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Евгений Папунаишвили: Я объехал полмира и считаю, что лучше всего жить в России

Дарья Завгородняя

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Евгений Папунаишвили: Я объехал полмира и считаю, что лучше всего жить в России
Фото: Пресс-служба телеканала Россия 1

Новый шестой сезон шоу «Удивительные люди» стартует на телеканале «Россия-1» уже в эту пятницу, 19 мая. Зрители вновь увидят, какими нестандартными талантами и умениями обладают, казалось бы, самые обычные люди. «Вечерняя Москва» пообщалась со знаменитым хореографом Евгением Папунаишвили, который в составе звездного жюри будет оценивать возможности участников проекта.

— Евгений, кто из участников шоу «Удивительные люди» из предыдущих сезонов вам запомнился больше всего? Что ожидать в новом сезоне?

— Этот проект у меня — один из самых любимых. Каждый выпуск шоу потрясает, а испытания становятся сложнее из сезона в сезон. Иногда кажется: ну чем еще нас можно удивить? Но всегда находятся уникальные люди, которым это удается. Выделить кого-то одного очень сложно… В новом сезоне удивил молодой человек из Китая, который, жонглируя тремя кубиками Рубика, собирал их в воздухе.

Изумляют люди и с феноменальной памятью, например мальчик-пианист Андрей Гончаров из Москвы, который запоминает музыкальные произведения на слух и сразу же воспроизводит их на рояле. Вспомнилась шестилетняя девочка Белла из предыдущего сезона, которая свободно говорила на семи языках. Причем общалась она не на примитивном уровне «Привет, меня зовут так-то, я живу в России», а могла поддержать беседу с носителями языков. А в шестом сезоне появится полиглот, который знает около 30 языков. Это не может не удивлять!

— Вы участвуете и в других проектах на телеканале «Россия», один из них — «Пятеро на одного». Расскажите о нем.

— Это увлекательнейшая интеллектуальная игра, для меня съемка в этом проекте — всегда большая радость. Замечательный состав участников — со мной в команде еще телеведущие Александр Пушной, Евгений Рыбов, Андрей Ургант и гость, которого мы приглашаем каждую неделю. Мы пытаемся найти ответы на вопросы телезрителей и радуемся правильным ответам как дети. Спасибо зрителям — вопросы присылают очень интересные.

— С программой «По секрету всему свету» вы объездили полмира. А где бы вам еще хотелось пожить, кроме Москвы?

— Да, по миру поездил много. Жить где-то, кроме столицы, мне бы не хотелось, но я мог бы «прижиться» в любом регионе страны — у нас очень красивые города. И очень много талантливых людей.

Конечно, мне интересно познавать и Россию, и мир с точки зрения танцевальной культуры. Каждый раз приятно научиться каким-то региональным, национальным танцам. Я всегда прошу хореографов в местных школах, чтобы меня не жалели. Особенно воодушевляют, конечно, кавказские танцы, моя кровь на них откликается.

— Съемки — долгий процесс, отнимает много времени. В интервью вы говорили, что у вас иногда нет минутки даже поесть. Как все успеваете?

— График очень плотный, иногда кажется, что совместить невозможно. Как правило, проекты снимаются пулами (несколько программ сразу. — «ВМ»), приходится планировать, переносить другие дела. Но знаете как: глаза боятся, а руки делают. К сожалению, на себя и близких не очень много времени остается.

Евгений Папунаишвили: Я объехал полмира и считаю, что лучше всего жить в России Фото: Пресс-служба телеканала Россия 1

— Видимо, у вас есть какие-то способы расслабиться. И явно здоровые, потому что вы в отличной форме.

— Благодарю. В этом вопросе есть над чем работать. Я не очень балую себя отдыхом. Высокий темп жизни — уже привычка. Это либо уроки с утра до вечера — у меня активная частная практика, либо съемки в телепроектах. Основная моя деятельность — танцы, я от этого получаю большое удовольствие.

— Вы отдыхаете, когда преподаете?

— Я часто думаю о том, что мои ученицы, ученики приходят на урок, чтобы отвлечься от суеты. У меня примерно такой же процесс происходит: погружаюсь в танцы — и переключаюсь.

— Вы преподаете хореографию сотрудникам в крупных фирмах. Среди них, наверное, люди разного возраста. До каких лет можно начинать учиться танцам?

— Я убежден, что начать можно в любом возрасте — даже в пожилом. Я стараюсь учить не просто каким-то движениям, а преподавать комплексный подход, чтобы люди научились по-другому чувствовать свое тело, прорабатывали зажимы и комплексы. Руководители крупных компаний отлично понимают: у сотрудников должна быть возможность переключиться физически и эмоционально — благодаря занятиям они начинают лучше себя чувствовать.

— А существуют, наверное, люди, которые совсем не могут танцевать?

— Такого не бывает. Я могу научить танцевать любого человека. Главное — не самовыражаться за счет учеников, не ставить их в неловкие ситуации, а сформировать лесенку, чтобы человек шаг за шагом переходил от основ к более сложным вещам. Для меня хореография как таковая вторична. Главное — чтобы танцующий чувствовал свое тело.

— Помните своих первых учителей?

— Конечно. Я начал заниматься в Тушине, в доме культуры «Салют», моими педагогами были Татьяна и Владимир Стеклянниковы — они для меня как вторые родители. Кстати, я до сих пор продолжаю брать занятия и с большим удовольствием учусь.

— Вы много сезонов провели в шоу «Танцы со звездами». От чего зависит успех танца на конкурсе?

— Это самый родной мой проект. Со мной — с нуля — танцевали прекрасные партнерши. Физически и эмоционально очень сложно помочь человеку освоить новый танец, новое направление — за неделю. Причем должен быть именно танец, а не набор движений. И для меня, как профессионала, главная задача — не показать то, что умею я, а подчеркнуть лучшие, сильные стороны моей партнерши.

Евгений Папунаишвили: Я объехал полмира и считаю, что лучше всего жить в России Фото: Пресс-служба телеканала Россия 1

ДОСЬЕ

Евгений Папунаишвили родился в Москве 11 декабря 1981 года в семье инженеров. В 2003 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Одновременно продолжал занятия хореографией. Является танцором международного класса. В 2002 году стал победителем открытого чемпионата Финляндии по латиноамериканским танцам, а в 2004-м — чемпионом Москвы по латиноамериканским танцам, также Евгений — полуфиналист чемпионата России, победитель и финалист российских и международных турниров.

  • Танцует с пяти лет

Изза неуемного темперамента в пятилетнем возрасте родители отдали Евгения заниматься футболом и танцами. Уже в 14 лет будущий артист вел в школе ритмическую гимнастику, а через два года начал преподавать в танцевальных студиях. Сегодня Евгений — один из лучших хореографов в стране. Латиноамериканские, европейские, бальные танцы, аргентинское танго — всем этим танцор владеет в совершенстве.

  • Выступал в паре с Собчак

Шоу «Танцы со звездами» стало визитной карточкой Евгения Папунаишвили. В разные годы его партнершами по шоу были самые яркие представительницы творческих профессий: певицы Глюкоза, Наташа Королева, Ирина Салтыкова, Юлия Савичева, Татьяна Буланова, телеведущие Ксения Собчак и Алена Водонаева, актрисы Светлана Иванова, Глафира Тарханова, Мария Миронова и другие.

  • Книга рекордов России

«Я люблю проводить мастер-классы (разовые уроки сразу для большого количества людей. — «МВ»), — признается хореограф. — Это могут быть корпоративные мероприятия на 100 человек или огромные форумы, где участников больше 1000».

Евгений — автор достижений, зафиксированных в Книге рекордов России. Однажды он дал мастер-класс для 1937 человек, а потом побил свой собственный рекорд и дал урок для 2239 человек. Эти результаты зафиксировали представители Книги рекордов.

  • Личная жизнь

Евгений Папунаишвили разведен. С пятилетней дочерью Софией старается видеться почаще. «Наши встречи — это большое счастье для обоих, — признается хореограф. — У нас нет каких-то особых традиций, просто выбираем развлекательную программу — идем на аттракционы, в зоопарк, в игровые зоны. Но самое главное удовольствие для меня — общение.

Дочь — очень эмоциональный ребенок и любит что-нибудь рассказывать взахлеб. Узнаю себя в детстве! Также Евгений отмечает, что маленькая наследница — очень активный ребенок: «Пробует разные кружки — не только танцы, но и гимнастику, и плавание, и музыку, и вокал. У меня нет настойчивого желания, чтобы она выбрала мою профессию. Я поддержу ее в любом начинании», — подчеркивает артист.

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