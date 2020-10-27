Онищенко дал совет Водонаевой, которую выгнали из такси

Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил действия блогера, экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой в такси. Ранее девушка рассказала о конфликте с водителем из-за его отказа надеть маску.

— Прежде всего я хочу напомнить и водителям такси, и блогерам о хороших манерах. Необходимо стараться оставаться доброжелательными, даже если имеет место непонимание или если вы считаете, что права нарушены. «Скандал» — негативное слово, — сказал Онищенко.

По словам собеседника «Вечерней Москвы», Водонаева имела право требовать от водителя надеть маску, так как такси — общественный транспорт, где в соответствии с правилами, утвержденными властями Москвы, ношение индивидуальных средств защиты обязательно.

Парламентарий заметил, что в подобной ситуации девушке можно было не вступать в длительные пререкания, а после отказа водителя надеть маску — покинуть автомобиль. Затем Водонаевой следовало бы сообщить о нарушении правил предоставления услуги в администрацию компании-перевозчика, а, возможно, и в контролирующие организации.

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