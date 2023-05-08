«Научусь стрелять, пойду защищать Родину»: режиссер Дмитрий Бикбаев не намерен уклоняться от службы

Фото: Из личного архива Дмитрия Бикбаева

Режиссер и продюсер Дмитрий Бикбаев отметил свое 35-летие. Многие помнят его в качестве актера и певца: он участвовал в проекте «Фабрика звезд», выступал в составе группы «БиС». Но в итоге ушел со сцены и сменил вид деятельности. Сегодня он руководит Открытым театральным пространством «Арт-платформа» в Новом Манеже, где на днях завершился первый сезон работы.

— Дмитрий, расскажите о вашей новой продюсерской работе — специальных показах рок-оратории «Черный январь. Прощеное воскресенье».

— Это музыкальное и поэтическое произведение было создано в 2014 году на Луганской земле, и, безусловно, в его основе лежит сюжет «Молодой гвардии». Произведение удивительным образом перекликается с теми историческими реалиями, в которых мы все живем. В постановке сыграли молодые артисты из Луганска.

Также мы создали театральный вариант, в котором принял участие полный состав симфонического оркестра «Геликон-оперы». Народная артистка РФ Лариса Долина исполнила главную партию в рок-оратории, а главную роль учительницы сыграла заслуженная артистка России Маргарита Шубина. Мы работаем над тем, чтобы другие города, которые сейчас находятся на границе с территорией, где проходит специальная военная операция, увидели рок-ораторию. Речь идет о Белгороде, Курске, Воронеже.

— Вам, как продюсеру, интересно заниматься реализацией таких общественно значимых проектов?

— Деятели культуры должны обращать внимание на процессы, происходящие в обществе. Исходя из запроса граждан нужно формулировать такие культурные продукты, в которых имелись бы ответы на вопросы, которые сейчас витают в воздухе.

— Есть ли у вас желание посетить новые территории с вашим проектом?

— Я не могу сейчас говорить о гастролях, так как находиться на большинстве территорий небезопасно. Многие наши актеры несовершеннолетние, и так рисковать жизнью, здоровьем молодых артистов мы не можем. У меня есть внутренняя установка, что надо быть полезным. Если я получу повестку, я никуда убегать не буду, а приеду туда, куда призовут. И научусь стрелять из автомата, пойду защищать интересы своей Родины.

— Что вы думаете об отмене русской культуры на Западе?

— Мне очень понравилось высказывание главы нашего государства Владимира Путина: «Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи и гуманистические начала, которые заложены в этих произведениях». Ведь любые произведения искусства, если они считаются мировым наследием, обогащают человека.

Мы ни от чего не отказываемся, а если европейцы хотят сделать себя беднее, это их выбор. Может, они будут чувствовать себя победителями, разрушая памятники Пушкину, Гоголю или запрещая к показу спектакль на музыку Чайковского. А мы будем слушать музыку великих классиков, несмотря на то, на какой земле этот автор творил и в какую эпоху.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бикбаева

— Что вы думаете об актерах и музыкантах, которые сейчас уехали?

— Как-то оценивать их поступок было бы неправильно. Каждый человек принимает все решения самостоятельно. Я не думаю, что многие из шоу-бизнеса, кто уехал, служили сцене, зрителю или высоким идеалам искусства. Они здесь зарабатывали на том, что было модно. Уехав в другую страну, они зарабатывают как могут. И в том числе тем, что, покинув Россию, говорят плохо о ней. По-другому поступить они не могут. Они просто зарабатывают деньги. Я не хочу давать им оценки: мерзавцы они или узники совести. Как управленец и как менеджер, понимаю, что они не могут по-другому — кушать им тоже хочется.

— Скажите, нет ли у вас желания снова заняться музыкой?

— Мой уход со сцены был осознанным, так же как и выход в медиапространство. Я понимал, что мне нужно стать популярным для того, чтобы сложилась моя актерская и режиссерская карьера. Поэтому принял решение пойти на популярный проект «Фабрика звезд». Он меня обогатил. Я много узнал и познакомился с замечательными людьми. Но шоу-бизнес никогда не был моим домом. В нем нет места возвышенным целям и истинному искусству. Сейчас я стал руководителем масштабных проектов, направленных на поддержку талантливых детей, артистов, и чувствую себя счастливым. В шоу-бизнесе непростая публика. Не собираюсь туда возвращаться. Я люблю одиночество.

— Несколько лет тому назад вы выпустили книгу «Я. Смысл. Любовь» — есть ли в вашей жизни сейчас любовь?

— У каждого свой опыт в любви. Каждый возлагает свои ожидания на другого человека, когда находится с кем-то в отношениях. Когда я был юным, поделился мыслями на эту тему в своей книге. Тогда это было мое восприятие мира. Сейчас я одинок, и это одиночество меня устраивает. Наступил новый этап моей карьеры. Все свое время полностью посвящаю работе. Много что хочется сказать и сделать в этом мире, и вся энергия уходит на это. Отношениям нет места в моем расписании. У меня есть кот, я его очень люблю. Пока он единственное прекрасное живое существо, которое живет рядом со мной.

— А как он у вас появился?

— Мои друзья и коллеги подарили котенка породы мейнкун. А ведь в детстве у меня был любимый кот, но родители, к сожалению, его отдали, не спросив меня. Я поделился этой историей со своими коллегами, и они сделали выводы. Мы с котом прекрасно ладим. Март, так его зовут, еще ни разу меня не поцарапал. Скоро ему будет три года. Это уникальное и доброе создание. Каждое утро он будит меня, а вечером засыпает вместе со мной.

Фото: Из личного архива Дмитрия Бикбаева

ДОСЬЕ

Дмитрий Бикбаев родился 15 марта 1988 года в Уссурийске. Окончил курсы при журфаке МГУ, а затем учился на подготовительных курсах РАТИ (ГИТИС). Получил красный диплом. Первые роли Дмитрия Бикбаева были на подмостках Театра Луны. Он сыграл в сериалах «Кадетство», «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной», «Хозяйка моей судьбы».

«Катя, возьми телефон»

Музыкальная история в жизни Дмитрия началась с участия в шоу «Фабрика звезд — 7» (2007 год) и создания дуэта «БиС» с Владом Соколовским. Группа исполнила немало хитов: «Кораблики», «Катя, возьми телефон», «Твой или ничей».

Планировал свадьбу с Викторией Дайнеко

Дмитрий долгие годы предпочитал не говорить о своей личной жизни. Во времена его участия в проекте «Фабрика звезд» в прессе активно обсуждался его роман с «фабриканткой» Викторией Дайнеко (на фото справа). Пара даже планировала свадьбу, но по непонятным причинам артисты расстались. Позже возникали слухи о том, что Бикбаев встречается с актрисой Ириной Антоненко, с певицей Настей Приходько, но поклонники вновь не дождались женитьбы Дмитрия.

Ушел в рок-музыку

В 2010 году, после распада коллектива «БиС», Дмитрий Бикбаев создал поп-рок-группу 4POST. Со своей собственной песней «Навстречу небу» группа участвовала в отборочных турах на «Евровидение-2012». Но в тот год нашу страну представлял на конкурсе коллектив «Бурановские бабушки».

Носил обручальное кольцо из-за поклонниц

Дмитрий признавался журналистам, что его поклонницами были в основном девушки воспитанные и спокойные. Но некоторые барышни были очень настырными и приставали к артисту с непристойными предложениями. Бикбаев даже начал носить обручальное кольцо и говорить, что у него есть невеста. Однако и это, по словам Дмитрия, некоторых девушек не останавливало.

Дориан Грей

В 2010 году Дмитрий Бикбаев стал режиссером спектакля «Портрет Дориана Грея» в Московском театре Луны, а также сам исполнил главную роль Дориана Грея. В 2019 году Дмитрий ушел из театра, но пьесу ставят по сей день.