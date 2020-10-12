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Под надежной защитой. Сотрудники Росгвардии несут службу круглые сутки
Сотрудник вневедомственной охраны Олег Афанасьев готов к любым неожиданностям / Фото: Даниил Данченко, «Вечерняя Москва»

Под надежной защитой. Сотрудники Росгвардии несут службу круглые сутки

Андрей Объедков

Общество

29 октября — День вневедомственной охраны Росгвардии. Накануне 68-й годовщины ее образования корреспондент «Вечерки» побывал на дежурстве сотрудников в Восточном административном округе, где вместе с профессионалами охранял имущество горожан и предприятий от посягательства воров.

Несколько десятков экипажей 3-го отдельного батальона круглосуточно патрулируют шесть районов округа.

— Основная задача моих подчиненных — выезжать на вызовы, если сработала сигнализация, — рассказывает командир роты вневедомственной охраны майор Алексей Мальцев.

Росгвардейцы регулярно объезжают охраняемые квартиры, смотрят, все ли нормально, при этом следят за общественным порядком на улицах.

Мы садимся в патрульный экипаж с Дмитрием Рыбалкиным и его напарником и направляемся дежурить в районе Перово. По пути сотрудники рассказывают, как иногда патрульную машину останавливают горожане и жалуются, что их ограбили. В этом случае стражи порядка узнают приметы преступников, передают их по всем постам и начинают объезжать территорию, где произошло ограбление.

Между тем по рации дежурный сообщает, что кто-то из сотрудников сетевого магазина на улице Кусковской нажал «тревожную кнопку». А это значит, что там случилось ЧП. Правоохранители сразу же мчатся на место. Они в течение семи минут должны добраться до охраняемого объекта. Но по факту это происходит быстрее. Сейчас хватило пары минут. У входа нас встречает охранник Сергей Кузнецов.

— Я по камерам видеонаблюдения заметил, как в торговом зале мужчина за пазуху спрятал две бутылки дорогого алкоголя, — объясняет он.

Сотрудники вневедомственной охраны задерживают нарушителя. Выясняется, что сумма ущерба превышает две с половиной тысячи рублей, поэтому на злоумышленника будет возбуждено уголовное дело.

Вскоре новый вызов: в одном из домов, расположенном на Кусковской, сработала сигнализация. Мы с экипажем устремляемся туда. Поднимаемся на третий этаж, но около квартиры стоит хозяин и даже сам удивлен приезду стражей порядка.

— Извините, ребята, пришел с работы, забыл отключить сигнализацию, — разводит руками Сергей Дедешко.

Сотрудники полиции проводят беседу с забывчивым владельцем квартиры и просят его быть в следующий раз повнимательнее.

Через минуту мы снова во дворе многоэтажки. Продолжаем патрулировать улицы района.

Сотрудники вневедомственной охраны говорят, что чаще всего бывают ложные вызовы, но, например, недавно задержали настоящего вора.

— Подъезжаем по вызову к дому и видим, что балкон открыт, видно, что по квартире ходит мужчина, — рассказывает Олег Афанасьев. — Звоним хозяйке, а та подтверждает, что в квартире никого не должно быть. Все ясно, значит, это вор. Так мы его и задержали.

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