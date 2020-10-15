Жители района знают номер моего мобильного телефона

Глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

С каждым днем светать начинает все позже. Но главу управы Лосиноостровского района Роберто Леонова это не смущает. Он весь год ложится спать поздно, а встает еще до восхода солнца.

День у главы управы на протяжении многих лет начинается в пять часов. Каких-то особых ритуалов, таких как занятие йогой или обязательный стакан воды после пробуждения, Роберто Александрович не придерживается.

— Я выпиваю чашку кофе и выдвигаюсь на службу. В это время сын и жена спят. Но я обязательно должен их поцеловать на прощание, — говорит глава управы Лосиноостровского района.

Привычка рано вставать ему очень помогает в работе, тем более что приобрел он ее очень давно.

— Даже когда учился, нужно было проезжать пол-Москвы, чтобы попасть на пары в вуз. Так что это многолетняя практика, — рассказал он. — Сложностей нет. Даже на рабочий день настраивать себя не приходится, мы трудимся без выходных, и я постоянно держу все на контроле.

На службу Леонов добирается на машине.

— Хорошо, что есть личный водитель. Это упрощает решение многих задач. Водитель очень опытный, привыкший к такому графику. С ним порой провожу больше времени, чем с семьей. Он знает, что я радио в машине не слушаю, так как постоянно разговариваю по телефону и готовлюсь к ранним встречам, — делится глава управы.

Обычно глава района приезжает на службу к 7:00, чтобы совершить объезд территории. Это некий ритуал. Он смотрит на санитарное состояние района и дает дополнительные поручения для обслуживающих организаций.

— Я даже не помню, чтобы проспал когда-либо утренний объезд, настолько у меня уже выработан режим. Бывало, забывал ставить будильник, но вставал самостоятельно максимум на пять минут позже. У меня даже в выходной день не стоит вопроса полежать подольше — я с утра всегда на территории.

Правда, Леонов все же вспомнил случай, когда был сбой в утреннем графике, — ребенка надо было отвезти к стоматологу. Он так весело резвился и прыгал, что выбил себе зуб.

— Мы приехали прямо к открытию клиники. Я на работе всех предупредил, что припозднюсь. Тем более, они знают, что я всегда на связи. Мой номер мобильного есть даже у некоторых жителей района. А еще они пишут мне в мессенджерах и соцсетях. Обращаются даже с вопросом поиска работы, — рассказывает Леонов.

Самое любимое место в районе для главы — это Джамгаровский пруд. Раньше здесь случалось немало неприятных происшествий, и для того чтобы их совсем пресечь, на водоеме организовали дежурства.

— Уже второй год не зафиксировано ни одного происшествия. Теперь иногда по воскресеньям приезжаю сюда вместе с семьей и совершаю обход — совмещаю приятное с полезным, — делится Роберто Александрович.

Благоустройству парков в районе, по его словам, придается особое значение.

— В минувшем году пристальное внимание мы уделили благоустройству парка «Торфянка», — говорит глава района. — Можно сказать, мы с коллегами жили там в палаточном лагере, работали вместе с нашими жителями, чтобы в срок сделать там все так, как задумали. В следующем году запланировали привести в порядок еще один парк и сквер.

СПРАВКА

В 2014 году Роберто Александрович Леонов окончил Московский институт государственного и корпоративного управления города Москвы по специальности «государственное и муниципальное управление». Но на государственную гражданскую службу Леонов поступил только в апреле 2016 года в должности консультанта управы Лосиноостровского района.

В июле 2017 года чиновника повысили до начальника отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Позднее, в июне 2018 года, Роберто Александрович становится заместителем главы управы Лосиноостровского района. Распоряжением мэра Москвы 1 ноября 2019 года № 793-РМ назначен на должность главы управы. Женат, воспитывает сына.

Читайте также: Могу управлять роботами