5 уловок в законодательстве, которыми пользуются инфоцыгане

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С возникновением пандемии произошел бум онлайн-образования. Теперь можно учиться у всех и всему. Однако далеко не всегда предлагаемые курсы наполнены качественными знаниями. Выложив кругленькую сумму и приступив к освоению материала, можно обнаружить, что приобретенный курс лишен ценности. И возникает вопрос: «Как вернуть деньги?» О подводных камнях юридических отношений с инфоцыганами и уловках, которые они активно используют, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Евгения Курах.

Инфоцыгане используют договор-оферту, в который нельзя вносить изменения.

По словам эксперта, обычно продаются чудо-знания по следующей схеме:

— Клиенту выставляется ссылка для оплаты, перед оплатой нужно поставить галочки о согласии с договором оферты. Внести в договор оферты изменения нельзя, поэтому потенциальный клиент может только согласиться. При оплате курса договор оферты считается заключенным.

Если клиент подписал договор о предоставлении доступа к материалам, то деньги вернуть практически невозможно.

Продажа онлайн-курса может быть оформлена следующими договорами:

Договор об оказании образовательных услуг; Договор об оказании информационно-консультационных услуг; Договор о предоставлении доступа к материалам, платформе.

Самый жесткий для клиента договор — о предоставлении доступа к материалам, ибо по нему тяжелее всего вернуть деньги, отметила адвокат:

— Ведь считается, что в момент предоставления доступа услуга оказана, а значит, и должна быть оплачена в полном объеме. И тут уже неважно, был ли изучен материал, оправдал ли он ожидание клиента.

В российском законодательстве нет четких понятий и определений «тренинг» и «обучение», и нет критерия, по которому они попадают под действие закона «Об образовании».

В целях уклонения от уплаты налогов зачастую продажа знаний оформляется договором оказания образовательной услуги (а не договором оказания информационно-консультационных услуг, как это должно бы быть). Делается это неспроста. Ведь оказание образовательных услуг разрешает использовать льготный налоговый режим — патент, и это позволяет сэкономить баснословные деньги, пояснила специалист:

— Например, в 2023 году при доходе 60 млн рублей в год на патенте нужно будет оплатить 22 200 рублей за год (в Ростовской области), а на общей системе налогообложения предприниматель заплатит как минимум НДФЛ — 13 процентов (7,8 млн) и НДС — 20 процентов (12 млн). Таким образом, платить 20 тысяч или 20 миллионов — разница есть.

По словам Курах, курсы «Как выйти замуж за миллионера», «Как стать богатым и счастливым за 10 дней» нельзя отнести к образовательной услуге, а значит, существует огромный риск доначисления налогов и всех негативных уголовных последствий:

— Предпринимателю достаточно недоплатить налогов, накопленных за три финансовых года, в сумме 2,7 млн рублей, чтобы в отношении него возбудили уголовное дело по ст. 198 УК РФ «Неуплата налогов».

Предприимчивые звезды и блогеры с большими оборотами выбирают упрощенку и заключение договора оказания информационно-консультационных услуг, отметила адвокат:

— На упрощенке продавцам знаний с 60 млн придется заплатить 3,6 млн, намного больше, чем на патенте (22,2 тыс.), но в разы меньше, чем на общей системе налогообложения (19,8 млн).

Инфоцыгане прописывают в договоре условие о том, что при досрочном расторжении договора клиентом оплата по договору возврату не подлежит.

Как в договоре оказания образовательной услуги, так и в договоре оказания информационно-консультационных услуг любят прописывать условие о том, что при досрочном расторжении договора клиентом оплата по договору возврату не подлежит, рассказала Курах:

— Данное условие незаконно, поскольку на основании ст. 782 ГК РФ клиенту должны вернуть всю сумму оплаты за исключением фактически понесенных затрат продавцом знаний. А если клиент еще и физическое лицо, то на него распространяются положения закона «О защите прав потребителей», а значит он может требовать не только сумму оплаты, но и неустойку три процента за каждый день просрочки за невыполнение требования о возврате денег, штраф 50 процентов от присужденной по суду сумме.

Инфоцыгане открывают ИП на маму, папу, брата, сестру и близких людей, искусственно дробя бизнес.

— Сейчас везде гремят о возбужденных делах в отношении известных блогеров семьи Чекалиных, Блиновской по факту неуплаты налогов, которые, чтобы не слететь со спецрежима налогообложения, открывали ИП на маму, папу, брата, сестру и близких людей, искусственно дробя бизнес, продолжали продавать онлайн-знания, — заметила адвокат. — Думаю, они сами не осознавали, чем грозит им неверно подобранная их консультантами схема работы. Конечно, всем интересно узнать о доходах «пойманных» звезд. Раз вменяется неуплата 918 млн, значит, за три года Блиновская заработала около 2,8 млрд.

Но ведь много и не столь известных блогеров, продавцов, которые по незнанию также дробят бизнес. И получается, приобретаешь курс известной личности, а заключаешь договор и оплачиваешь совсем другому человеку, отметила эксперт:

— И возникает вопрос: с кого тогда требовать деньги при расторжении договора? Ответ: внимательно изучить договор оферты вместо автоматического проставления «галочки о согласии» и обязательно скопировать себе.

Для направления претензии, обращения в суд нужно знать, кому ее направлять и по какому адресу, а при выявлении дробления требования направляются всем — и продавцу знаний, и тому, с кем заключена оферта, добавила Курах.