ-152, которые могли бороться с немецкими «Тиграми» и «Пантерами».

12 июля 1943 года произошло самое знаменитое событие битвы — сражение у станции Прохоровка (ныне относится к Белгородской области). Это был один из крупнейших в истории встречных танковых боев. На небольшом участке земли с немецкой стороны схлестнулись (по официальным отечественным данным) около 700 машин, с советской — до 800. Участники битвы единодушно отзываются о ней как об огненном аде.

Вот что писал о Прохоровке заместитель начальника 31-й танковой бригады Григорий Пэнэжко, впоследствии Герой Советского Союза: «Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа… От выстрелов в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки». Летчикам приходилось бомбить вслепую — внизу все было затянуто черным дымом. Выжившие танкисты выбирались из подбитых машин, искали вражеские экипажи, тоже вынужденные бросить свою технику, и пускались врукопашную. К исходу дня сражение было закончено: противник не был разгромлен, но продвинуться не смог. Рассказывают, что на бывшем поле боя три следующих года ничего не росло: верхний слой земли превратился в мешанину золы и обугленных металлических осколков…

Уже к 23 июля почти повсюду удалось отогнать немцев к прежним рубежам. Брянский, Центральный и Западные фронты перешли в контрнаступление 12–15 июля, а Воронежский и Степной — 3 августа. Ставка Верховного главнокомандования приняла решение, что врага надо не окружать, как недавно под Сталинградом (создание и поддержание кольца требует больших затрат), а сокрушать. Еще одной особенностью летнего контрнаступления 1943 года стало тесное взаимодействие всех советских фронтов. Как только фашисты в начале июля двинулись на Курск, сразу активизировались боевые действия на Донбассе, под Смоленском, под Ленинградом… Гитлеровское командование вынуждено было распылять силы: порой не только не удавалось подтянуть резервы к Курской дуге, а напротив — приходилось перебрасывать оттуда дивизии в другие проблемные точки.

20 августа «Вечерка» привела слова пленного немецкого капитана, начальника штаба одного из дивизионов: «В начале июля «…» офицеры между собою говорили: «Скоро расплатимся с русскими за Сталинград». Однако «…» после «июльского несчастья», как у нас теперь называют неудачное… наступление «…», по всеобщему мнению, Германия потеряла последние шансы на выигрыш и быстрыми шагами приближается к катастрофе». А советский фронт тем временем двигался к Харькову. Освобождение этого города, состоявшееся 23 августа 1943 года, считается днем окончания Курской битвы.

После провалов под Москвой в декабре 1941 года и в Сталинграде, и под Ленинградом в начале 1943 года гитлеровские военачальники успокаивали свою гордость: дескать, советская сторона умеет выигрывать только совместно с «генералом Морозом». Разгром посреди выжженной солнцем степи отучил немцев обесценивать противника. «Отныне Советский Союз завладел стратегической инициативой даже в благоприятное для нас время года», — скрипел зубами Альберт Шпеер, рейхсминистр вооружений и военного производства.

С поражения на Курской дуге начался распад фашистского блока: 8 сентября 1943 года вышла из войны Италия, три года бывшая верной союзницей Германии. Под влиянием побед советской армии оживилось сопротивление в странах, оккупированных немецкими войсками, и укрепился авторитет СССР как ведущей силы антигитлеровской коалиции.

ПЕРВЫЙ САЛЮТ

«Город первого салюта» — эта надпись красуется на стелах, установленных на въезде в Орел и Белгород. Оба города были освобождены в один день — 5 августа 1943 года. На тот же вечер по личному приказу Сталина был назначен артиллерийский салют в столице — первый за войну. Было задействовано 120 орудий, расставленных в разных районах. «Ровно в 24 часа был дан первый залп «...», — сообщала на следующий день «Вечерка». — Всего было дано 12 залпов, производившихся через каждые 30 секунд в течение шести минут». Москвичи устраивали на улицах стихийные митинги, аплодируя каждой вспышке. А те, кто в это время был на работе, внес вклад в этот праздник делом: в том же номере сообщалось о работниках некоторых заводов, которые за ночную смену перевыполнили на радостях норму в два, а то и в три раза. Впоследствии салютами сопровождались не только взятия больших городов, но и завершение масштабных операций, форсирование крупных рек, овладение важными транспортными узлами. Последний раз это было 3 сентября 1945 года, в знак победы над Японией.

Курский выступ

Разбитая немецкая техника на поле боя. Фото 1943 года / Фото: Рязанов / РИА Новости

Курский выступ образовался весной 1943 года в районе Орла, Курска, Белгорода, Харькова, став местом ожесточенных боев. С обеих сторон участвовали мощные танковые группировки и авиация. Победа далась высокой ценой...

«Вечерняя Москва», 12 июля, 6 и 20 августа 1943 года.