«Подняла на уши врачей»: жительница Калифорнии — о лечении коронавируса по-американски

Фото: twitter.com/XHNews

Ситуация с коронавирусной инфекцией в США относительно спокойная, однако ограничительные меры все равно сохраняются. Об этом «Вечерней Москве» рассказала жительница калифорнийского города Глендейла Елена Никитская. Женщина вместе с семьей уже переболела COVID-19 и теперь знает, что такое лечение коронавируса по-американски.

— У меня симптомы были абсолютно разные, — вспоминает она. — Все началось с головной боли, похожей на мигрень, потом пропало обоняние. Мне было тяжело дышать, как только я набирала воздух, сдавливало в груди, была сильная мышечная боль и общая слабость. У супруга, например, помимо общих симптомов, пропала еще чувствительность кожи. Он принимал душ, и, когда включил кипяток, ему все равно казалось, что вода недостаточно горячая. То есть вот такие интересные особенности при COVID-19 тоже встречаются.

По словам женщины, заразиться она и ее семья могли в магазине. Начало болезни, как заметила собеседница «ВМ», похоже на обычный грипп, а при тяжелой форме на воспаление легких:

— Конечно, мы обратились в госпиталь. Нам назначили три средства широкого действия. Среди них самые эффективные: аспирин, гентамицин и амоксиклав. Особо в США, честно говоря, не лечат, проводят только тест. Если диагноз подтверждается, тебе дают на руки несколько таблеток и рекомендуют постоянно пить теплые травяные чаи и отхаркивающие средства, употреблять цинк, витамин D и омега-3. Также советуют делать растирания. Можно сказать, что тебя просто инструктируют и отправляют домой на самолечение.

Елена отметила, что число заболевших в США в последнее время начало увеличиваться. Она объясняет это возобновившимися массовыми мероприятиями развлекательного характера, на которые граждане приходят без защитных средств:

— Месяц назад мы были на пати в Сакраменто. И, несмотря на запреты губернатора организовывать публичные собрания, они все равно проводятся. Что привело в дальнейшем к увеличению числа заболевших. Очень много фестивалей было летом, где тоже американцы забывали о мерах предосторожности, контактировали активно, обнимались, целовались. Думаю, что именно такие светские рауты и стали причиной новой волны заболевших.

Что касается общественных мест, то без защитных средств там лучше не появляться.

— Без масок разве что можно сидеть на уличных площадках, — говорит Елена. — Если же вы трапезничаете внутри заведения, то можете снять защитное средство, чтобы поесть. Поели, снова надеваете маску и покидаете заведение.

В США, как отметила женщина, все стараются максимально обеззараживать продукты:

— Я общалась с людьми, которые близки к военным структурам США, и они говорят, что могут заражать продукты, особенно молочку и мясо. И поэтому мы стараемся покупать молочные продукты, которые прошли пастеризацию, мясо берем только у проверенных продавцов, имеющих фермы, которые сами содержат скот. Фрукты и овощи продолжаем мыть с мылом и горячей водой.

Собеседница «ВМ» назвала самым «главным и жирным минусом» в США отсутствие грамотного лечения от коронавирусной инфекции:

— В редких случаях вас положат в стационар и будут за вами бегать, ухаживать, максимум поставят уколы и накормят. Это в том случае, если у вас тяжелая форма. Во всех остальных случаях вас отправят домой. Самое ужасное, что вы можете не полностью вылечить пневмонию, и это приведет к осложнениям. И если бы я не подняла на уши своих врачей из России, которые порекомендовали дополнительные средства, то я бы, наверное, до сих пор лечилась.

Сейчас, по словам Елены, болезнь преодолена и страха заразиться снова нет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Число случаев коронавируса в мире превысило 33,5 миллиона