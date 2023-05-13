Как отправить ребенка в загородный лагерь на лето

Фото: Пресс-служба ГБПОУ «Воробьевы горы»

Летние каникулы не за горами. Для детей начинается самое беззаботное время. А вот у родителей появляется головная боль — чем занять ребенка? Сделать лето интересным и полезным помогут загородные лагеря. «Вечерняя Москва» узнала, куда поедут отдыхать московские школьники.

Дети льготных категорий по бесплатным путевкам, оплаченным из бюджета Москвы, отправятся в разные уголки России. В этом году для них организовали 18 туристических направлений, включая шесть новых. Среди них: Алтай, Байкал и Дальний Восток.

— В конце каждых летних каникул мы собираем обратную связь от родителей, — рассказали в Мосгортуре. — У нашей аудитории появился запрос — путешествовать внутри страны и знакомиться с ее традициями и красотами.

Новые направления для своих детей выбрали примерно 20 процентов родителей, которые решили воспользоваться льготными путевками. Ну а самыми востребованными уже не первый год становятся курорты Краснодарского края и Республики Крым. По данным Мосгортура, базы отдыха, расположенные в этих регионах, выбрали более 60 процентов родителей.

На это лето все льготные путевки уже забронированы, но у родителей есть возможность приобрести тур самостоятельно. Это может быть как путевка в детский лагерь, так и небольшое семейное путешествие. Для удобства родителей на сайте mosgortur.ru работает онлайн-сервис, который поможет подобрать оптимальный вариант с учетом возраста ребенка, места, куда хочется поехать, и заданного бюджета. Среди лагерей на выбор есть языковые, научно-технические, спортивные, творческие и другие. Для семейного отдыха эксперты Мосгортура советуют присмотреться, например, к Калининградской области, где в июле начинается пляжный сезон. Стоимость путевок на семь ночей для одного взрослого с ребенком стартует от 34 тысяч рублей.

Малообеспеченные семьи за самостоятельно приобретенные путевки по России могут получить компенсацию. Для этого нужно будет подать заявку в течение 60 календарных дней со дня окончания отдыха. Компенсация также предусмотрена для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, талантливые школьники могут пройти конкурсный отбор и попасть в один из всероссийских детских центров «Орленок», «Смена», «Океан» или «Алые паруса». Для этого нужно хорошо учиться и проявлять себя в творчестве или спорте, в науке или общественной жизни. Конкурс проходит круглый год. Сейчас у московских школьников есть возможность получить за свои успехи и достижения бесплатную путевку в центр «Орленок», который находится на берегу Черного моря. Заявки принимаются до 10 июня включительно на сайте Мосгортура. Тематическая смена «Форум-театр «Талантливы вместе» для учеников 5–10-х классов пройдет в августе.

Ребят ждут захватывающие приключения

Отдых в детском лагере, как первая любовь, запомнится на всю жизнь. Особенно если само место было необычным. «ВМ» изучила рынок и выбрала самые оригинальные предложения.

Парк детского дайвинга «Шельф» находится в Крыму, рядом с мысом Тарханкут в селе Оленевка. Погружения в воду проходят каждый день. Помимо дайвинга, в программе — солнечные ванны на пляже, спортивные состязания, настольные игры, квесты, экскурсии и многое другое. Одна смена длится 16 дней. Первая начнется 21 июня.

находится в Крыму, рядом с мысом Тарханкут в селе Оленевка. Погружения в воду проходят каждый день. Помимо дайвинга, в программе — солнечные ванны на пляже, спортивные состязания, настольные игры, квесты, экскурсии и многое другое. Одна смена длится 16 дней. Первая начнется 21 июня. Кинолагерь в Тверской области «Максатика КЭМП» поможет детям освоить азы кинопроизводства. Первая смена стартует 3 июня. Ребята будут играть и снимать комедии, одновременно примеряя на себя разные образы. За 15 дней дети узнают о магии кино, попробуют себя в роли актеров, операторов, режиссеров или сценаристов. Занятия и мастер-классы для них проведут профессионалы своего дела.

поможет детям освоить азы кинопроизводства. Первая смена стартует 3 июня. Ребята будут играть и снимать комедии, одновременно примеряя на себя разные образы. За 15 дней дети узнают о магии кино, попробуют себя в роли актеров, операторов, режиссеров или сценаристов. Занятия и мастер-классы для них проведут профессионалы своего дела. Детская артрезиденция «Кавардак» — место для творческих детей от 8 до 17 лет. Лагерь находится во Владимирской области. Ребята живут в деревянных домиках, гуляют на свежем воздухе, мечтают, создают и воплощают смелые творческие проекты. Среди направлений — искусство и дизайн, фото и видео, музыка и театр.

— место для творческих детей от 8 до 17 лет. Лагерь находится во Владимирской области. Ребята живут в деревянных домиках, гуляют на свежем воздухе, мечтают, создают и воплощают смелые творческие проекты. Среди направлений — искусство и дизайн, фото и видео, музыка и театр. Детский лагерь «Робин Гуд» находится на границе Московской и Калужской областей. Этим летом на его базе будут реализованы 12 тематических программ. Одна из них — «Лесной охотник». Ребята будут жить в сафари-домиках на берегу водоема. За время смены они усвоят основы туризма, постреляют из лука, сплавятся по реке на катамаранах, поучаствуют в спортивной рыбалке и ориентировании, а также споют песни у костра.

находится на границе Московской и Калужской областей. Этим летом на его базе будут реализованы 12 тематических программ. Одна из них — «Лесной охотник». Ребята будут жить в сафари-домиках на берегу водоема. За время смены они усвоят основы туризма, постреляют из лука, сплавятся по реке на катамаранах, поучаствуют в спортивной рыбалке и ориентировании, а также споют песни у костра. В Подмосковье, на территории детского оздоровительного лагеря «Дружба», находится Изумрудный город. Это развивающая программа, которую разработали педагоги совместно с психологами по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города» для ребят от 7 до 9 лет. Юных путешественников ждут захватывающие приключения. Ведь в волшебной стране даже обычная зарядка наполнена удивительными событиями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Голубева, гендиректор Мосгортура:

— Мы следим за тенденциями в детском образовании и берем в работу лучшие идеи. В этом году в коммерческих предложениях от Мосгортура появились программы отдыха с изучением китайского языка, программирования, основ бизнеса для детей. Также популярностью у родителей пользуются смены с акцентом на развитие современных ИТ-навыков. Конечно же, детям интересны и традиционные общеразвивающие тематические смены, где есть спортивные и развлекательные мероприятия, квесты, межотрядные чемпионаты, огоньки и вечерние концерты.

КСТАТИ

На платформе «Город идей» в рамках проекта «Детский отдых» москвичи предложили 1349 идей по созданию новых кружков и секций, проведению в летних лагерях тематических дней и различных шоу.