Парад Победы в этом году прошел без авиации, но с союзниками

Президент Киргизии Садыр Жапаров (нижний ряд в центре) рядом с президентом России Владимиром Путиным во время торжественной речи / Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Во вторник, 9 мая, Москва отметила День Победы. Главное событие — парад — по традиции утром состоялся на Красной площади.

Гости дорогие

Традиционно военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов принимал президент России — Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин. В этом году президент не рассылал официальные приглашения лидерам других стран. Однако на трибунах оказались иностранные гости. Лидеры семи стран сидели рядом с ветеранами Великой Отечественной войны, на их верхней одежде красовались георгиевские ленты. И это несмотря на колоссальное давление со стороны коллективного Запада.

Новые участники

Парад в этот раз отличался от предыдущих несколькими важными моментами. В этом году не было авиационной части — и связано это было совсем не с погодными условиями, а с безопасностью. И поскольку накануне до Кремля долетели два беспилотника, которые ликвидировали на подлете, власти решили минимизировать любые возможности по созданию чрезвычайных ситуаций.

— Сейчас демонстрировать все мощности нашего военно-промышленного комплекса было бы не очень уместно, — поделился в «ВМ» политолог Алексей Журов. — Поэтому на параде было минимум техники: не было боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня или оперативно-тактических ракетных комплексов. Зато нам впервые показали две новейшие бронемашины «Спартак» и «Ахмат», которые создавались и дорабатывались уже на основе опыта на Донбассе.

В этом году в составе пешей колонны прошли 30 парадных расчетов: более восьми тысяч военнослужащих, и в их числе были 530 бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Безопасность в этом году на параде была беспрецедентной. Для прохода на трибуны Красной площади досмотр был максимально скрупулезным. Женщинам запретили проносить флакончики с духами.

Разрушим культ нацистов

Очень важной и запоминающейся, как, впрочем, и всегда, стала речь Владимира Путина во время выступления перед участниками парада.

— В честь наших отцов, дедов и прадедов, которые прославили и обессмертили свои имена, отстояв Отечество. Ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма, — сказал Владимир Путин во время своего выступления на параде.

Он отметил, что сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже.

— Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность, — подчеркнул президент, добавив, что страна гордится участниками специальной военной операции. — Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения — это тоже преступление. Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним ее в наших сердцах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Володи, председатель Государственной думы РФ:

— День Победы всех нас объединяет — русских, белорусов, украинцев, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма. Это не дает покоя Вашингтону и Брюсселю. Поэтому пытаются стереть историческую память, подменяя День Победы «днем Европы». Нам важно сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне. Сделать все, чтобы последователи нацизма были уничтожены!

ЦИФРА

12 тысяч фейерверков было выпущено из 72 салютных установок в завершение праздника 9 Мая. Салют длился 10 минут на 16 городских площадках.