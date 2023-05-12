«Я жду, когда наступит наша победа»: Олеся Лосева — о Родине, семье и спецоперации на Украине

Олеся Лосева / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ведущая ТВ Олеся Лосева рассказала об удравших за границу коллегах и рокерах, потерянном отдыхе в Италии, о себе и своей семье. И о том — что время покажет, кто прав.

Профессиональный праздник работников радио и телевидения отзвучал в эфире негромкими аккордами. А накануне мы встретились с одной из новых звезд на российском политическом телевизионном небосклоне, хотя Олеся Лосева пришла на ТВ — страшно подумать! — 30 лет назад девочкой-подростком. Наш разговор получился предельно откровенным.

— Олеся, удивительно, но на портале «Википедия», где пишут практически обо всех, о вас — ни строчки. Что, либералам и русофобам не к чему придраться? А ведь тех, кто им не нравится, они готовы высмеивать даже за ум и красоту...

— Честно говоря, я не знаю, почему меня нет там, но я особо и не обращаю на это внимание. Знаете, меня воспитывал в своей системе координат дед-фронтовик, сотрудник КГБ, контрразведчик. И вот он мне говорил, что, чем меньше о тебе знают, тем меньше о тебе пишут и тем тебе спокойнее живется. Нет меня в «Википедии», и слава богу.

— Вы создаете опасное впечатление — красивой, но в то же время умной женщины.

— Вы знаете, моя внешность — она мне мешала больше. И особенно уже в сознательном возрасте. Я не раз слышала, что «она работает там из-за внешности, она же блондинка». И, мол, не рассчитывай на какие-то серьезные политические программы. А меня всегда тянуло туда — в политику. Мне было интересно анализировать, рассуждать, общаться с людьми, которые имеют и определенный жизненный опыт, и опыт политический, дипломатический. А вот развлекательное телевидение меня никогда не прельщ а л о . И к о гд а жизнь мне дала попробовать себя в новостной программе после развлекательного телевидения, я вцепилась в это и посчитала, что жизнь дарит мне какой-то шанс реализовать то, к чему меня всегда тянуло. Поэтому я больше работала над багажом своих знаний, чем над внешностью. Кстати, я всегда комплексовала по поводу того, что я блондинка с голубыми глазами.

— Это потому, что у людей стереотип?

— Абсолютно так. Такое вот мышление: у тебя кукольная внешность, кто тебе поверит, это абсолютно безнадежное дело для тебя.

— Вы довольно жестко ставите на место не очень приятных гостей в студии. Скажите, в жизни Олеся Лосева такая же?

— Очень часто. Несмотря на мой повышенный уровень эмпатии (мне иногда «птичку жалко»), даже несмотря на это, я в каких-то моментах проявляю жесткость, потому что без этого сегодня ну никак, иначе ты будешь просто мямля, и жизнь тебя под себя подомнет.

— Давайте вспомним, как вы впервые появились на телевидении в 12 лет, пройдя открытый кастинг.

— Да, я была шустрой девочкой. Меня всегда тянуло где-нибудь выплеснуть свою энергию. Я сама нашла объявление в газете, заставила отца повезти меня на этот кастинг. Причем папа до конца не верил во всю эту затею: «Где мы, а где телевидение!» Но он понимал, что если меня не отвезти, то я поеду туда сама, поскольку была с детства очень самостоятельной. Когда мы приехали на Шаболовку, там вся площадь была заполнена людьми, это был последний день кастинга. Папа стал меня отговаривать, но я просто-напросто убежала от него в толпу, в этот момент на мое счастье открылись ворота, куда я быстренько и юркнула. Там я уже внаглую спросила у организаторов, где тут «на телевидение набирают». Организаторы улыбнулись, удивились, прослушали меня, предложили поработать «на камеру», и, собственно, так я и оказалась на ТВ.

Фото: Из личного архива

— Есть «люди с просветленными лицами», например, Макс Покровский* или Андрей Макаревич*. Как вы относитесь к тому, что они сбежали из России?

— Люди сделали свой выбор. Я считаю, что существуют те, у которых есть понятие «Родина», а у кого-то — где кормушка, там и Родина. Я не знаю, что их может заставить думать иначе. А если взять вообще тех, кто уехал и оттуда ведет подрывную деятельность, хает страну, которая им, по сути, все дала, то для меня лично это предательство. Повторюсь, лично для меня. Может быть, они так не считают. Если бы они уехали и сидели бы там молча, то я бы расценила это как какую-то слабость, желание усидеть на двух стульях, спасти себя. Всегда такие люди были в любой стране. Но когда открывают рот относительно моей страны, то для меня уже все четко и предельно понятно. Потому что для меня родители и Родина — это однокоренные слова. Моя страна может кому-то не нравиться, ее могут критиковать, но для меня есть четкая формулировка, что такое Родина. Считаю, что своей Родиной нам надо гордиться, любить ее за победы и за поражения, просто любить за все.

— У красивой женщины красивые запросы. А как вы пережили закрытия границ и отказ от пляжного отдыха на фешенебельных курортах вами любимой Италии?

— Ну, на фешенебельных пляжах Италии я почти не отдыхала, но Италию люблю, это вы верно отметили. В эту страну я часто ездила только потому, что учила итальянский язык. Для меня очень в ажной была языков ая практика. Мне не хватало здесь просмотров итальянских каналов, фильмов на итальянском языке. Когда стоял какой-то выбор, куда поехать, я ехала в Италию как человек, который многое знает об этой стране, потому что меня всегда привлекали ее история, ее язык, ее люди. Мне очень важно было поговорить с итальянцами, усовершенствовать то, что я учила долгие годы. Важно было общение. Но к закрытию границ я отнеслась абсолютно спокойно, конечно, хотелось бы когда-то еще пообщаться с друзьями из Италии, но мне хватает общения с итальянцами и тут, и даже год назад на меня выходило итальянское телевидение, где я по скайпу выступила. Кстати, я даже с ними поругалась.

— Почему?

— Они поступили довольно подло. Сначала попросили меня выступить у них на итальянском языке, на что я ответила, что я русская и для них будет много чести, чтобы россиянка говорила для них по-итальянски. Я подчеркнула, что говорить буду только по-русски и каждое слово вашего переводчика буду слышать, поэтому попросила переводить меня корректно. Переводчик переводил все правильно, но само поведение ведущего было хамским. Он постоянно меня прерывал, мне задавали вопросы, а ответить не давали. На это я просто решила говорить о том, что действительно происходит в мире: о расширении НАТО, о развязанных Соединенными Штатами конфликтах и о том, как Европа продалась, а за это придется рано или поздно платить, в том числе и итальянцам. Им это не понравилось, и ведущий стал меня затыкать. Я возмутилась, на что он обиделся, а после рекламы меня просто больше не показали. Но было интересное продолжение. Ко мне в соцсети вдруг стали приходить извинения на итальянском. Я сначала не поняла, за что извиняются итальянцы, а они рассказали, что после того, как меня выключили из эфира, все эти так называемые итальянские эксперты стали меня за глаза некрасиво обсуждать. И вот простые итальянцы извинялись за своих проамериканских тележурналистов!

— В Италии и вообще в Европе туго с правдой?

— Самое удивительное, что я не могу даже назвать невежеством то, что декларируют их псевдоэксперты. Это просто результат планомерной работы по одурманиванию людей. Они до сих пор уверены, что Вторую мировую войну выиграли не мы, а американцы! Идет такое коверкание истории, и они верят в то, что им на протяжении многих лет внушали. Если сравнить уровень наших экспертов и их, то это вещи абсолютно несравнимые: прочитав две книжки, написанные американцами, они могут считать себя экспертами. Я не говорю про всю Италию, поскольку простые люди все прекрасно понимают.

— Я задаю этот вопрос вашим коллегам, и все отвечают посвоему. Задам и вам: что же произошло на Украине?

— На Украине произошла трагедия. Украину использовали как таран против России. И это было ожидаемо. Когда нам говорили, что вот, мол, на Украине нацистов всего один-два процента, то лукавили — нет, их гораздо больше. Вопрос только, как это все произошло, как мы это все упустили. А упустили в девяностые годы. Вот у меня дед, который прошел всю войну, который потерял на войне 11 родных братьев, который всю свою жизнь посвятил себя служению Родине, — он, когда умирал, держа меня за руку, сказал мне слова, которые я помню до сих пор: «Как сильно я люблю свою Родину». И еще сказал мне: «Простите нас за то, что удержали страну в 1945-м и не смогли удержать в девяностые». И он мне еще сказал: «Вас ждет большая война, Родину не подведите».

— Вы понимаете, что он сказал самое важное?

— Мне сейчас очень его не хватает, потому что он все это предвидел. Он очень переживал за Белоруссию, потому что освобождал ее. Он очень переживал за Украину. И он все это спрогнозировал. Но он не сказал, чем это закончится. Но думаю, что эта война была заложена в девяностые годы. Мы тогда были очарованы джинсами, жвачками, открытым «занавесом», и время было упущено. И нам приходится сейчас расплачиваться за то, что сделали тогда, не спросив нас.

Фото: Из личного архива

Да, мы максимально пытались отсрочить на Украине то, что должно было случиться по задумке американцев. Но знаете, что обидно? Мне обидно, что некоторые наши оппоненты заявляют, что, мол, «Россия начала все первая». Никто не вспоминает и не берет в расчет то, что происходило не только девять лет на Донбассе до этого, но и буквально за несколько дней до начала спецоперации. Ведь Киев стал буквально утюжить обе республики. Пушилин тогда выступил буквально с мольбой о помощи. А как могла остаться Россия в стороне?

— Какие у вас планы и какая мечта?

— Наверное, это звучит высокопарно, но мечта у меня сейчас одна. Я жду, когда наступит наша победа. Это честно. И вот после этого можно уже строить какието творческие планы. Распыляться я не люблю, человек я цельный, иду по коридору с целью. И вот эта самая главная цель затмевает все остальное для меня.

Никуда не собираюсь уезжать, у меня нет даже в мыслях такого. У меня есть знакомые, которые меня вычеркнули из своей жизни исключительно из-за моей позиции. Ну просто вычеркнули. Может, проклинают, я не знаю, хотя общение с ними было очень-очень близкое. Сначала я переживала, потом думала, что мы будем общаться, но обходить острые вопросы. Но нет. Ну, это их выбор, пусть будет так. А моя судьба неразрывно связана с судьбой моей страны.

Порознь с Россией себя я не вижу.

— Расскажите о своей семье, дочках, муже, любви.

— Мужа у меня нет, я воспитываю двух девочек сама. Правда, мне помогают родители. Очень люблю своих детей, хотя они периодически показывают свой характер. Иногда им нравится, что я так много работаю, иногда не нравится. Прихожу иногда вовремя, иногда не вовремя (смеется).

Тяжеловато, конечно, совмещать работу с детьми, но я такой человек, что у меня синдром беспокойных ног. У меня даже декретного отпуска не было, я проводила его на ногах.

Конечно, дай бог здоровья моей маме, она мне сильно помогла и помогает. Это мой тыл и опора.

— Будущее дочек где видите?

— Если ты видишь своего ребенка в чем-то, то ты будешь предъявлять к нему какие-то повышенные требования. А это уже элемент давления.

Вот на меня родители никогда не давили. То есть у нас как-то сложилось, что я сама самоопределилась. Но мне кажется, что я плохая мама (улыбается).

— Шутите?

— Немножко.

Я по жизни вообще перфекционист, привыкла все делать «на отлично», несмотря на то что у меня всегда дома чуть ли не шведский стол: одна мясо не ест, другая мясо ест, одна любит такой суп, другая — любит этот.

Надо угодить всем, плюс поддержать в доме чистоту и порядок, плюс уделить внимание кролику, который у нас появился год назад. И поэтому я все равно в себе копаюсь: вот тут ты не доработала, вот тут надо больше, вот тут надо лучше. Поэтому я всегда в себе копаюсь, всегда сомневаюсь.

ДОСЬЕ

Телеведущая Олеся Лосева — 42 года. Родилась в Москве, в 12 лет попала в программу канала РТР «Там-тамновости», которую вела вместе с Борисом Корчевниковым. Работала на телеканалах ТВ-6, «Россия-1» и «Царьград», сейчас соведущая программы «Время покажет» на Первом канале. Воспитывает дочерей Софию и Полину, разница в возрасте у которых 6лет.

*— признаны иноагентами в РФ.