Донбасс защищают бойцы со всей России

Бойцы одного из подразделений на Авдеевском направлении с позывными «Аббас» / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Спецкор «Вечерней Москвы» побывал в одном из подразделений на Авдеевском направлении и пообщался с бойцами, чтобы выяснить: почему они решили оставить свои мирные дома.

Некоторые шутят: в ДНР сегодня собрался настоящий интернационал. И это на самом деле так. В одном подразделении можно встретить бойцов из самых разных регионов России (и даже далеко из-за ее пределов).

Былые противники прикрывают друг друга

Улыбчивый парень лет 30 представляется:

— Я — Дмитрий, позывной «Зенит», — и, улыбаясь, показывает на шеврон с буквой «Z» на кепке, — видите как удачно получилось.

Сам он из Нижегородской области. Приехал в зону специальной военной операции два месяца назад.

— Добровольцем пошел, потому что понял: просто так нужно. У нас тут «шумно», постоянные обстрелы, «прилеты», «птички» (так на фронтах называют и свои, и вражеские беспилотники, которые могут использоваться для наблюдения, корректировки артиллерии или даже прямой бомбардировки позиций — «ВМ») украинские летают. Свободно не погуляешь. На удивление, здесь остались местные жители — напротив живет соседка, тетя Света — мы к ней в колодец ходим воду брать, — рассказывает он. — Гуманитарщики наши — просто золото. Очень помогают — им бы всем тоже медали раздать: привозят и «птички», и форму, и продовольствие. Сам я — футбольный фанат. Как понятно из позывного, болею за питерский «Зенит». Раньше на выезды ездил, бывало, дрались. А теперь с ребятами из разных фан-движений в одном строю сражаемся. Вон они целый батальон сформировали — «Эспаньола». Недавно встречаю парня, а он за московский «Спартак» болеет. Шутим с ним: в другое время друг другу бы морды били, а тут спины прикрываем. Но за футболом все равно слежу. Очень рад, что «Зенит» снова стал чемпионом.

По зову сердца и долга

Боец с позывным «Дед» самый старший в роте. Ему уже 60. Но, как шутит сам «Дед», фору даст еще многим молодым.

— Я из небольшого подмосковного городка Зарайска. Приехал сюда в прошлом году, можно сказать по зову сердца и долга. До этого воевать не приходилось, а срочную службу проходил еще в Советской армии, на Западной Украине. Знаете, за эти восемь лет у меня так накипело, и я не выдержал. Просто понял, что должен быть здесь, — немного стесняясь, объясняет «Дед», — Семья нормально мое решение приняла. Хотя я, можно сказать, убежал от них на фронт. И уже отсюда сообщил, где я. Здесь шумно, бывает даже слишком.

Обстрелы идут каждый день — передовая, что вы хотите. Тем более наши позиции находятся буквально в 300 — 500 метров от укров, так что бывает тяжело. Ну а самое главное, чтобы все остались живы — жалко очень молодых ребят. Бывает, что погибают. И раненых вытаскиваем.

Сражаюсь, чтобы в мой дом не пришла война

Про Аббаса (позывной «Аббас») шутят, что он самый говорливый в роте. Вот товарищи, под шутки и прибаутки, выталкивают его, чтобы пообщался с журналистом.

— Я родом из Дагестана, но много лет уже живу в Питере. Здесь с декабря месяца прошлого года — приехал добровольцем. Я посмотрел, что идет мобилизация и понял, что надо сюда ехать. Родину защищать надо. Если не мы, то кто? Так что принял решение, дома семье сказал, что еду, — говорит «Аббас». — Они меня поддержали. И я сражаюсь здесь ради них — ради родных, близких, детей. Чтобы к ним домой не пришла война, лучше я повоюю здесь. Нужно искоренить нацизм, чтобы наконец пришел мир. Приходилось общаться с пленными украинскими националистами. Есть такие, которые говорят: мы были против войны, мы не хотели. Но потом, когда их обменивали, они снова оказывались на фронте. На гражданке у меня был автосервис — и здесь мне часто также приходилось ремонтировать технику. Правда, пришлось подучиться, чтобы разобраться в гусеничных машинах. Но ничего — справился.

Был журналистом, стал солдатом

Игорь «Бармалей» — человек в роте уважаемый. И по возрасту — он один из самых старших в подразделении — ему 59 лет. И по опыту — как-никак на гражданке, работая военным журналистом, ему пришлось объехать немало горячих точек. Сейчас он исполняет обязанности заместителя командира роты — В прошлом я — тележурналист. Родом из-под Нижнего Новгорода. Много раз приезжал сюда, брал интервью.

Проработал со Сладковым (военкором — «ВМ») 20 лет, начиная с Чеченской кампании. А потом Осетия, Сирия... — не очень охотно общается с бывшими коллегами, которые отрывают его от непосредственных обязанностей, Игорь. — У меня сын долго говорил: хочу поехать на Донбасс. Я его держал, держал. Но в один прекрасный день он собрал вещи и уехал на фронт. И я понял, что, когда сын воюет, не могу я бегать с камерой. И тоже приехал.

Месяц назад сын подорвался на мине. Остался живой, но проблемы с правой ногой. Ну а я тут вместо него. Так и служим. Мы, конечно, старые уже, но куда деваться. Надо помогать.

***

Вдалеке снова загрохотало — начинался очередной обстрел, и бойцы спешно выдвинулись на позиции. Ну а мы, погрузившись в внедорожник и стукаясь касками (в тесноте, да не в обиде), отправились в Донецк. Ехать — недалеко. Линия обороны проходит по ближайшим пригородам. По крайней мере, пока что.

ВАЖНО

На днях авиация Вооруженных сил Украины под Авдеевкой нанесли удары по своим же позициям минометчиков. После такого «рассекречивания» расположения, наши летчики нанесли удар по тем же координатам примерно через полтора часа, сказал один из бойцов спецназа Южной группировки российских войск с позывным «Дачник».