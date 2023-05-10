Встречали парадные расчеты, громко запевая «Катюшу»: тысячи людей посетили Парад Победы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Во вторник, 9 мая, тысячи жителей столицы воочию наблюдали парад Победы на Красной площади. Всем пришедшим «Вечерняя Москва» вручила специальный подарок.

В преддверии парада тысячи жителей столицы с раннего утра заняли места по ходу маршрута военной техники, движущейся на Красную площадь. Кто-то из москвичей брал с собой бинокли, другие успевали занять столики в кафе, мимо которых проезжала техника. Люди встречали танки и БМП, запевая знаменитую «Катюшу», и провожали машины радостными аплодисментами.

На трибунах Красной площади для гостей парада Победы были подготовлены подарочные наборы от правительства РФ. В каждый набор был вложен специальный выпуск нашей газеты «Вечерняя Москва» «Это было в 43-м…». На четырех страницах редакция собрала главные события 80-летней давности, имевшие первостепенное значение для людей как на фронте, так и в тылу.

Участники парада Победы генерал Владимир Захаров (слева) и адмирал Вячеслав Печугин со спецвыпуском «Вечерней Москвы» за 1943 год, который раздали всем участникам праздника / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Год для спецвыпуска выбран вовсе не случайно — именно в 1943-м произошли коренные переломные моменты в ходе Великой Отечественной войны. Ведь тогда, в январе 1943-го, советские войска смогли освободить Ростов-на-Дону и Воронеж. Тогда, в ходе операции «Искра», была прорвана блокада Ленинграда. Тогда же, в феврале, был освобожден Старый Оскол и в пух и прах разбит враг под Сталинградом.

Жарким выдалось и военное лето: в июле началась Курская битва (после поражения немцев под Прохоровкой инициатива на Восточном фронте окончательно перешла к Красной армии), в августе у врага отбиты Орел, Белгород и Харьков. Урожайной на военные успехи стала и осень: в сентябре освобождены Мариуполь, Новороссийск и Брянск, в октябре — Мелитополь и Днепропетровск, в ноябре — Киев, мать городов русских.

А в декабре 1943 года в Тегеране было достигнуто соглашение об открытии «второго фронта».