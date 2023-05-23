Гуру с советом из интернета: как в России появились инфоцыгане и почему они так популярны

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Лжекоучи психологии толкут воду в ступе, эксплуатируя избитые истины. Однако незадачливая и наивная публика выворачивает для них свои карманы, как под гипнозом.

Инфоцыгане — торговцы информационным мусором — странный феномен современного общества. Еще один их яркий представитель — Сатья Дас (по паспорту Сергей Яковлев), уроженец Днепропетровска. В переводе с санскрита его псевдоним означает «слуга абсолютной истины». По профессии он повар пятого разряда, при этом называет себя «экспертом по отношениям» между мужчинами и женщинами. Охотников до такой «экспертности» толпы. Число его подписчиков в соцсетях чуть-чуть не дотягивает до 3 миллионов.

Не так давно в прессе гремел скандал: Яковлев повздорил на лекции с одной из слушательниц и побил ее сумкой. Казалось бы, конец репутации. Но ничего подобного. За два часа разглагольствований Сатьи публика и теперь готова отвалить 2,5 тысячи рублей.

Вот мы и решили выяснить: почему люди до сих пор несут кровные рубли этому человеку? В чем секрет его несокрушимого обаяния?

На сайте Сатьи Даса меня пригласили приобрести билеты оптом на «курс лекций» за 17 тысяч рублей. Обучение длится с вечера пятницы по вечер воскресенья. Но я пожадничала и раскошелилась всего на одно занятие за 2390 рублей — со скидкой.

Счастье материально

Лекцию назначили в коференц-зале 4-звездочной гостиницы. По самым скромным подсчетам, один «лекционный» день приносит Сатье около миллиона рублей. Зрителям на входе продавали книги и сувенирную продукцию от великого Сатьи. Футболки с сентенциями «Счастливо жить никогда не поздно» и «Работаю в свободное от счастливой жизни время» — по 3 тысячи рублей за штуку.

Публика собралась довольно разнообразная. В том числе одинокие дамы всех бальзаковских возрастов.

Удивительно: некоторые с прическами и в коктейльных платьях. И это в 12 часов дня! В субботу! Как будто весь вечер пятницы они усердно готовились: вдруг кто-нибудь из присутствующих мужчин окажется посланником фортуны?

Я робко внедрилась на стул во втором ряду. Соседка слева — молодая особа в шелковом костюме и туфлях на шпильках. Она властно говорила по телефону: «Юра, ты уже едешь? Я тебя жду! Билет не забудь». Забегая вперед, скажу, что Юра так и не явился на лекцию.

Соседке справа повезло больше: ее спутник жизни сидел рядом с ней. Они держались за руки. Культурные люди в опрятной одежде.

— Что вас привело сюда? — обратилась я к паре.

— Понимаете, мы все усложняем, а Сатья так просто и ясно объясняет! — отвечали они.

Капитан Очевидность

Наша встреча называется «интерактивная лекция». Гуру разбирает записки из зала, можно спрашивать и с места, подняв руку.

В почтительной тишине бывший повар углубился в чтение: его брови артистично ползут вверх, рот вытягивается в трубочку — он выразительно смотрит на публику и цитирует вслух: «Мне 40 лет, есть дочка. Очень хочу жить счастливой семейной жизнью. Но пока нет даже кандидатов в мужья».

Дружелюбно-назидательным тоном наш учитель замечает:

— Мужчина не является единственной составляющей женского счастья! Так же, как и женщина не является составляющей счастья мужского. Кроме мужчины, должны быть друзья, коллеги, родственники. Пока ты будешь выстраивать отношения с ними, к тебе подтянется и мужчинка, что неплохо! А эта история «Без мужчины счастливой не стать» — это все, тупик! Это ошибка.

Совет здравый, не поспоришь. Мудрый, как фраза «Мама мыла раму»...

Следующей «клиентке» — замужней молодой даме, мечтающей открыть свой бизнес, Сатья порекомендовал родить детей. «Семья — это самый сложный бизнеспроект на свете! И все инвестиции вернутся к вам!» — объяснил Яковлев, сорвав бурю аплодисментов.

Мужчине, который пожаловался, что его бьет жена, «учитель» подал идею, также не блещущую оригинальностью:

— Как только соберется вас ударить — собирайте чемодан!

Выяснилось, что супружеская пара справа от меня не так безмятежно счастлива, как показалось на первый взгляд. Дама мечтает получить официальное предложение руки, однако любимый человек в загс не спешит. Сатья советует: «Вы же любите друг друга! Ну и живите!» Пара смущенно улыбалась.

Секрет харизмы

В процессе шоу наш предводитель фонтанировал афоризмами:

«Период ухаживаний должен быть долгим и красивым. Только так можно узнать друг друга. Негоже бросаться в объятия кавалера на первой неделе знакомства...»

«Человек, который подавляет отрицательные эмоции, в конце концов ими отравится и будет страдать...»

Почти каждое изречение, банальное, как фраза «Волга впадает в Каспийское море», сопровождалось хохотом и овациями. Не всякий комик умеет так понравиться.

Особенно публике пришлись по душе «туалетные» остроты и нецензурная лексика. От фразы «иди на х…» интеллигентные дамы заходились в приступах смеха. Сами-то они не могли позволить себе «плохие слова» — и теперь были благодарны, что этот улыбчивый человек берет на себя «смелую» задачу — назвать вещи «своими именами». Нецензурщину они, видимо, принимали за некую «правду жизни».

Есть и еще один «крючок», на который наш «слуга истины» ловит свою паству. Его философская концепция, которую я собрала по итогам «лекции», очень привлекательна для прекрасного пола.

Можно сказать, Яковлев — «ультрафеминист». Мужчина, по мнению гуру, трепетный ухажер с цветами и подарками, мудрый папочка-утешитель для любимой жены, ну и добытчик средств к существованию семьи. Платонический — ничего плотского! — период ухаживаний должен длиться не меньше года, при этом женщина имеет право принимать знаки внимания от нескольких кавалеров одновременно.

— Дети сливают отрицательные эмоции маме, мама — папе, папа — дальше, — вещает гуру. «Дальше», поясняет он, это кому-то выше по званию: «наставнику, духовному учителю и богу».

А как сливать негатив богу? Здесь инструкция не прилагается — вернее, прилагается, но на отдельной «лекции» за отдельные деньги.

По мнению Сатьи, женщина может «надрессировать» мужчину, чтобы тот интересовался ее мнением. Но как — ответа нет.

Дамы в восторге от такого «формата», им приятно находиться в зале, где они красивые, капризные девочки, а все «взрослые вопросы» — на мужчинах.

Впрочем, утопичность своих идей признает и сам гуру: «Это такое психологическое христианство, к которому мы все стремимся, но фиг когда достигнем».

А чтобы вникнуть в учение, нужно прослушать 50 лекций Сатьи. Готовьте деньги!

Одиночество — это ужасно

Публика покидала зал в хорошем настроении.

— Послушайте, но ведь все, что говорит наш учитель, можно почерпнуть в интернете совершенно бесплатно. За что мы отдали деньги? — обратилась я к раскрасневшейся от смеха даме лет 35.

Она горячо возразила:

— А вы попробуйте жить по его системе! Не у всех получается.

— Да ни у кого не получается, поскольку его «система» — это розовые очки. Отношения не могут строиться по единому протоколу. Все женщины — не психологические копии друг друга, все мужчины — тоже…

Я надеялась, дама со мной поспорит, но она, презрительно хмыкнув, пошла к выходу. «Ничего ты не понимаешь в учении Сатьи», — говорили ее глаза.

А вот Лидия, милая женщина слегка за 45, согласилась поболтать:

— Психологией я никогда не интересовалась. Жизнь шла по накатанной колее. Вышла замуж, родила сына. Но в какой-то момент поняла, что муж меня не любит. Развелась. Теперь выхожу в свет, хочу встретить «своего человека». Нам родители внушали: нужно обязательно быть замужем, — твердо говорит Лидия, и взор ее горит. — Одиночество — это ужасно! А Сатья объясняет женщинам, какими отношения должны быть, помогает мне не заблудиться. Он как мужчина-друг, которого у меня никогда не было.

Этой славной Лидии я возражать уже не стала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Деулин, декан факультета «Экстремальная психология», МГППУ:

— Сатья Дас — это истинный шоумен, который использует жаргонный стиль общения, ненормативную лексику. Безусловно, ему присущи манерность, склонность к очковтирательству и крючкотворству. Он умеет расположить аудиторию, устроить «аншлаг», создать шумиху.

Это позволяет судить о нем как о человеке, обладающем харизмой, — крикливым шармом и «агрессивным обаянием». «Парень-рубаха», который может прямолинейно заявить о своей позиции с небывалой простотой. Практически во всех выступлениях паразитирует на теме интимных отношений.

Любимый прием шоумена — общение со своими поклонниками «записками из зала». Очевиден постановочный характер такого контакта. Сатья — хороший импровизатор, но в его речи отсутствует какая-либо логика доклада.

Ловко жонглируя бытовыми выдумками и рассказами, он удерживает внимание доверчивой публики, легко поддающейся внушению. Психически незрелые люди, находящиеся в отчаянном положении, видят в Сатье образ своего поводыря.