«Все зависит от целей»: как правильно готовиться к посещению психолога

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Посещение психолога может быть стрессовым процессом для человека. Однако в случае если человек грамотно подготовится, он сможет дать специалисту верную информацию и получить лучший результат. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психолог Марина Гладышева.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что готовиться к визиту к психологу нужно, если человек понимает особенности своего состояния:

— Все зависит от целей посещения. Если у человека есть состояние, с которым он не может справиться, особенно готовиться не нужно. Если есть конструктивный процесс, который человек пытается решить сам, посмотреть глубже, но не может, то здесь можно подготовиться. Чем больше человек сам про себя понимает, тем глубже получится посмотреть в проблему с психологом, продвинуться куда-то.

По словам эксперта, можно сформулировать цель и записать на бумагу. Также можно записать суть проблемы и критерии, по которым человек поймет, что она решилась. Можно также обозначить для себя приемлемый и идеальный варианты ее решения, добавила Гладышева.

Прорабатывать предполагаемый диалог с психологом не стоит, уверена собеседница «ВМ»:

— Все равно что-то может пойти не так, а человек уже будет себе все по-другому представлять. Нужно быть более открытым. Если человек будет готовиться, то он будет скорее не честно смотреть на ситуацию, а ожидать, что у него спросят что-то конкретное. Это будет больше похоже на собеседование, и человек сам уйдет ни с чем.

Если человек ощущает какой-то психологический блок, который мешает отправиться к психологу, ему нужно понять, в чем именно заключается этот блок, уверена собеседница «ВМ». Если причина окажется важнее (например, он опасается осуждения второй половинки), от визита к специалисту можно отказаться. Но стоит учитывать, что соседи, друзья или другие люди, которые поделятся с человеком своим опытом, не смогут заменить психолога, так как опыт каждого человека уникален, заключила Гладышева.