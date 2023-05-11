Выдающийся русский композитор, которого почти не знали на родине

Фото: предоставлено Фондом наследия русского зарубежья

10 мая в Москве стартовал фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Этот крупный всероссийский проект призван познакомить широкую аудиторию с русским зарубежьем, его историей и современностью и людьми, которые внесли вклад не только в российскую, но и мировую культуру. В этом году москвичи, в частности, смогут познакомиться с фигурой выдающегося композитора — Николая Черепнина (1873–1945).

— В этом мае отмечается 150-летие со дня рождения Николая Николаевича, — рассказывает администратор программ Фонда наследия русского зарубежья Ника Пшинко. — Черепнин — одна из центральных фигур русской и европейской культуры первой половины ХХ века. Он известен, прежде всего, как композитор. В его музыкальном наследии две оперы, множество хоровых произведений, около 100 романсов, 70 фортепианных произведений и многое другое.

Самым значительным вкладом Черепнина в историю музыкально-театрального искусства стало его участие в «Русских сезонах» в Париже в 1909–1914 годах. Причем одновременно в качестве композитора и дирижера. Начиная с балета «Павильон Армиды», на протяжении многих лет Николай Николаевич сотрудничал с группой «Мир искусства». Особенно интенсивно — с легендарным русским художником и писателем Александром Бенуа. Черепнин был одним из известнейших профессоров Петербургской консерватории и, кстати, любимым педагогом Сергея Прокофьева. А после эмиграции в Париж в 1924 году стал директором и профессором знаменитой Русской консерватории им. Сергея Рахманинова, где преподавал до конца жизни. В эмигрантский период Черепнин смог проявить себя, прежде всего, как педагог и музыкальный организатор.

Его музыкальные сочинения этого периода редко исполнялись, а сейчас, увы, они труднодоступны из-за отсутствия изданий. Несмотря на значимость вклада Черепнина в историю русской музыки, его наследие до сих пор почти неизвестно ни в России, ни за ее пределами. Концерты в рамках московского фестиваля, приуроченные к 150-летию со дня рождения композитора, призваны возвратить отечественной культуре наследие одного из ярчайших ее представителей. Концертная программа включит в себя редкие мало исполняемые хоровые и вокальные произведения композитора.

Почему же Черепнина так плохо помнят в России?

— Николай Николаевич — непосредственный предшественник композиторов следующего за ним поколения. — Рассказывает куратор музыкальной программы фестиваля Олеся Бобрик. — В частности, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. Например, в его фортепианной «Бабе-Яге» можно услышать знаменитое «Наваждение» Прокофьева. Но все же музыка Черепнина находится примерно в одном стилистическом пласте с поздним Римским-Корсаковым и Лядовым. В тот исторический момент и в тех обстоятельствах, в которых он жил, он фактически был обречен остаться композитором, как говорят, «второго ряда».

Начало 1910-х в истории музыки — это период резкого перелома, когда на первый план вышли Шенберг, Стравинский, Барток, Прокофьев. Они привлекали к себе общее внимание, более умеренные стилистически композиторы оставались в их тени. Повезло только Рахманинову, в том числе потому, что он привлекал внимание как великий пианист. За границей эта тенденция только усилилась. Кроме того, Черепнин столкнулся со сложностью всех эмигрантов — состояться не в своей среде всегда сложнее, чем на родине. Чтобы быть успешным за границей, было необходимо состояться вне эмиграции — за пределами ее круга. Так было с Прокофьевым, Стравинским и Рахманиновым. Черепнин в то время был уже не молод, и не так известен, как они. Таким образом, и за границей он остался в кругу соотечественников. Если бы он остался в России, то, может быть, был бы композитором статуса Глиэра или Ипполитова-Иванова, как минимум.

Как пояснила Ника Пшинко, некоторые записи музыки Черепнина есть в интернете. Но на предстоящих концертах прозвучат, в том числе, редкие и мало исполняемые произведения.

КСТАТИ

В программу фестиваля включены два мероприятия, посвященных личности выдающегося композитора, один концерт уже прошел, но на второй еще можно успеть.

Вход — бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля: fest.fnrz.ru/moscow2023.

— Концерт камерной вокальной музыки Николая Черепнина. Он пройдет в понедельник, 15 мая. В МГК им. П. И. Чайковского, Малый зал, что на Большой Никитской, 13/6.