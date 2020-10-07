Как пандемия и кризис перепроизводства задают новые тренды моды

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В первых числах октября при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы прошла онлайн-выставка — презентация модных показов молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. Цель — открыть новые имена, которые будут определять модные тренды. Очевидно, что пройдет время, и мода перестанет быть такой, какой мы ее видим и понимаем. Как именно меняется индустрия?

Мода — это скорость. Кто не успел, тот опоздал. Шикарные наряды, залитые светом подиумы, восхищенные зрители, новые коллекции, деньги, деньги и еще раз деньги, слава, одежда прет-а-порте и миллионы покупателей копий, созданных по образу и подобию «высоких прототипов», лоск глянцевых журналов и армия экспертов, рассказывающих в соцсетях и по ТВ, что нужно носить в наступающем сезоне — «торопись, а то проиграешь!». Даже наша повседневная одежда — послед модной индустрии, брызги «стали» из гигантской доменной печи на производстве непрерывного цикла, для поддержания работы которой в топку идет сама реальность: и люди, и время, и финансы, и ресурсы. С тех пор как в XVII веке человечество охватила мания переодевания «в красивое», изготовление одежды стало чуть ли не средством отправления культа. А в последние сто лет вообще превратилось в гонку «вооружений» на время.

Так могло бы продолжаться десятками, а то и сотнями лет , но в мире вдруг случился коронавирус. Пандемия стала якорем, который начал тормозить несущийся на всех парусах шикарный лайнер.

Пользуясь случаем, воспаряли те, кто раньше почти безуспешно пропагандировал идею устойчивой моды (или «медленной»), в основе которой лежит снижение темпов как производства, так и потребления продукта — меньше придумывать нового, давать вторую жизнь старому, соответственно, меньше покупать. Так что название взято не с потолка и отражает самую суть — не зря же говорят: «Остановись и подумай».

— Мир давно задыхается от перепроизводства и избыточного потребления, — говорит президент Национальной палаты моды Александр Шумский. — На планете каждый год продается около двух миллиардов пар джинсов, но это всего 2/3–3/4 от произведенных. Непроданное выбрасывается, а это сотни миллионов пар новых штанов.

В производстве футболок масс-маркетом — цифры еще внушительнее. Как следствие, чрезмерное перепотребление — сколько футболок кто-то покупает лишь для новой фотографии в Instagram? Сколько после попадает на свалку?

Пандемия начала ломать сознание. До нее призывы к экологичности моды были комариным экописком, который заглушался шумом работающих поршней и вспышками фотокамер. «Что-что говорите? Осознанное потребление? Замедление темпов обращения стиля? Экологические стандарты и этика производства? Ой, не морочьте голову!» Стремление к идеалам устойчивой моды автоматом отбрасывало тех, кто их разделяет, в плохо освещенный угол для складирования андеграунда, потому что Годзилла-индустрия, широко шагающая по земной тверди, о них спотыкалась. Но сегодня все меняется. Прямо здесь и сейчас, на наших глазах, формируется новая fashion-индустрия. В двух словах, ее идеальный продукт — это одежда, которую можно скачать и прокачать.

— «Устойчивость» — термин, включающий в себя все аспекты этичной моды — одна из частей совершенно новой системы, — объясняет Шумский. — И речь не только о переработке или экологии, но и о справедливом отношении к труду работников, честности с клиентами и многом другом. Понадобится не один сезон, чтобы модная индустрия полностью перезагрузилась, но кризис этого года стал катализатором стремительных изменений. Развитие устойчивой моды — это не только следствие пандемии — ограничений, закрытия магазинов, — тема обсуждается давно, но сейчас она вызывает широкий резонанс. Еще недавно нельзя было поверить, что этичная мода станет не просто мейнстримом, но причиной глобального сдвига.

В каком же направлении дует свежий посткарантинный зюйд-зюйд-вест? Многие дизайнеры становятся приверженцами цикличности в производстве одежды. Это одна из ключевых практик этичной моды последних месяцев. Для создания новых коллекций используется одежда б/у.

— Тут и безотходное производство, и новая жизнь ненужных вещей, — подчеркивает эксперт модной индустрии Александр Шумский.

В ход идет секонд-хенд, как, скажем, в новой коллекции пиджаков от московского бренда PĲ MAK: дизайнеры использовали для ее создания вещи, сданные москвичами в утиль. Получилось красиво, ультрамодно и стильно, но для большинства потребителей — пока непривычно.

— Часть людей смотрит на такие вещи с долей сомнения, потому что сильны еще советские отголоски «донашивания» одежды за кем-то другим, — рассуждает координатор по работе с партнерами фонда «Второе дыхание» Виктория Греховодова. — А кто-то думает, что носить не новые вещи — значит быть немодным и неприхотливым. Это не так. Кейт Мосс, Мадонна, Джулия Робертс прекрасно это иллюстрируют. Наоборот, стать прихотливым и по-хорошему дотошным. Как лаконично выразилась Коко Шанель: «Мода изменчива, стиль постоянен». Нужно ответить себе на вопрос: «Я хочу быть в тренде, или я хочу выработать индивидуальный стиль?» И если ответ в пользу второго, то нужно выстроить гардероб так, чтобы его основу составляли прочные, базовые вещи, которые можно носить много лет, что позволит сократить экослед. 10 процентов можно отвести под трендовые вещи, если есть потребность.

Горожанам к новой-старой одежде еще предстоит присмотреться. Массы не погружены в тему настолько, насколько того хочется экодизайнерам. Подавляющее большинство горожан все еще предпочитает «быструю» моду. Рабский труд, осушение водоемов, загрязнение почвы микропластиком, убийство животных ради кожи и меха — ее «звериное лицо», которое в последние месяцы прогрессивные модники пытаются открыть общественности, пока невидимо для большинства.

— Но каждый месяц в Москве проходят винтажные маркеты и гаражные распродажи, на которых люди приобретают бывшую в употреблении одежду, — продолжает Виктория. — И аудитория таких мероприятий растет. Проводятся вечеринки обмена одеждой. Это медленно, но верно ведет к тому, что мнение людей об одежде с чужого плеча будет меняться.

Еще один критерий экологичности моды — ставка на использование натуральных или переработанных материалов, в том числе пластика, продуктовых отходов (кожуры ананасов или бананов), стоковых тканей (обрезки, оставшиеся от производства коллекций предыдущих сезонов. — «ВМ») или, скажем, так называемого органического хлопка, при выращивании которого используется меньше воды и не применяются пестициды.

— Лично я последние несколько лет живу в своего рода экологичном пузыре, — улыбается Виктория Греховодова. —Мне кажется, что все вокруг знают, как важно осознанно относиться к экосистеме, все готовы купить сумку из старого батута, рюкзак из того, что раньше было джинсами, лонгборд из переработанных крышечек. Но это не так.

И, пожалуй, самый любопытный тренд послекарантинной моды — ее цифровизация. Прогрессивные дизайнеры сегодня предлагают потребителю — ни много ни мало — виртуальную одежду: для того чтобы выложить фото в новом наряде в сеть, такой вполне достаточно. Электронное платье (брюки, юбка и т.д.) просто накладывается на фото модника с помощью специальной компьютерной программы — и новый образ готов. Можно украшать им социальные сети. Во-первых, никто никогда не догадается, что ультрастильная вещица ненастоящая, а во-вторых, «тряпка» потом не будет валяться в гардеробе, а со временем не попадет на свалку.

— С ростом диджитализации волноваться об отсутствии выбора не приходится, — воодушевляется Александр Шумский. — Например, недавно мы делали коллаборацию с мобильным приложением. На обычной белой футболке дизайнеры нарисовали принты в дополненной реальности — простым нажатием в приложении из одной футболки пользователь может легко сделать 18 разных. Россия здесь в авангарде, поскольку первая мультибрендовая платформа виртуальной одежды — это The Replicant Регины Турбиной, которую она презентовала этим летом. Что же дальше? Наблюдатели говорят — разъяснять и ждать. Сколько — никто не знает.

Если в результате глобального карантина потребление замедлится на 3–5 процентов, это будет большая победа этичной моды. Люди уже поняли, что большая часть одежды в их гардеробе лишняя. Какие будут сделаны из этого выводы — посмотрим.

— Экостиль не сможет в короткий срок стать стилем жизни всех людей, но с каждым годом проводится все большее количество форумов, лекций, мероприятий в области экологии. Это говорит о том, что люди готовы менять привычный образ жизни на новый ради сохранения планеты, — уверяет Шумский. — Возможно, время и такие локдауны, как коронавирус, способны объединить еще больше людей, которые будут преследовать общую экоцель в сохранении планеты и поддерживать принципы разумного потребления.

Осталось преодолеть одно препятствие — невозможность отказаться от привычных ценностей, таких как поход в магазин за импульсивными покупками и эмоциями, которые они вызывают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ксения Данцигер, психолог:

— Стремительно меняющаяся мода — явление относительно недавнее. Известно, что модницы и модники были и в Средние века, и в эпоху Возрождения, и в Новое время, но «трендов каждого сезона» не было. Сможем ли мы снова вернуться к тому же неспешному движению мод? Вряд ли. Течение убыстряющегося времени не остановить без глобального изменения. А идея многофункциональной моды, безусловно, интересна, но ведь это тоже тренд.

РЕПЛИКА

Владимир Кишинец, кандидат философских наук, социолог, футуролог:

— Чтобы понять, как мода может меняться, нужно понять, какую функцию она выполняет, почему вообще существует. В основном она связана с визуальностью, с одеждой, прическами, макияжем. Но не только, а еще и с манерой поведения, образом жизни и мыслями, которые человек транслирует вовне. А вот конкретное исполнение и воплощение всех этих элементов зависит уже от множества привходящих факторов — экономики (кринолины нынче дороговаты), религии, технологий, а еще от изобретательности портных и дизайнеров.

Мода всегда служила для создания бытующего понятия о «хорошей» женщине и «правильном» мужчине, представления о которых со временем меняются. Поэтому то в моде мини-юбки, то лосины, то дырявые джинсы. Что же касается будущего, что со временем, возможно, появится множество новых материалов и человечество не откажет себе в удовольствии их использовать по полной. А в более отдаленной перспективе за одеждой останется одна функция — создавать комфортные условия существования людей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В год в мире производится 100 миллиардов единиц одежды. Объем отходов модной индустрии (включая нераспроданную одежду) достигает 92 миллионов тонн. Большая часть этого «мусора» отправляется на свалку, несмотря на то что текстиль поддается переработке.

По данным Гринпис, в минуту выбрасываются сотни тысяч футболок. На производство одной уходит 2700 литров воды. Этого количества хватало бы одному человеку для бытового использования в течение двух с половиной лет. Кроме того, для окраски тканей ежегодно применяется около 1,7 миллиона тонн химических веществ. Некоторые из них, например соединения фтора, вымываются во время стирки, отравляя воду, и загрязняют воздух и землю, когда одежда оказывается на свалке. Такова цена за «одноразовую» вещь.

Этичных дизайнерских брендов Москвы

1 Seraya Используются натуральные и переработанные ткани, остатки от производства. Цвета одежды и аксессуаров — природные: изумрудный, песочный, пшеничный, графитовый. Силуэты свитеров и платьев свободные, их дополняют расклешенные рукава, разрезы.

2 Semiletova Ода минимализму. Используются сдержанные цвета — молочный, серый, графитовый, изумрудный. Бренд переосмыслил образ «сильной женщины», поэтому в коллекциях есть и строгие брюки-палаццо, и мини-платья с асимметричным подолом, и укороченные пиджаки, и комбинезоны. Все изготовлено из переработанной ткани и органических волокон.

3 RigRaiser Использует вещи из секонд-хендов и дорабатывает крой. В новой коллекции — голографические элементы на пиджаке асфальтового цвета, черно-белая фотография на бежевом тренче, жемчужины-слезы на косухе.

4 Atumatu В свитшотах свободного кроя, спортивных шортах и широких брюках на резинке будет комфортно любой девушке. В производстве одежды используется специальное эковолокно, полученное из рыболовных сетей, а из остатков одежды делают резинки для волос и игрушки.

5 Radical Chic В принтах на шелковых платках бренда воссозданы зимние пейзажи и рабочие будни на стройках и заводах. Художники переосмысливают привычные образы. Вместо цепочек на аксессуаре появляются «технические» элементы.

6 Blanc Посыл — одежда должна подчеркивать индивидуальность и подходить для любого случая. Два базовых цвета — черный и белый, акцент сделан на крое. Главный элемент новой коллекции — платья с пышными рукавами, прямым вырезом, спущенными плечами.

7 SL1P Создает трикотажную одежду, используя переработанные материалы. Ставка на геометричность. Клетка, линии, полосы. Сохраняя сдержанность в цветах, бренд уделяет внимание деталям. Красные удлиненные перчатки, объемные воротники, крупные пуговицы дополняют свитера свободного кроя, широкие рубашки.

8 Kremlyakova В новой коллекции сочетается винтажный шелк со строковыми тканями. Образы построены на контрастах: парча и плотные текстуры, мелкие блестки и яркие принты. Элементы корсетной шнуровки, оборки, необычные пуговицы и массивные воротники дополняют платья свободного кроя. Все работает на общую идею — вещи подчеркнут индивидуальность и не потеряют актуальности даже спустя сезоны.

9 RCP 4.5 Дизайнеры убеждены: понятие «экологичная мода» не всегда связано с аскетизмом. Через свою одежду они несут посыл — можно быть внимательнее к планете, но следовать современным тенденциям. Они выбирают в новой коллекции трендовый крой: асимметрия, пышные рукава, безразмерные силуэты. Сочетают монохромные оттенки серого и коричневого с ярко-желтым, фуксиновым и апельсиновым.

10 Holy MHPI В своей коллекции студенты Московского художественно-промышленного института используют материал экрю, а также вещи б/у. Все выполнено в нежно-пастельных тонах — бежевом, молочном, светло-голубом и пепельном цветах.

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