Дерматолог назвала лучшую омолаживающую процедуру для женщин после 50 лет

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Дерматолог Джинни Мансберг рассказала о лучшем омолаживающем средстве по уходу за кожей, которое поможет выглядеть свежо после пятидесяти лет. Об этом пишет американский таблоид The Sun.

Доктор объяснила, что по достижении женщиной пятидесяти лет кожа становится более чувствительной, поэтому уход за ней нужно усилить. В этом возрасте большинство женщин переживают менопаузу или только вступают в нее. Процессы в организме сопровождаются изменением гормонального фона. Кроме того, в это время розацеа часто дает нежелательные проявления, вызывая покраснение, расширение кровеносных сосудов и жжение.

По словам медика, почти каждая третья женщина, у которой началась менопауза или которая прошла через этот процесс, страдала от сухости, зуда или покраснения кожи, вызванных бритьем, погодой, косметическими средствами или эмоциями.

Врач добавила, что агрессивная косметика может ухудшить состояние чувствительной кожи. Порой в этом случае нужно сократить применение витамина С и альфа-гидроксикислот, пока кожа не успокоится.

Отпускаемый по рецепту витамин А, известный как ретинол, также может раздражать чувствительную кожу, страдающую из-за розацеа, поэтому лучше всего использовать ретинол с низкой концентрацией.

Одной из лучших процедур специалист назвала микроиглы, которые стимулируют рост коллагена, эластина и новых клеток кожи. Микроиглы, длина которых часто составляет менее одного миллиметра, прокалывают внешнюю поверхность кожи, вызывая крошечные повреждения, приводящие к перезагрузке внутренних систем обновления. Гиалуроновая кислота сама по себе обладает омолаживающими свойствами и обеспечивает контролируемое высвобождение активных ингредиентов в увядающую кожу.