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Психолог рассказала москвичам, как избавиться от плохого настроения осенью
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Психолог рассказала москвичам, как избавиться от плохого настроения осенью

Юлия Ямпольская

Общество

Ревизия старых вещей, а также изменение привычек способны избавить жителей столицы от плохого настроения в осенний период. Об этом рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты Екатерина Игонина.

Она отметила, что после избавления от старых и ненужных вещей появляется чувство свободы.

— Жители города могут не только сделать генеральную уборку квартиры, но и пересмотреть свои владения на предмет ознакомления с тем, чем обладают, и ликвидировать излишки. Кстати, во время наведения тотального порядка также можно получить колоссальное удовольствие, причем двойное — и от процесса, и от результата, — уточнила эксперт.

Она также рекомендовала изменить образ жизни, чтобы улучшить настроение. Так, например, выходные можно начать со свежевыжатого сока, пойти на курсы живописи или заняться вязанием.

— А привычку встречаться с подругами в кафе вполне можно заменить загородными пешими прогулками по старинным усадьбам Подмосковья — красиво, полезно, и фото получатся отличные, — добавила психолог.

Игонина напомнила, что постоянные тренировки могут улучшить настроение и иммунитет. Стоит сделать физическую нагрузку привычной, чтобы заметно укрепить организм, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее психолог дала рекомендации пожилым людям на домашнем режиме. Она рекомендовала больше общаться с близкими и по возможности избегать негативных новостей.

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