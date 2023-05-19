«Съел конфетку и успокоился»: как побороть непреодолимую тягу к сладкому

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Некоторые настолько любят сладкое, что не могут представить себе и дня без конфетки или печенья. Это переходит в настоящую зависимость и мешает придерживаться здорового образа жизни. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, о каких болезнях может говорить непреодолимая тяга к сладкому и как начать ограничивать себя в употреблении сахара.

Недостаток хрома

По словам специалиста, самая распространенная причина сильного желания есть сладкое — это недостаток хрома в организме.

— Хром является своеобразным ключом к замку. Когда у человека появляется глюкоза в крови после сладкого, выделяется инсулин. Он должен протащить глюкозу в клетки, они напитываются энергией. В мозг поступает команда, что все хорошо. Тяга к сладкому гасится. Съел конфетку и успокоился. Но когда есть недостаток хрома, инсулин не может открыть клетку. Хром ее открывает и понижает тягу к сладкому, — объяснила Соломатина.

В среднем человеку достаточно пару недель попить хром, и тяга к сладкому прекратится, считает диетолог.

Инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность приводит к тому, что в мозг не поступает глюкоза. Он требует ее в огромных количествах — человек не может остановиться и ест конфеты или торт, предупредила диетолог.

— Если клетка не чувствует инсулин, который приносит глюкозу, то человек не может насытиться сладкими продуктами. Также клетка может быть завалена жиром. В такой ситуации особенно сильно страдает мозг, так как он питается одной глюкозой. Он начинает паниковать и срочно требовать энергию. Организм думает, что ему не хватает сладкого и требует больше и больше, — сказала она.

Гипертиреоз

Специалист считает, что тяга к сладкому также может быть связана с нарушением работы щитовидной железы.

— Например, развивается гипертиреоз — недостаточная выработка гормонов щитовидной железы. Она отвечает за производство энергии. Мозгу кажется, что энергии нет и нужно ее получить. А самая легкая энергия — это сладости. Но по сути, дело в щитовидной железе. Это корректируется с помощью приема гормонов, — заверила Соломатина.

Недостаток серотонина

Недостаток серотонина может быть спровоцирован хроническим стрессом. Организм будет искать энергию в сладких продуктах, сказала специалист.

— Человек не выспался, и у него вырос уровень кортизола. Также он испытывает тревогу из-за каких-то личных проблем в жизни, и недосыпание является спусковым фактором к выработке гормона стресса. Происходит хронический стресс. Организм понимает, что это затянутая история, он находится в состоянии войны и не понимает, когда начнет поступать энергия. Он требует сладкого, начинает запасать энергию и переводит ее в жир, — уверена собеседница «ВМ».

Недостаток внутренних опиоидов

Соломатина считает, что у человека может не хватать дофамина, магния или витамина Д. Организм компенсирует эти дефициты с помощью сладких продуктов.

— В таком случае организм мало производит гормоны удовольствия или быстро их расходует. Это возможно из-за депрессии, когда у человека нет радости в жизни. Он начинает компенсировать этот дефицит сладостями. Человеку выписывают триптофан или ингибиторы обратного захвата серотонина, — сказала она.

Нарушение микробиома кишечника

Исследования в этой области говорят о том, что у некоторых людей микрофлора кишечника содержит бактерии, которые любят сладкое. Они разрастаются и требуют конфеты и печенье. Человек не может им отказать, объяснила диетолог.

Можно ли заменить сладкое правильными сладостями

Если человек заменяет печенье, торты и конфеты сладостями без сахара или с заменителями, то он не убирает настоящую причину зависимости, уверена Соломатина.

— Он пытается обмануть организм, который требует от нас сладкого, а мы даем ему фантик без конфетки. Организм перестает верить. Первое время, когда сладкий вкус ощущается во рту, идет сигнал в мозг. А он потирает ручки в предвкушении энергии. Но ничего не поступает. Со временем мозг все понимает и начинает требовать еще больше — развивается бешеный жор, — считает она.

Как слезть с сахарной иглы

Специалист сообщила, что многие люди пристращаются к сладкому после того как перестают принимать наркотики, пить алкоголь или курить. Они привыкли получать свою дозу удовольствия и находят замену в сладких продуктах.

— Это самый быстрый путь. Человек создан для радости. В таком случае нужно найти «полезные наркотики». Например, заниматься спортом, творчеством, обучением, завести домашнее животное, — сказала Соломатина.

Эксперт отметила, что важно найти причину непреодолимой тяги к сладкому и устранить ее при помощи эндокринолога.

— Нужно найти причину тяги к сладкому и устранить ее. В первую очередь необходимо обратиться к эндокринологу, сдать анализы и скорректировать питание. А специалист найдет причину и выпишет препараты. Главное — найти первопричину, — подытожила собеседница «ВМ».