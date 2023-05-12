«Вы обрекаете любимца на сумасшествие»: как неправильно выбранная кличка влияет на питомца

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Домашних животных, неважно, идет ли речь о любимом коте или собаке, следует называть так, как они себя позиционируют. На Руси питомцам часто выбирали клички, исходя из их окраса, что вполне уместно и логично. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала экстрасенс и таролог Анна Новокрещенская.

По ее словам, уместной кличкой для рыжего котенка будет Рыжик или Персик.

— В данном случае вы отражаете его уникальность в плане окраса. Если хочется чего-то более экзотического, можете выбрать иное имя, но важно, чтобы оно не было человеческим и предназначалось строго для питомцев, — предупредила спикер.

Однако некоторые клички, напоминающие людские имена, в массовом сознании закрепились как клички животных.

— Некоторые люди всерьез полагают, что Мурка — это производное от женского имени Мария. Но ведь речь идет о кошке, а что делают эти животные? Мурлыкают, соответственно, это имя вполне подходящее для вашей пушистой любимицы, — сказала Новокрещенская.

Эксперт отметила, что нет большого греха в том, чтобы называть своих животных в честь рек, природных явлений и даже времен года.

— Часто в селах коров называют Майками, потому что они родилась в мае. Такое допустимо, как и клички для кота либо щенка Буря или Ураган, отражающие буйный нрав животного, — продолжила экстрасенс.

Клички, отражающие общие понятия, тоже могут применяться в отношении животного.

— Пижоном можно прозвать своего пса, либо вальяжного кота, и тем самым вы не оскорбите силы, хранителей или духов, потому что божеств с таким именем нет, — заметила Анна.

В заключение эксперт напомнила о самом важном: называть животных в честь каких-либо потусторонних сил не рекомендуется.

— Назвав своего кота Люцифером или Бафометом, вы обрекаете своего любимца на сумасшествие, имейте это в виду. Речь идет о мощных энергетических силах, которые вы постоянно будете беспокоить, обращаясь к своему питомцу. А эти силы не терпят легкомысленности, — сказала собеседница «ВМ».

Животное с таким именем будет проявлять агрессию и сводить с ума вас и самого себя, заключила спикер.