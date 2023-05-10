Почему возникают навязчивые мысли о смерти

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Навязчивые мысли появляются в голове автоматически, при этом вызывают беспокойство и тревогу. Одной из таких может быть мысль о смерти. «Вечерняя Москва» обсудила с нейрокоучем и специалистом по мозгу Бибигуль Кушалиевой, почему возникает страх смерти и как с ним справиться.

Причины возникновения

Боязнь смерти — это фобия, которая может возникнуть с возрастом, например, во время экзистенциальных кризисов или когда вы столкнулись с уходом близких.

Если говорить о кризисе среднего возраста, то часто возникает такой момент, когда человек закрыл большую часть своих потребностей и возникают вопросы: правильно ли я живу, все ли я сделал и т. д. На этом фоне часто возникают мысли о смерти.

Сильное разочарование также может стать причиной задуматься о смерти, так как человек понимает, что в жизни надо что-то менять.

Для очень многих людей поводом задуматься о скоротечности жизни в целом становятся катастрофы, катаклизмы и мировые пандемии. Пандемия дала возможность «проснуться» большому количеству людей, которые, глядя на происходящие события, задумались о смерти и о том, что не стоит тратить всю жизнь на ненавистную работу, нужно жить и стараться получать удовольствие, проводить время со своими близкими, путешествовать и находить поводы для радости.

Еще одна причина, почему возникают мысли о смерти — это стресс. Когда мы находимся в состоянии стресса, наш мозг может начать генерировать навязчивые мысли, которые могут усугубить наше состояние. К подобному могут приводить сильные потрясения, переживания, трудные жизненные ситуации, такие как разрыв отношений, потеря работы или болезнь.

Также навязчивые мысли могут быть связаны с депрессией или другими психическими расстройствами.

Мысли о смерти могут возникать, когда человек рискует, живет в адреналиновом потоке — в этом случае подобные мысли свидетельствуют о том, что ему пора подумать о более комфортном способе проводить свое время.

Когда человек совершил «квантовый скачок» в своем развитии и прощается со старыми убеждениями, паттернами поведения, прежним окружением, то у него тоже часто возникают мысли о смерти, потому что старое действительно должно умереть: ему необходимо отказаться от старого, чтобы пришло новое.

Как справиться

С навязчивыми мыслями нужно бороться. Но не пытайтесь это делать напрямую. Так как попытка подавления может сделать их еще более настойчивыми. Вместо этого попробуйте сосредоточить свое внимание на других вещах: например, на вашем дыхании, звуках вокруг вас (природы) или на вашей деятельности.

Практикуйте медитацию, которая позволяет научиться сосредоточиваться на настоящем моменте. Осознайте и измените свою жизнь — занимайтесь спортом, следите за своим питанием и учитесь управлять стрессом. Научитесь слушать себя, чтобы больше ценить каждый прожитый момент.

Если навязчивые мысли становятся проблемой, мешают вам, причиняют сильное беспокойство, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет разобраться в причинах этих мыслей и найти эффективный способ борьбы с ними.