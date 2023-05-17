Обыск без суда: чем грозит жителям России новая инструкция для ФСБ

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Несколько дней назад ФСБ опубликовала проект новой ведомственной инструкции о проведении обысков. Согласно документу, сотрудникам ФСБ при определенных обстоятельствах будет позволено не получать разрешение суда. Но такие возможности были и раньше. О том, в чем будут заключаться изменения, — в материале «Вечерней Москвы».

Главное — предупредить судью

Согласно тесту новой инструкции, для того чтобы правоохранители смогли нарушить конституционное право на неприкосновенность жилища, соответствующее постановление должен выдать суд. При этом у силовиков должна быть информация о готовящемся или совершенном преступлении, по которому обязательно требуется предварительное следствие, о людях, совершивших или подготавливающих преступление, или о событиях, или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

При этом в документе рассматриваются случаи, когда необходимо действовать срочно, и, чтобы предотвратить тяжкое или особо тяжкое преступление, времени на ожидание решения суда у сотрудников ФСБ просто нет. Чтобы решить эту проблему, разрешение на выдачу такого постановления планируют дать некоторым руководителям ведомства. В список таких ответственных лиц предлагают внести первого заместителя директора ФСБ, руководителя департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности. При этом о принятии такого решения сотрудники ведомства должны будут уведомить суд в течение суток.

Документ регламентирует и само проведение обысков. Так, согласно инструкции, во время обысков сотрудникам будет разрешено вести фото- и видеосъемку, задействовать не менее двух понятых, изымать подозрительные документы и материалы. Также разрешат забирать предметы, на хранение которых у граждан нет необходимого разрешения, даже если они не являются целью обыска. При этом все действия должны быть запротоколированы и подписаны понятыми. Без них можно будет обойтись только в тех случаях, когда обыск проводится «в труднодоступной местности и (или) при отсутствии надлежащих средств сообщения».

Помимо всего прочего, для обеспечения безопасности сотрудникам ведомства разрешено использовать при обысках отряды специального назначения.

Дублирование прав

О том, как повлияют эти изменения в случае, если они будут приняты, «ВМ» рассказал адвокат Алексей Цыганов. По его словам, данная инструкция закрепляет правовую политику государства. Органы ФСБ до момента принятия правового акта пользовались законом от 12 августа 1995 года «Об оперативно-разыскной деятельности». При этом новых прав у сотрудников ведомства не появится.

— Общественность волнует вопрос, что сотрудники ФСБ смогут без постановления суда проводить обыск. Спешу огорчить, но данная возможность уже закреплена в УПК РФ и в Законе об оперативно-разыскной деятельности, — сообщил специалист.

Цыганов подчеркнул, что в этих документах и так предусмотрены обыски без постановления суда ровно в тех же случаях, которые описаны в новой инструкции, то есть в условиях нехватки времени при попытке предотвратить совершение тяжкого преступления, а также в ситуациях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации.

— Что касается возможности проведения обыска без понятых, то эта возможность также закреплена в статье 170 УПК РФ. Такое обследование возможно провести в труднодоступной местности или при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство обыска связано с опасностью для жизни и здоровья людей, — рассказал адвокат.

Цыганов отметил, что новых прав силовикам инструкция не дает, а только дублирует уже существующие в других законодательных актах.