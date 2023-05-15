Дерматолог назвала пять причин чрезмерной жирности кожи

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Дерматолог Изабелла Павлитка назвала распространенные причины жирности кожи и объяснила, как бороться с чрезмерной выработкой кожного сала. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Кожное сало вырабатывается сальными железами, которые представляют собой микроскопические железы, расположенные в волосяных фолликулах.

— Кожное сало — это сложная смесь жирных кислот, сахаров, восков и других природных химических веществ, что образуют защитный барьер от испарения воды, — объяснила медик.

По словам эксперта, сало нужно коже, так как увлажняет и защищает поверхность почти всего тела. Как правило, когда у людей жирный тип кожи, она — плотная и менее склонна к появлению морщин. С другой стороны, жирность приводит к закупориванию пор и появлению прыщей.

Специалист назвала причины того, что организм вырабатывает избыточное количество кожного сала.

Гормональные нарушения

Андрогены — это гормоны, которые ответственны за регулирование общей выработки кожного сала.

— Очень активные андрогены, такие как тестостерон, производятся надпочечниками и яичниками или семенниками. Эти железы регулируются гипофизом мозга. Он отвечает за всю эндокринную (гормональную) систему организма, — объяснила дерматолог.

Колебания уровня гормонов, что регулируют выделение кожного сала, могут привести к увеличению количества жира. Гормональные колебания проявляются в преддверии месячных, во время беременности, менопаузы и полового созревания.

Неправильное питание

Еда сильно влияет как на общее здоровье человека, так и на кожу, волосы и ногти в частности. Некоторые продукты могут спровоцировать жирность кожи и появление высыпаний. Среди них чипсы, выпечка, продукты, обжаренные во фритюре, сухие завтраки, газированные напитки и мясные полуфабрикаты. Вместо этого рекомендуется противовоспалительная диета, богатая антиоксидантами, клетчаткой, полезными жирами и белками.

Жирная рыба, фрукты и овощи, а также оливковое масло — это хорошие противовоспалительные продукты, которые следует включить в рацион. Помимо этого, дерматолог порекомендовала пить не менее шести–восьми стаканов воды в день.

Недостаток сна

Достаточное количество сна необходимо для поддержания здоровья и существенно влияет на внешний вид кожи. Если организм не отдыхает, это грозит развитием резистентности к инсулину. Повышение уровня инсулина ведет к выработке IGF-1, гормона, что стимулирует увеличение выработки кожного сала. Специалист посоветовала спать не менее семи часов в сутки.

Стресс и мало движения

Стресс связан с резистентностью к инсулину, поэтому важно принимать меры по исключению факторов, которые его провоцируют. Физическая активность снижает уровень кортизола, улучшает кровообращение, увеличивает усвоение кислорода и сахар в крови, что полезно для кожи.

Однако после тренировки важно принять душ, снять спортивную одежду и тщательно очистить лицо, чтобы предотвратить появление прыщей.

Неподходящие средства по уходу

Определенные ингредиенты в косметических средствах помогают сбалансировать жирную кожу. Среди них салициловая кислота, азелаиновая кислота, ретинол и ниацинамид.

Врач предупредила, что чрезмерное умывание приводит к тому, что сальные железы начнут работать еще активнее. Также никогда нельзя забывать использовать солнцезащитный крем SPF 50 каждый день, независимо от типа кожи.