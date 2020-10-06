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Психолог дала рекомендации пожилым людям на домашнем режиме
/ Фото: pixabay.com

Психолог дала рекомендации пожилым людям на домашнем режиме

Юлия Ямпольская

Общество

Пожилым людям, которые находятся в самоизоляции, стоит больше общаться с близкими и по возможности избегать негативных новостей. Об этом рассказала медицинский психолог столичной Клиники памяти психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Наталья Осипова.

Она посоветовала пожилым созваниваться с близкими по видеосвязи, а также общаться в социальных сетях. Специалист отметила, что таким образом можно уменьшить риск деменции.

— Можно установить ритуалы типа вечернего созвона с внуком или внучкой, даже если в течение дня вы не раз созваниваетесь. Ученые считают, что эффект от этого сравним с разгадыванием кроссворда с точки зрения повышения рабочей памяти и умением концентрироваться, — уточнила Осипова.

Врач рекомендовала не читать негативные новости, способные вызвать тревожное состояние, а также получать информацию только из надежных источников.

— Постоянный поток негативных новостей может вызвать тревожное состояние у любого, а тем более пожилого человека, — подчеркнула эксперт.

Психолог напомнила родственникам пожилых людей о необходимости помогать им в поиске упражнений для умственной активности, передает агентство городских новостей «Москва».

— Устраивайте семейные викторины, разгадывайте кроссворды и ключворды, смотрите вместе развивающие телепрограммы и предлагайте свои варианты ответов. Все это поможет удержать когнитивные функции в тонусе, — заключила специалист.

Ранее психолог дала советы, как сохранить взаимопонимание с пожилыми родителями. Психолог советует не обижаться на них и оказывать им всестороннюю поддержку.

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Советы психологапожилые людисамоизоляция
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