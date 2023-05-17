Преподаватель МГУ дал советы школьникам, как грамотно вести свой блог в соцсетях

Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

Во вторник, 16 мая, в сетевом эфире «Вечерней Москвы» прошел мастер-класс на тему «Как вести свой блог в социальных сетях». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Полезные советы начинающим блогерам дал Даниил Лапин — кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ.

Современный человек использует соцсети для разных целей. Помимо коммуникации в режиме онлайн, он хочет показать себя, найти единомышленников. Кроме того, соцсети помогают формировать гибкие и жесткие навыки. К жестким навыкам относится написание текстов, умение снимать и монтировать видео, обрабатывать фотоснимки. Гибкие навыки приобретаются опытным путем: умение общаться с разными людьми, анализировать информацию, грамотно работать с ресурсами.

Среди основных платформ, которые используют современные блогеры, можно выделить: VK, Яндекс Дзен, Телеграм, Youtube, Одноклассники.

— Каждая платформа обладает разными возможностями и преимуществами. Например, в Яндекс Дзен часто публикуют лонгриды, есть возможность выстроить визитную карточку своего бренда. В Телеграм созданы условия для живого общения с аудиторией, быстрого реагирования на контент и комментарии, — рассказал Лапин.

С чего же начать вести блог? Как пояснил Лапин, сначала необходимо определиться с темой, в которой хорошо разбираешься и можешь представить в этой сфере что-то новое. Далее необходимо определить формат наполнения блога: фото, видео, текст или аудио. Важно определиться, какими будут посты (короткими или длинными), а также какую цель они преследуют.

По словам Лапина, для каждого блогера важно понимать портрет целевой аудитории.

— Нужно представлять возраст, увлечения, место жительства приоритеты целевой аудитории. От этого зависит контент блога, его оформление, используемая лексика, — уточнил он.

Принципиальное значение в ведении блога имеет составление контент-плана. В нем нужно предусмотреть рубрики, частоту и время публикаций, соотношение количества текста и визуала. После этого можно переходить к созданию и публикации контента. Обязательно необходимо оценивать результаты постов: лайки, комментарии репосты, чтобы понимать, что лучше воспринимает аудитория, каковы ее предпочтения.

В конце встречи Даниил Лапин отметил, что многие бояться выходить на большую аудиторию. Он пожелал учащимся медиаклассов побороть этот страх, попробовать свои силы в одном из форматов и не бояться экспериментировать.