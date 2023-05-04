«Торпедо» выиграло кубок столицы

Стадион «Сталинец»: финал Кубка Москвы ЦДКА — «Торпедо». Автозаводцы в обороне. Фото 1943 года / Фото: PASTVU.COM

Спортивная жизнь Москвы в военные годы, конечно, притихла, но не замерла полностью. Каждое лето, например, проводился Кубок столицы по футболу, а каждую осень (даже в 1941 году, когда враг стоял буквально у городской границы) — чемпионат. А уж когда угроза отступила от Москвы, соревнования стали устраивать с почти довоенным размахом.

Кубок 1943 года проводился с 20 июля по 8 августа. В финале команды «Торпедо» и ЦДКА (ныне — ЦСКА) встретились на стадионе «Сталинец» (теперь — стадион «РЖД Арена» в районе Преображенское).

35 тысяч болельщиков в тот воскресный вечер вернулись домой позже, чем планировали: вместо полутора часов игра продолжалась целых два. Затянувшийся матч — в принципе не редкость. Однако события 8 августа 1943 года, как отмечал на следующий день спортивный обозреватель «Вечерки» Герман Колодный, выделялись «среди многих игр на кубок результатом и несколько необычным ходом».

Игра с самого начала оказалась острой. Не прошло и трех минут, как торпедовцы получили два гола. Через минуту они сумели отплатить ЦДКА, но вскоре получили в свои ворота уже третий мяч. Дальше и зрители стали свидетелями «настойчивой и резкой игры хорошо сыгранных между собой мастеров футбола».

На 23-й минуте «Торпедо» забило армейцам еще один гол, но преимущество все равно оставалось у ЦДКА. В самом начале второго тайма счет сравнялся (3:3), а за семь минут до конца торпедовец Василий Жарков вкатил ЦДКА еще один гол. Казалось бы, исход был решен, но тут торпедовцы пропустили удар, и — счет 4:4. После краткого перерыва объявили еще два дополнительных тайма, по 15 минут каждый. И последний из этих таймов оказался решающим. На пятой минуте старший брат Василия Жаркова, Георгий, капитан команды, забил армейцам пятый гол, а две минуты спустя сам Василий дополнил его шестым. «Торпедовцы» выиграли Кубок Москвы со счетом 6:4. Через два дня, 11 августа, «Вечерняя Москва» посвятила команде-победительнице заметку, смысл которой сегодня нуждается в пояснении. В советское время официально утверждалось, что даже самые лучшие наши спортсмены — по сути, любители, что они тренируются и выступают только в свободное от работы, учебы или службы в армии время. Вот и в заметке «Вечерней Москвы» подчеркивалось, что одиннадцать игроков «Торпедо» — рабочие автозавода имени Сталина (позже — ЗИЛа). Например, капитан Георгий Жарков — шофер, а его брат Василий — наладчик. Вратарь Николай Разумовский — энергетик, его тезка, полузащитник Ильин — слесарь-разметчик (причем стахановец), защитник Александр Ремин — мастер ОТК, нападающий Кузин — моторист... Говорилось также, что завоеванный на «Сталинце» серебряный кубок команда вручила заводскому коллективу. Его торжественно принял директор завода (чье имя позже предприятие и носило) Иван Лихачев.

«Вечерняя Москва», 9 и 11 августа 1943 года.