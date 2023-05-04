«Стоп, со мной так нельзя!»: как понять, что ребенка обижают в школе

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Некоторые дети становятся объектом для травли в школьном коллективе. Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как понять, что ребенка буллят в школе и как вести себя родителям в данной ситуации.

Какие признаки выдают травлю

По ее словам, ребенка, которого буллят, легко заметить. Его поведение резко меняется. Кроме того, он начинает придумывать предлоги, чтобы не ходить в школу.

— Ребенок становится тихим, подавленным, а иногда бывает раздражительным и несдержанным дома. Он как будто вынашивает какую-то новость, хочет сказать, но не решается. Малыш начинает просыпать, отказывается идти в школу, придумывает различные предлоги, чтобы пропустить занятия. Иногда ребенок начинает чаще болеть. У него срабатывает психосоматика, — перечислила Наумова.

Также родители могут заметить синяки, испорченные вещи, добавила психолог.

Как вывести ребенка на разговор

Специалист подчеркнула, что с ребенком нужно разговаривать и выстраивать доверительные отношения.

— Важно, чтобы он не скрывал от родителей важную информацию. Именно поэтому нельзя его критиковать, нужно поддерживать малыша. Если родители будут агрессивно реагировать, он перестанет делиться. Тогда будет намного сложнее справиться с проблемой и оказать помощь. Необходимо постараться расположить к себе ребенка. Если он отказывается сам рассказывать о буллинге, а вы заметили его странное поведение, нужно связаться с классным руководителем и попросить его понаблюдать за тем, что происходит в школе, — посоветовала психолог.

Также родители могут поделиться историями из детства, рассказав, что и у них были подобные случаи, считает Наумова.

— Можно сказать ребенку, что у вас были подобные ситуации в школьные годы или рассказать, что вы читали статью о травле. Таким образом можно вывести ребенка на доверительную беседу и узнать его точку зрения о буллинге. Постепенно он начнет раскрываться и поделится с родителями информацией, — объяснила эксперт.

Как ему помочь

В первую очередь необходимо дать ребенку поддержку, подчеркнула психолог.

— Не нужно настраивать его на то, чтобы он дрался и силой отстаивал себя. Он и сам бы дал отпор, если бы мог. Значит, есть какие-то причины, которые не позволяют ребенку справиться с этой ситуацией, — предупредила Наумова.

Кроме того, необходимо поставить в известность школьного психолога. Если есть возможность, то нужно обратиться к семейному или детскому психологу, которому вы доверяете, добавила специалист.

— У ребенка, которого подвергают травле, сильно падает самооценка. Он перестает верить в себя. В какой-то момент у него появляются чувства безысходности и беспомощности. Важно дать ему поддержку, научить справляться со сложными жизненными ситуациями, — заметила Наумова.

Что можно посоветовать

По ее мнению, ребенку важно знать, что если другие дети над ним издеваются, то они хотят получить яркую эмоцию, и не нужно им ее давать. Также обидчики хотят увидеть страх, который тоже не стоит показывать.

— Ребенок должен строго посмотреть в глаза обидчику и жестко сказать: «Стоп, со мной так нельзя!». Слова могут быть любыми, но смысл должен быть передан именно этот. Важно, чтобы ребенок понимал, что может обратиться за помощью к администрации школы. Тогда он становится смелее, и ему легче справляться с ситуацией. В качестве профилактики нужно следить, чтобы у ребенка был круг друзей и он не был одинок, — заключила психолог.