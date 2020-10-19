Специалисты рассказали, почему москвичи стали скупать имбирь и маски

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Компания «Платформа ОФД» проанализировала спрос граждан на самые популярные товары.

Как выяснилось, в первой половине осени по сравнению со второй половиной лета количество покупок медицинских масок подскочило аж на 37 процентов. При этом средний чек снизился на 18 процентов, до 87 рублей. Продажи перчаток тоже увеличились — на 47 процентов, а средний чек покупки снизился на 2 процента, до 102 рублей. Также граждане запасались имбирем и лимоном: число покупок выросло на 85 и 71 процент соответственно. При этом средний чек на имбирь увеличился на 2 процента, до 38 рублей, а на лимоны снизился на 8 процентов, до 47 рублей.

При этом крупнейшие интернет-магазины сообщают о росте спроса на одноразовые маски свыше 100 процентов. Многоразовые маски заказывают на 48 процентов чаще, спрос на перчатки увеличился на 78 процентов, а на кожные антисептики — на 61 процент.

— По сути, мы видим повторение весенней ситуации. Люди ждут второй волны пандемии и пытаются от нее уберечься, — рассуждает маркетолог Антон Дьячко. — Лично меня радует, что люди на свои страхи стали тратить значительно меньше. В том числе и потому, что наш рынок приспособился к пандемии. Цены на перчатки, маски, имбирь и лимоны существенно снизились. Хотя, конечно, сыграл свою роль и сезонный фактор. Осенью фрукты и овощи обычно дешевеют.

Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина уточняет:

— Рост спроса на средства защиты связан с тем, что в Москве и России стало значительно меньше ковид-диссидентов. Люди поняли, что коронавирус — это не страшилка из телевизора, что им реально болеют, что от него можно умереть, поэтому и запасаются масками и перчатками. К тому же люди не хотят, чтобы их штрафовали.

Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, доктор биологических наук, рассуждает:

— Ни имбирь, ни лимон в борьбе с коронавирусом не помогают. С тем же успехом вы можете есть любые другие фрукты — они тоже вкусные и полезные. А вот чеснок, может, поможет. После того как вы его отведаете, к вам не будут близко подходить! А если серьезно, то я бы советовал есть побольше продуктов с витамином D: это рыба, говяжья печень, креветки, сметана. Дело в том, что витамин D реально способствует повышению иммунитета, это доказано. Старайтесь по возможности чаще бывать на солнце — его лучи способствуют выработке этого витамина.

Для профилактики коронавируса эксперт также посоветовал обратить внимание на свои хронические заболевания.

— Если у вас проблемы с сердечно-сосудистой системой или диабет, сделайте все возможное, чтобы они не обострились. Дело в том, что они резко, в несколько раз, увели-чивают риск умереть от коронавируса, — пояснил ученый.

Также Виталий Васильевич посоветовал больше двигаться.

— Даже если вы пожилой человек и находитесь дома на самоизоляции, избегайте гиподинамии! Можно просто ходить по комнате, делать гимнастику, отжиматься и приседать. Дело в том, что именно недостаток движения обостряет все хронические заболевания. Так что ищите способы подвигаться. Молодым людям лучше двигаться на улице, желательно под солнечными лучами, — пояснил эксперт.

Также, по его словам, важно избегать больших скоплений людей и соблюдать социальную дистанцию, чтобы вирус от другого человека до вас просто не долетел.

— Также для профилактики можно применять интерфероны. Они продаются в аптеках без рецепта и реально укрепляют иммунитет, — пояснил Зверев. — А лимон, имбирь и чеснок против коронавируса — это фантазии.

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