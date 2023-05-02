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Психолог Митрохина объяснила, что такое психологическая диагностика и кому следует ее пройти

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Митрохина объяснила, что такое психологическая диагностика и кому следует ее пройти
Фото: Pexels

Чтобы установить причины появления проблем с ментальным здоровьем, эксперту нужно провести психологическую диагностику. «Вечерняя Москва» узнала, что это такое и зачем нужно.

По словам психолога Елены Митрохиной, это процесс сбора информации о психическом состоянии человека, который может помочь выявить наличие психологических проблем и состояний, а также определить возможности и способности личности.

— Психологическая диагностика может проводиться для различных целей: для профилактики заболеваний, оценки уровня интеллекта или квалификации, подбора профессии, выявления психических расстройств и многих других целей, — пояснила эксперт.

По ее словам, процедура может быть полезна для людей разных возрастов: детей, взрослых и пожилых.

— Одним из способов проведения психологической диагностики является тестирование. Тесты могут быть разной сложности и предназначения, могут включать в себя вопросы на разные темы — от предпочтения цвета до определения личностных характеристик, — продолжила Митрохина.

Однако не стоит забывать, что психологическая диагностика может быть проведена только квалифицированным специалистом.

Поэтому, если у вас возникли какие-либо вопросы или вы хотите провести психологическую диагностику, лучше обратиться к профессионалам, заключила собеседница «ВМ».

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