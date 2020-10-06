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Почему мужчины боятся ходить к психологам: мнение специалиста
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Почему мужчины боятся ходить к психологам: мнение специалиста

Марьяна Шевцова

Общество

По данным специалистов Московской службы психологической помощи населению, более 75 процентов обращений приходится на женщин. Во многом это связано с тем, что обычно мальчиков с детства учат все невзгоды переживать молча, стиснув зубы и зажав волю в кулак. Почему важно заботиться о своем эмоциональном состоянии независимо от пола, рассказывает психолог Ольга Акимова.

Женщины — исторически «хранительницы очага», они настроены на отношения: с родителями, партнерами, детьми, соседями. Дамы обычно готовы пойти поговорить с психологом, обсудить проблемы. Мужчине же подобное общение не всегда интересно, ему надо конкретно и точно знать, для чего он идет к незнакомому человеку, тратит свое время и силы.

Поэтому мужчинам, прежде чем записаться к психологу, приходится сделать на один шаг больше, чем женщинам: принять, что к специалисту можно прийти просто поговорить о себе и своей жизни.

— В нашем обществе мужчин с детства учили все невзгоды переживать молча, стиснув зубы и зажав волю в кулак. Но сейчас такое отношение несколько изменилось, и современные дети получают больше прав на выражение чувств вне зависимости от их половой принадлежности. И это правильно, — говорит специалист.

Сейчас забота о своем эмоциональном благополучии становится естественной для всех категорий населения. Потому и к психологу на прием записываются те, кто уже понимает, что комфорт бывает и психологическим, а ведь это удовлетворенность своей жизнью в целом.

— Люди — социальные существа, мы смотрим на свою жизнь через призму сообщества. А психолог — это другой человек, да еще и специально обученный и настроенный, как музыкальный инструмент, на восприятие тонких струн души. Он поможет не оставаться с трудностями один на один, разделить свои переживания. Согласитесь, гораздо проще действовать, когда ничего не болит, чем когда есть что-то, что мешает двигаться, — заключила специалист.

В жизни бывают ситуации, на которые человек не может посмотреть со стороны и понять истинную причину проблемы. Пытаясь решить ее самостоятельно, он может только сильнее запутаться. Психолог поможет найти причину возникновения проблемы и решить ее.

В случае возникновения любых психологических проблем жители столицы могут обратиться за бесплатной поддержкой к специалистам Московской службы психологической помощи. Запись на консультации — на сайте msph.ru. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи — 051 (с городского телефона, +7 (495) 051 (с мобильного телефона).

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