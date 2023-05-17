Ледовый дворец в Ясеневе достроят до конца года

Фото: Департамент строительства города Москвы

Ледовый дворец в районе Ясенево для центра спорта «Самбо-70» на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Тарусской и Ясногорской достроят до конца года.

Ранее на месте строящегося ледового спортивного объекта находился заброшенный котлован под торговый центр. Стройка оставалась замороженной более 10 лет. «Самбо-70» — легендарная спортивная школа, основанная в 1970 году, и один из крупнейших в России центров, где спортсмены тренируются и получают общее образование.

В «Самбо-70» готовят атлетов по 26 видам спорта. Филиалы школы открыты более чем в 70 городах России. В Москве расположены 10. Одно из них — отделение «Хрустальный». С 2008 года на площадке этого Ледового дворца Этери Тутберидзе тренирует своих воспитанников. Благодаря высоким результатам спортсменов «Хрустальному» был присвоен первый в Москве статус специализированной школы олимпийского резерва по фигурному катанию.

— Готовность объекта на сегодняшний день составляет почти 90 процентов, строительство идет ускоренными темпами, основные строительно-монтажные работы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина планируем завершить до конца текущего года. Дворец представляет собой многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для проведения тренировок и соревнований по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровня среди детей и взрослых, проведения ледовых шоу и массового катания. Концепция объекта разработана совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе, — отмечает глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Единая пропускная способность которого составит более 400 человек в смену. Общая площадь четырехэтажного Ледового дворца составит 20,7 тысячи квадратных метров. В комплексе разместятся универсальная ледовая арена 60 на 30 метров с трибуной на 500 мест; тренировочная ледовая арена 60 на 30 метров; два тренажерных зала; 10 хореографических залов; тренировочный зал 12 на 20 метров; зал акробатики 30 на 23 метра; реабилитационный блок с зоной водных процедур. Для посетителей также предусмотрена парковка на 108 машино-мест.

Технические решения для систем холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования ледовых арен прорабатывались с учетом мирового опыта строительства подобных объектов. В частности, система холодоснабжения спроектирована с учетом полной утилизации получаемой тепловой энергии, что позволит снизить эксплуатационные затраты.

На ледовых аренах уложат специализированное напольное покрытие — износостойкое негорючее, экологичное каучуковое; в хореографических залах — спортивный паркет; в тренажерных — бесшовное полиуретановое покрытие. Также будет отдельный зал с синтетическим льдом.

Изюминкой объекта можно смело назвать внешний облик. Индивидуальность дворца подчеркивает витражное остекление, 10-метровый козырек, украшенный специальными металлическими кассетами, и более 200 колонн по периметру здания, которые обеспечивают визуальную связь между основанием сооружения и его кровлей.

Помимо трибун для зрителей, на ледовых аренах установят медиаэкраны для ведения онлайн-трансляций соревнований с видеоповторами ярких моментов, отображения спортивных результатов и статистики.

Стоит также отметить высокую степень инсоляции строящегося объекта. Масштабное витражное остекление обеспечит хорошую проводимость солнечного света, что поможет лучше воспринимать тяжелые физические нагрузки.

Кстати, в ближайшие пять лет в Москве появятся еще несколько ледовых арен. Ледовый дворец на территории спортивного кластера построят в Мневниковской пойме. Также появятся два катка: один в составе Дворца спорта в ТПУ «Некрасовка», второй — в спортивном комплексе в Южном Бутове.

Как отметили в столичном департаменте строительства, всего в этом году планируется завершить основные строительно-монтажные работы на шести объектах. Один из них в этом году уже ввели в эксплуатацию — это бассейн для Государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского в Бибиреве. Новый спортивный комплекс с бассейном расположен на улице Лескова (владение 25а). Его возвели по решению Сергея Собянина в рамках городской программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов.

Крупнейшим объектом, планируемым к вводу в 2023 году, также станет Дворец спорта в составе ТПУ «Некрасовка», который станет центром притяжения для нового развивающегося района.

12 видов спорта объединят под одной крышей — здесь будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На каток смогут приходить все желающие. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры. Кроме этого, введут в эксплуатацию четыре ФОКа, а также футбольное поле.

— Мы создаем объекты притяжения, реконструируем масштабные стадионы, строим уникальные спортцентры — каждый из них делает спорт доступным для жителей столицы. Также мы делаем все, чтобы устранить в столице нехватку спортивных объектов. Всего в строительстве сейчас находится 13 объектов спорта, — отмечает Рафик Загрутдинов.