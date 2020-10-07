Что нужно знать о работе смотрителя зоопарка

Специалисты по уходу за животными Московского зоопарка Александр Кузьминых (слева) и Андрей Самарцев кормят рыбой морских котиков Роджера и Грейс / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В Московском зоопарке провели пятидневный тренинг для повышения квалификации сотрудников — в том числе слушателей из других учреждений. В непростую работу кипера — смотрителя зоопарка вникала корреспондент «Вечерней Москвы»

Обучающее мероприятие для сотрудников в самом разгаре. Вокруг вольера с ластоногими собрались и посетители зоопарка. Наблюдаю, как кипер Николай Герц кормит рыбой большого морского котика Пирата. Его собрат поменьше, Грейс, ныряет с тумбы за обручем и приносит его своему киперу — Андрею Самарцеву.

— Тренинг в зоопарке сильно отличается от циркового по своим задачам и методам. Это способ контроля состояния здоровья животного. Оно привыкает к определенным действиям, и его можно спокойно осмотреть, взвесить или сделать укол — при полном согласии зверя и даже поддержке, — поясняет научный сотрудник зоопарка Ирина Вощанова. — А то, как ныряет Грейс, — имитация охоты.

И правда — котик Роджер смирно сидит, откинув голову, пока ему капают лекарство в глаз. Ластоногим, судя по всему, тренинг нравится! Зрителям тоже — вовсю аплодируют.

— Этого делать не стоит, — говорит Ирина Вощанова. —Животных громкие звуки могут отвлечь или даже напугать.

Эта часть занятий позади. Иду со слушателями курса в класс Академии Московского зоопарка.

— Раньше в России не было школ, дающих специальное образование работникам зоопарка, — рассказывает по пути Елена Непринцева, заведующая сектором научных исследований. — А несколько лет назад такие курсы появились здесь. Сначала только для наших сотрудников, потом стали приглашать и специалистов из других зоопарков.

— Что главное в этой работе?

— Уважение к животным, — отвечает Елена Непринцева. — Понимание принципов современного зоопарка. И умение учиться, в том числе у животных.

Аудитория, куда мы приходим, разделена перегородкой. С одной стороны стоят столы с большими клетками, где сидят морские свинки. Слушатели курса парами работают с каждой — закрепляют контакт с животным, кормят, ждут, когда оно будет готово добровольно выходить из клетки.

За перегородкой похожую работу ведут с перепелками. Вот слушатель курса Михаил Морозов раскладывает на полу мелких червячков, чтобы приманить свою питомицу. Обычно он работает с белыми медведями. Но на курсах учат всему — и подходу к животнымгигантам, и методам работы с их меньшими собратьями.

В конце занятий идет разбор рабочих ситуаций. Например, как приучить орангутана вставать на весы всеми лапами. Кажется, в этой работе никогда не бывает скучно.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

Важную роль в работе кипера играют человеческие качества: терпение, любовь к животным, внимательность, уравновешенность. Он должен знать основы зоопаркового дела, понимать особенности поведения животных. В некоторых зоопарках киперы — универсалы, то есть могут взаимодействовать успешно с разными зверями. В других — специализируются на конкретных видах.

Читайте также: Совы, ястребы, соколы и уж выписались из Центра реабилитации диких животных