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Солнце ассоциируется с радостью и хорошим настроением, однако этот источник энергии несет в себе не только пользу, но и опасность для здоровья. Его лучи грозят преждевременным старением кожи, развитием онкологии и болезней глаз. В преддверии жарких летних дней и сезона отпусков важно принять меры для защиты. Главные средства и методы — в материале «Вечерней Москвы».

Чем опасно солнце

Старение. Дело в том, что ультрафиолетовые лучи являются основной причиной преждевременного старения кожи. Они воздействуют на коллаген и эластин, в результате чего кожа теряет упругость и эластичность, становится тусклой и безжизненной, появляются пигментация и морщинки.

Дело в том, что ультрафиолетовые лучи являются основной причиной преждевременного старения кожи. Они воздействуют на коллаген и эластин, в результате чего кожа теряет упругость и эластичность, становится тусклой и безжизненной, появляются пигментация и морщинки. Ожоги. Кратковременное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу грозит солнечным ожогом, который сопровождается болезненностью, покраснением, жжением и отшелушиванием кожи. В особой группе риска — люди со светлой кожей.

Кратковременное воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу грозит солнечным ожогом, который сопровождается болезненностью, покраснением, жжением и отшелушиванием кожи. В особой группе риска — люди со светлой кожей. Рак кожи. Длительное воздействие солнца со временем может привести к меланоме — злокачественной опухоли кожи. Этот вид рака имеет один из самых больших процентов летальности.

Длительное воздействие солнца со временем может привести к меланоме — злокачественной опухоли кожи. Этот вид рака имеет один из самых больших процентов летальности. Болезни глаз. Кроме того, солнце может также нанести вред глазам. УФ-излучение вызывает ряд заболеваний, таких как катаракта, дистрофия сетчатки, птеригиум.

Как защититься от солнца

Чтобы предотвратить опасности, которые могут причинить солнечные лучи, не стоит пренебрегать мерами защиты. Также нужно избегать пребывания под солнцем в периоды максимальной интенсивности его излучения в течение дня.

Солнцезащитные кремы

Главное правило — всегда использовать солнцезащитные кремы с высоким фактором защиты. Кремы с SPF — это специальные средства, которые предотвращают вредное воздействие ультрафиолетовых лучей. SPF, что расшифровывается как Sun Protection Factor, указывает на степень защиты от солнечных лучей. Чем выше значение SPF, тем надежнее барьер. Не стоит забывать, что ультрафиолетовые лучи проникают через облака и стекла, поэтому носить крем нужно ежедневно, даже в тени.

Одежда с УФ-защитой

Не рекомендуется сильно оголяться в жару. Напротив, нужно носить одежду, которая будет скрывать большую часть кожи от солнца, особенно в пик его активности. Существует специальная одежда с УФ-защитой. Ее особенность в том, что она содержит специальные волокна, которые блокируют вредоносные лучи. Многие производители выпускают купальники, шляпы, рубашки, футболки и другие предметы гардероба с УФ-защитой.

Головные уборы

Не обойтись и без головных уборов. Широкополые шляпы или бейсболки, например, уберегут кожу, волосы и предотвратят солнечный удар.

Очки

Глаза также нуждаются в защите от ультрафиолета, даже если человек носит контактные линзы. По этой причине стоит носить очки. Лучшую защиту обеспечивают очки с широкими стеклами в ободковой оправе. Важно, чтобы на них была надпись UV 400. Подойдут линзы любого цвета и степени затемнения.