Психолог Митрохина объяснила, что такое психологическая диагностика и кому следует ее пройти
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Чтобы установить причины появления проблем с ментальным здоровьем, эксперту нужно провести психологическую диагностику. «Вечерняя Москва» узнала, что это такое и зачем нужно.
По словам психолога Елены Митрохиной, это процесс сбора информации о психическом состоянии человека, который может помочь выявить наличие психологических проблем и состояний, а также определить возможности и способности личности.
— Психологическая диагностика может проводиться для различных целей: для профилактики заболеваний, оценки уровня интеллекта или квалификации, подбора профессии, выявления психических расстройств и многих других целей, — пояснила эксперт.
По ее словам, процедура может быть полезна для людей разных возрастов: детей, взрослых и пожилых.
— Одним из способов проведения психологической диагностики является тестирование. Тесты могут быть разной сложности и предназначения, могут включать в себя вопросы на разные темы — от предпочтения цвета до определения личностных характеристик, — продолжила Митрохина.
Однако не стоит забывать, что психологическая диагностика может быть проведена только квалифицированным специалистом.
Поэтому, если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотите провести психологическую диагностику, лучше обратиться к профессионалам, заключила собеседница «ВМ».