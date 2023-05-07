Самые яркие интересные и малоизвестные факты о празднике Великой Победы

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

9 мая столица и вся страна отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. «Вечерняя Москва» вместе с военным историком Борисом Юлиным вспоминала самые яркие и интересные факты о парадах и выясняла, чем будет отличаться нынешнее мероприятие.

Первым шествием наших войск по Красной площади является Парад Победы 24 июня 1945 года. Распоряжение о подготовке к параду ушло в войска за месяц. А точная дата парада определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы для шитья десяти тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат, и сроками пошива в ателье мундиров для офицеров и генералов. На первом шествии были даже дрессированные собаки, которые помогали саперам.

Одна из них по кличке Джульбарс получила ранение незадолго до парада, и Сталин распорядился нести пса по Красной площади на своем кителе. После 24 июня 1945 года парад Победы не проводился.

И только в 1965 году 9 мая шествие возродил Леонид Брежнев. Тогда же был проведен второй парад Победы. Позднее они проводились в 1985 и 1990 годах. В параде 2000 года приняли участие 5 тысяч ветеранов: тогда в последний раз они прошли пешим строем. В 2005 году они ехали на грузовиках, а с 2010 года принимали участие лишь в качестве зрителей. В 2010 году впервые после 1945 года в параде участвовали представители 13 иностранных государств — участников антигитлеровской коалиции. В этом году Москва не направляла приглашений политическим лидерам иностранных государств.

И единственным зарубежным гостем из числа политиков будет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Привлекли Большой

Для первого парада в 1945 году в срочном порядке создавались особые парадные штандарты. Делали их специалисты художественно-производственных мастерских Большого театра. Вариант от московских военных строителей был забракован. Парадные штандарты весили больше десяти килограммов.

Знамена врага брошены

На первом параде, который прошел 24 июня 1945 года, к подножию Мавзолея были брошены 200 знамен разгромленных немецких войск. Причем нацистские знамена и штандарты бросали на специальный помост, чтобы они не касались Красной площади. Бойцы делали это в перчатках: так они показывали, насколько омерзительно прикасаться к «этому» руками. Перчатки потом были сожжены вместе с помостом, и это демонстрировало отношение советских воинов к нацизму как к главной чуме ХХ века.

И по телевизору

Самым волнующим моментом парада 1965 года стал вынос Знамени Победы. Это случилось впервые за 20 лет. Сержант Михаил Егоров, участник штурма рейхстага Константин Самсонов и младший сержант Мелитон Кантария. Именно они водрузили Знамя Победы над рейхстагом 1 мая 1945 года. Парад впервые транслировался по телевидению.

Отрезали на память

Знамя Победы прибыло в столицу 20 мая 1945 года. Причем в уменьшенном виде — исчезли 3 сантиметра по ширине. Кусок легендарного знамени мог отрезать на память наводчик легендарной «Катюши». Но это лишь догадки.

Напугали американцев

В 1965 году по Красной площади провезли межконтинентальные ракеты 8К713, 8К96 и 8К99. Дальность их полета 40 000 километров — длина экватора. Такая ракета могла доставить термоядерную начинку в любую точку мира. Гости из-за океана, присутствовавшие на параде, испугались: они не знали, что это макеты. В результате США вернулись к Договору о космосе, проект которого был ранее предложен СССР.

Технику везли к юбилею

Традиция показывать тяжелую военную технику закрепилась только в 2008 году. До этого ее демонстрировали только в юбилейные даты, да и то не каждый раз.

«Изюминка» из авиации

С 1958 года воздушные парады не проводились. Решение дополнить наземную часть авиационной принято в 1995 году. В честь 50-летия Победы строй из 79 самолетов и вертолетов, включая стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, прошел над Поклонной горой.

Еще больше иностранцев

Парад постепенно приобрел международный масштаб — в столицу устремились иностранные делегации. Так, в качестве гостей на параде в честь 60-летия Победы (2005 год) присутствовали бывшие военнослужащие вермахта. А в 2010 году — иностранные военные из 13 государств: Великобритании, США, Франции и др.

Крым — наш!

В 2014 году, кроме Москвы, парад Победы состоялся еще и в Севастополе после референдума о вхождении Крыма в состав России. Тогда президент России Владимир Путин впервые принимал парад сразу в двух городах. Сначала в Москве. А затем в Севастополе.

ЦИФРА

122 минуты — столько продлился первый Парад Победы 24 июня 1945 года.