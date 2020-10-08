Что делать, если быт заедает

Кадр из фильма «Дорога перемен»/ Кадр из фильма «Дорога перемен» (2008)

Несмотря на то, что во время самоизоляции многие горожане увлеклись кулинарией и созданием уюта в квартирах, статистика остается неизменной: более 69 процентов жительниц мегаполиса предпочитают карьеру вместо того, чтобы денно и нощно заботиться об уюте семейного гнезда.

Нет, от этих обязанностей дамы, естественно, не отказываются, заявляя, что «нужно уметь успевать все». А «превратиться в домашнюю клушу» москвички называют одним из своих самых серьезных страхов.

— Ломать многолетние стереотипы очень сложно, — комментирует социолог Алексей Егоров. — В нашей стране по-прежнему в почете образ женщины-труженицы, отстоявшей стахановскую вахту. В советские годы домохозяйки считались лентяйками и иждивенками, а сейчас о них говорят, что это женщины, не имеющие амбиций, уверенности в себе и склонные к депрессии. Все это — симптомы «синдрома домохозяйки», впервые замеченного еще в 60-х годах. Сегодня, когда материальная независимость, успешность в профессии и способность «быть в ногу со временем» культивируются и всячески поощряются с раннего детства, испытать этот синдром на себе рискуют многие женщины, даже временно оказавшись в статусе домохозяйки.

Разбитая мечта

Миф об идеальной семье, в которой муж содержит семью, уверенно шагая вверх по карьерной лестнице, а жена его в кружевном фартучке порхает по дому и наводит порядок, напевая веселую песенку, в 50-е годы прошлого столетия в качестве американской мечты продержался всего лет десять. В послевоенные годы стране нужны были дети, но не хватало детских садов и ясель, а женщины неохотно уступали вернувшимся с фронта мужчинам рабочие места. И в США запустили беспрецедентную кампанию на тему «Вернем женщину в родные четыре стены». Мол, пусть мужчины трудятся, а жены им тыл дома обеспечивают. Но очень скоро у американских домохозяек появилась неудовлетворенность жизнью, рост депрессий и злоупотреблений алкоголем. И в 1963 году одна из лидеров феминисток Бетти Фридан издала книгу «Загадки женственности», которая тут же стала бестселлером, нашедшим отклик у миллионов «запертых в четырех стенах» женщин. Тогда, кстати, в качестве альтернативы приводили в пример советское общество. Так, известный педиатр, доктор Бенджамин Спок, хоть и неохотно, но признавал, что «русские дети, матери которых всегда имеют в жизни какую-то цель помимо материнства, — работают врачами, научными работниками, учителями, инженерами, государственными служащими, артистами, — выглядят более стабильными, зрелыми, легче адаптируются к окружающей среде, чем американские дети, чьи матери все свое время посвящают только заботе о них».

Но демографическая яма, в которую наша страна безнадежно рухнула в лихие 90-е, заставила и в России сместить акценты.

— Женщины, занятые на производстве и в сельском хозяйстве, не хотели рожать детей: чем больше семья, тем больше времени и сил уходило на быт, — коммен- тирует психолог Людмила Федотова. — Да и выжить на одну зарплату отца-кормильца было не слишком реально. Тогда-то и в нашей стране заговорили о важности материнства, сидящим дома с детьми женщинам увеличили пособия, льготы. Вот только мер этих оказалось ничтожно мало, в том числе и для того, чтобы отношение к домохозяйкам хоть как-то изменилось в лучшую сторону. «Ты же не работаешь!» — в их адрес как звучало, так и продолжает звучать в качестве убийственного аргумента. О синдроме домохозяйки как серьезной психологической проблеме в нашей стране заговорили сравнительно недавно. Законы домостроя давно канули в Лету, а их отголоски продолжают царствовать во многих российских семьях. Только на дворе у нас не XVI, а XXI век, и современные женщины уже другие… Но проблемы — все те же.

Симптоматика синдрома домохозяйки действительно выглядит удручающе: заниженная самооценка, усталость, апатия, ощущение собственной бесполезности.

Жертвы стереотипа

Согласно исследованиям, домохозяйки чаще страдают от депрессии, беспокойства и тревожного расстройства, отягощенного самыми разными фобиями: одна из дома выйти боится, другая дергается, что ей муж изменяет... Однообразие домашней работы угнетает, не приносит радости. 80 процентов потребляемых женщинами антидепрессантов приходится именно на домохозяек. Они устают, недосыпают, раздражаются, когда, например, только убрала квартиру, а дети тут же разбросали игрушки. В таких случаях говорят: рутина и быт так заели, что вешаться хочется.

— Некоторые и до суицидальных мыслей доходят, — комментирует Людмила Федотова. — Загнать себя в депрессию можно самыми разными способами. Бытует мнение, что подавляющее число страдающих синдромом домохозяйки — это те, кто просто не хочет ею быть. А, мол, у женщин, которые находят счастье в заботах о доме, все хорошо. Конечно, многое зависит от внутреннего настроя, но ведь и отношение окружающих играет важную роль.

На одном из женских форумов недавно наткнулась на пост под ником Маленький кролик, на который ни одна из тысячи пользовательниц и читательниц не откликнулась, не ответила:

«Я устала от непонимания со стороны общества, подруг и родителей. Кто придумал это равноправие полов, феминизм и почему лично я должна за это платить? Почему я должна оправдываться каждый раз, когда меня спрашивают, где я работаю? Я молодая девушка и около года в браке. До брака я работала в крупной международной компании, носила строгие костюмы. Потом познакомилась с будущим мужем, который меня быстро оттуда «уволил». Мы хотим много детей, большую семью. Я хорошо образована, воспитана, не употребляю алкоголь, не курю. Мужу не навязываюсь, не строю его, даю ему максимум свободы, а если хочет тепла и ласки, то даю и это. Да, я — домохозяйка. Мне искренне нравится возиться по дому, ходить за покупками, печь пироги, а вы называете таких «клушами» и иждивенками. Но ведь я тоже вкладываю силы и душу, мне не нужны любовники и прочая грязь. За что я должна терпеть все это?»

Пост этот потерялся во множестве других тем, посвященных проблемам женщин деловых. Например, как ужин за пять минут приготовить или «нужна ли в доме посуда или достаточно одноразовых тарелок». Вот это обсуждают самозабвенно, порой до глубокой ночи. А Маленький кролик неинтересен.

Даже там, на женском форуме. — Потому что она не в тренде, — комментирует психолог. — Недавно прочла интервью одной известной феминистки, которая заявила, что домохозяйка — либо просто содержанка, либо «загнанная, неухоженная, угрюмая баба». Вот если вливают людям в мозг такие стереотипы, как тут не впасть в депрессию, даже если ты счастлива, занимаясь домашними заботами? С другой стороны, женщина, только родившая ребенка, пусть временно, но становится домохозяйкой. Да, не всегда ухоженной — ей не до этого. Да — уставшая и перманентно невыспавшаяся. И что? Давайте на нее тоже ярлыки навешаем и в стресс вгоним! Расскажем, например, в какой-нибудь душещипательной телевизионной программе, как лет через пять-десять муж может ее бросить, и она останется с двумя-тремя детьми одна, без профессии и работы. Кстати, неуверенность и понимание, что домашние хлопоты — нелегкий труд и породили среди современных женщин огромное количество карьеристок, не желающих быть хранительницами очага.

Бабский труд

По мнению экспертов, многие проблемы семейных отношений сегодня напрямую связаны с бытовыми проблемами и неадекватной оценкой труда тех, на кого ложится бремя их решения.

— На самом деле вынужденная самоизоляция эту проблему хоть немного, но решила, — говорит экономист Андрей Демин. — Народ, сидя дома, стал больше заниматься домашним хозяйством. И мужики вдруг поняли, что постирать — это не просто засунуть белье в стиральную машину и нажать кнопочку. Надо ведь еще разобраться в ее программах, проверить, не слишком ли много бытовых приборов включено, чтобы пробки не выбило. А еще — самое интересное! — надо ведь рассортировать вещи на светлое, темное, шерстяное и льняное… Не поверите, сам мозг себе недавно этим вскрыл, когда жена к матери на неделю уехала.

А если серьезно, добавьте к этому одному, вроде бы простому домашнему делу еще множество пунктов: покупки, магазины, уборка, готовка. Да, современная бытовая техника, конечно, процесс домохозяйства облегчает. Но чтобы ничего не забыть и все успеть, нужно быть менеджером, способным распределить время, деньги и собственные силы. Кстати, деньги — отдельная тема. Вот говорят, домохозяйка ничего не приносит в семейный бюджет. А давайте-ка посчитаем!

Арифметика, кстати, оказалась несложной. Благо, в столице огромное количество сервисов бытовых услуг. Средняя цена уборки трехкомнатной квартиры в них — 5 тысяч рублей. Ну, два раза в месяц вы же дом свой убираете? Значит, уже 10 тысяч рублей в месяц домохозяйка веником и шваброй заработала. Личному повару, готовому радовать семью из трех человек завтраком, обедом и ужином, в месяц придется платить зарплату от 40 до 60 тысяч рублей. Подсчет, расчет, распределение финансов и их экономия — это бухгалтерия, согласны? Будьте добры, еще тысяч 25, как минимум, за эту работу заплатите. Дети в доме? Так няню нанять — это еще тысяч 30 в месяц. Итого больше 100 тысяч. Иждивенка, говорите?

— Конечно, такими подсчетами мало кто озадачивается, — говорит социолог Алексей Егоров. — И сегодня наблюдается тенденция, что исключительно домохозяйством будет заниматься все меньше и меньше женщин. Я не говорю о тех, кто просто сидит на шее у мужа, способного, помимо расходов на красавицу-жену, оплачивать еще домработницу, кухарку и гувернантку. А вот в решении бытовых проблем среднестатистической семьи становится популярным все же разделение труда. Во-первых, большинству современных женщин важны самореализация и независимость. Тут уж не поспоришь, патриархат не вернешь. Во-вторых, прогресс на месте не стоит, и многие домашние дела с использованием всяких самодвижущихся пылесосов, чудо-мультиварок и прочих гаджетов стали мужчин развлекать. Да и время они экономят. А что касается воспитания детей, то, наконец, пришло понимание, что им в равной степени должны заниматься и мамы, и папы.

По статистике в последние годы отцы стали уделять своим чадам времени в два раза больше, чем лет пятнадцать-двадцать назад. По данным Фонда общественного мнения, сегодня более половины россиян считают, что лучше, если домашним хозяйств ом в равной мере занимаются оба супруга. О том, что хозяйство должна вести жена, осмелились заявить лишь четверть респондентов.

Постепенно меняется и отношение к домашним хлопотам у женщин. Некоторых эксперты уже поделили на бытофобок и бытофилок. Первые панически боятся погрязнуть в быту и бегут от швабры, как черт от ладана. Другие возводят создание уюта в культ, превращая его в своеобразное хобби.

— На самом деле, и та, и другая крайность на пользу семейным отношениям не пойдет, — полагает психолог Людмила Федотова. — В первом случае работа по дому взвалится на мужа, и здесь без скандалов обойтись будет сложно. А во втором с женой, которая постоянно что-то драит и протирает, мужчине может стать скучно. Так что ничего слишком! А домашние дела, как и все остальные проблемы в семье, стоит все-таки решать сообща. В наш прогрессивный век самых разнообразных возможностей, действительно, можно успеть все. И совсем не обязательно ограничивать себя «четырьмя стенами любимого дома». Но если это приносит счастье и удовольствие, то почему бы и нет?

КОМУ КАК НРАВИТСЯ

Современные женщины предпочитают наводить порядок по новомодным методикам. Особенно популярна сегодня система «флайледи», что в переводе означает «порхающие хозяйки». Процесс здесь больше похож на некую ролевую игру. Нужно накраситься, нарядиться, надеть непременно обувь со шнурками, чтобы не было соблазна скинуть ее как домашние тапочки и завалиться на диван раньше времени. Радость и легкость — девиз метода, позволяющего разделить домашние хлопоты на маленькие ежедневные этапы. Наведению порядка нужно уделять не более 15 минут в день. Причем в течение недели методично приводится в порядок какая-то одна зона, например, кухня или гостиная. В системе флайледи особое внимание уделяется «расхламлению». Это, по сути, тоже игра с обязательным заданием: нужно за 15 минут обежать весь дом и собрать 27 вещей на выброс. Делать это рекомендуется не реже чем раз в месяц. Также «летающие хозяйки» придерживаются принципа «Приносите новое — выбрасываете старое!»

ЦИФРА

70 процентов женщин в нашей стране совмещают заботу о детях, занятия домашним хозяйством с трудовой деятельностью. Причем большинство из них уверены, что добились определенного баланса. Доля матерей, которые предпочитают исключительно роль домохозяек, не превышает 20 процентов. «Карьеристок» среди россиянок с детьми и того меньше, их всего около 10 процентов.

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