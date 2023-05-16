Украли веру в любовь: как обезопасить себя от услуг брачных аферистов

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В центре Москвы закрылся клуб знакомств «Вместе и навсегда» — из-за жалобы 59-летней Валентины, которая отдала конторе за «поиски любви» 6 миллионов рублей. «Вечерняя Москва» узнала, как москвичам обезопасить себя от услуг аферистов.

Директора брачного агентства «Вместе и навсегда» Инессу Дрижерук уже задержали. Известно, что с 2011 года она руководила компанией, которая занималась «развитием межличностных отношений».

После многочисленных жалоб эта фирма закрылась — тогда предпринимательница открыла «Вместе и навсегда». Помогали ей опытные психологи, которые обрабатывали клиентов и продавали услуги. Валентине, заключившей с агентством договор почти на 6 миллионов рублей, обещали «трансформацию отношений с мужчинами» и обретение второй половинки.

По словам генерального директора брачного агентства «Импульс» Галины Корачевой, подобные схемы обмана существуют уже 15 лет.

— Думаю, что они будут в ходу еще долго: как-то видоизменяться и преобразовываться во что-то более внушительное, — рассуждает эксперт. — Что же касается схемы этой фирмы, они работали на сайтах знакомств.

Там была такая система: женщине, обычно старше 40, пишет красивый мужчина европейской внешности, состоятельный, весь из себя крутой и резко говорит: «Сам тут не знакомлюсь, общение должно быть только через помощника».

По словам Галины, женщин, оказавшихся в плену своих чувств, помощники, консультанты усиленно зазывают в офис — якобы чтобы удостовериться, что клиентки те, за кого себя выдают на сайтах.

— Они любят завлекать обещанием встречи с невероятным мужчиной, готовым хоть каждый день дарить розы (на фото внизу), — продолжает эксперт. — Вот только по адресу, где находится их офис, на месте оказывается другой человек, который упорно уговаривает отказаться от своего фаворита, ссылаясь на то, что у этого мужчины проблемы: живет с мамой, переезжает за границу — и еще 3000 причин. А потом начинают навязывать свои услуги, иногда даже прибегая к запугиванию. В итоге женщины после разговора с этими представителями отдают все свои деньги.

Юрист Оксана Никитина объяснила «ВМ», что, к сожалению, деньги, которые отдали люди мошенникам, едва ли получится вернуть.

— В основном та сумма, которую просят за «невероятные» тренинги, разбивается на тысячи маленьких контрактов, которые автоматически считаются выполненными, — поясняет юрист. — Там могут быть прописаны консультации по внешнему виду, поведению, этикету.

Скорее всего, фирма «Вместе и навсегда» разбила крупную сумму на несколько договоров. Необходимо внимательно читать, что вы подписываете, какие конкретные услуги вам оказывают, что входит в договор.